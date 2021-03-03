Liderlerin gündemi HDP’nin kapatılması ve dokunulmazlıklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların gerçek anlamda kaldırılabilmesi için Türkiye’de yargı bağımsızlığı olması gerektiğini belirterek, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla siyaset alanının daraltılacağını, demokrasiden vazgeçilmiş olacağını söyledi. Yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede milletvekilinin dokunulmazlık dışında bir güvencesi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Dokunulmazlıklar siyaseti kendi arzularına göre dizayn etme alanı değildir. Aradan 6-7 yıl geçmiş şimdi Millet İttifakı’nı nasıl bozabiliriz diye yola çıkıyorlar” dedi. Bir milletvekilinin dokunulmazlığının bir kişinin iradesine terk edilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Talimatla el kaldırıyorsanız burada irade yok demektir. Beyefendi kararını vermiş zaten. Sonra bu memlekette adaletten söz ediyoruz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa o şeytan asla olmayacağız” dedi. Merkez Bankası rezervlerine ilişkin olarak “128 milyar doları kime sattın?” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu satış hangi yöntemle, hangi tarihlerde yapıldı? Hangi kurdan ne kadar döviz satıldı? Bu ticaretin alıcıları kimlerdi? Bu satış işleminin altında kimlerin imzası var?” sorularını yöneltti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuşmasında, HDP’nin kapatılmasını çağrısını yinelerken, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, terör örgütü PKK’yla irtibatı, iltisakı ve ittifakı meydanda olan HDP hakkında inceleme başlatması çok önemli ve beklediğimiz bir gelişmedir” dedi. “Türkiye bir hukuk devletiyse HDP’nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır” diyen Bahçeli, ayrıca başka bir ad altında Demokratik Bölgeler Partisi isimli paravan terör oluşumu çatısıyla tekrardan faaliyette bulunmasına da fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, “Hiç kimse minderden kaçmamalı, yüreği yeten kartını açık oynamalıdır. Soruyorum; CHP, fezlekeli HDP’lilerin dokunulmazlık zırhının kaldırılmasına var mıdır? Yok mudur? İYİ Parti, HDP’lerin yargı önüne çıkarılmasına destek midir? Köstek midir?” dedi. Bahçeli, S-400’lere ilişkin olarak, “Bize göre S-400 konusunda başkalarının servis ettiği formüller değil, Ankara kriterleri geçerli olmalıdır” ifadesini kullandı.

“BİZİ KAPATMA ÇABASI ONLARI KÜÇÜLTECEK, BİZLERİ BÜYÜTECEK”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin kapatılması tartışmalarına ilişkin olarak “Bizi kapatma çabası onları daha da küçültecek bizleri daha da büyütecektir. HDP umutla, inançla, kararlılıkla yürüyor. Büyüyerek bu yolu yürümeye devam edecek ve eninde sonunda bu ülkenin yönetimine ortak olacak. Bunu böyle bilsinler” dedi. Sancar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin “Onların oylarının Allah belasını versin” sözlerini değerlendirdi, “Düşmanlık HDP’ye değildir, düşmanlık Kürt halkınadır” diye konuştu.