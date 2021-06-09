Liderlerin gündemi HDP’ye açılan kapatma davası

CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP’ye açılan kapanma davasına ilişkin, parti kapatmayı doğru bulmadıklarını söyledi. Demokrasinin olduğu bir ortamda parti kapatılamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Şiddet, baskı uyguluyorlarsa kapatın. Zaten savcı harekete geçer. Partinin yöneticileri eline silah alıyorsa eyvallah. Ama savcı siyasi otoritenin talimatıyla harekete geçiyorsa orada demokrasi yok demektir. Düşünceyi ifadeden korkmayacaksınız. Siz siyasi partileri düşman olarak görüp, küçük ortağın büyük ortağı esir aldığı bir ortamda ‘bunu yapacaksın’ diye savcılar harekete geçiyorsanız orada demokrasi yoktur” diye konuştu.

Sedat Peker’in videolarına ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Türkiye'yi temelden sarsan bir sürü açıklama var, saraydan tek cümle bile yok. Mafyayla el ele olacaksın, tezgahı kuracaksın. 21. yüzyılın Türkiyesinin geldiği nokta bu. İktidar sahipleriyle mafya ülkeyi yönetiyorlar. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyadır. Özel yasalar çıkarmadılar mı, hapisten çıkarmadılar mı? İçişleri Bakanı, sarayı tehdit ediyor. 17/25'ten, para kasalarından bahsediyor. Tık yok. Kim bu? Nasıl bir anlayıştır, nasıl bir devlet yönetimidir, Türkiye bu noktaya nasıl geldi?” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP iddianamesinin ikinci kez iade seçeneğinin kalmadığını ve gözlerin Anayasa Mahkemesi’nde olduğunu belirterek, “Türkiye, vatan topraklarında ve sınır ötesinde teröre karşı kazanmış olduğu muazzam üstünlüğü TBMM’de kaybedemez, hiç kimse de bu kayba hizmet edemez. HDP’nin kapatılması artık hukukun konusudur, bu kanlı ve karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır. HDP’nin kapatılması, siyasetten, demokrasinden kaydının silinmesi hepimizin, özellikle Anayasa Mahkemesi’nin namus borcudur” dedi.

“Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının TBMM’de görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir?” diye soran Bahçeli, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın ‘katil devlet’ sözlerine ise, “Devlete katil diyen bu soysuz, devletin her imkanından istifade ediyor, hazinesinden maaşını alıyor” dedi.

“Kapatma davası 6 yılın intikam davası“

Kapatma davasına ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise, “Ne zaman pislikleri ortaya dökülse akıllarına HDP, Kürtler geliyor” dedi. Açılan kapatma davasının 6 yılın intikam davası olduğunu söyleyen Buldan, “Bir kez daha bunları suç üstü yakaladık. Bu dava, HDP'nin yürüttüğü siyasetle, HDP fikriyatıyla baş edememe davasıdır. Bu dava Susurluk tuğlalarının çekilecek olmasından duyulan korkudur. Bu dava, demokratik siyaseti engelleyemeyen darbeci iktidarın intikam davasıdır. Kapatma davası açarak HDP'yi ve Türkiye halklarını susturabileceğinizi sanıyorsanız çok büyük yanılıyorsunuz” dedi.