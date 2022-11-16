Liderlerin gündemi İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Caddesi’ndeki patlamadan sorumlu tutulduğu haberi gösterdiği Meclis grup toplantısında, bazılarının bu patlamadan nasıl nifak çıkarırım arayışı içine girdiklerini belirterek, “Bunların bazıları siyasetçi, bazıları gazeteci, bazıları da yönetici kılığında aramızda geziyor. Zehir saçan bir dilleri var. Bunlar alçak insanlar” dedi.

Yakalanan teröristin kaçak yollarla Türkiye’ye girdiğinin açıklandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Biz, ‘Hudut namustur' dediğimizde niye hakaret ettiniz? Sınırı geçecekler, İstanbul'a gelecekler, fabrikada çalışacaklar, bombayı patlayacaklar, insanlar hayatını kaybedecek ve birileri bunun hesabını vermeyecek. O sınır kapısından bunlar nasıl geçtiler? O sınırı yolgeçen hanına kim döndürdü? Bizim bilmediğimiz ne kadar terörist uyuyan hücre olarak yer alıyor?“ diye sordu.

CHP’yi tezkereye hayır oyu verdiği için eleştiren Bahçeli’ye de yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine Bahçeli sen niye ‘evet’ dedin? Teröre de lanet olsun, teröriste de lanet olsun, teröristin yolunu açana da lanet olsun. Söz veriyorum; bu milletin sırtından bunu söküp atacağız. Terörle, teröristlerle nasıl mücadele edilirmiş Millet İttifakı iktidar olduğunda bütün dünya öğrenecek” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya ilişkin olarak terörizme kucak açanlardan hesap sorulacağını, hangi ülkelerin parmağının olduğunun mutlaka netleşeceğini belirterek, “Masumlara bombayla saldıranlar, bunun emrini verenler, buna göz yumanlar, bundan nemalanma hevesine kapılanlar, bununla itibar kazanacaklarını zannedenler şerefsiz kere şerefsizdir. PKK’lı, PYD ile YPG’li teröristlerin sırtı teneşire gelmedikçe haklı mücadelemizden geri dönüş yoktur” dedi.

İstiklal Caddesi saldırısının gölgesinde toplanan Altılı Masa’nın ortak açıklamasını hatırlatarak “Hiçbir satırında PKK yoktur, YPG yoktur, PYD yoktur. Terör diyorlar, ama örgüt ismini söylemiyorlar” diyen Bahçeli, terör örgütünün hüviyeti netleşmiş olmasına rağmen suya sabuna dokunmayan, eften püften ve tamamıyla günü kurtaran bir açıklama yapıldığını kaydetti.

Bahçeli, “Zillet ittifakı İstiklal Caddesi saldırısına karşı açıktan tavır alamamış, katile katil diyememiş, PKK/YPG’yi lanetleyememiştir” dedi.

HDP ve CHP’nin ikiz kardeş olduğunu söyleyen Bahçeli, “Biz terör örgütüne eleman devşiren, sözde Kürdistan propagandasıyla sabırlarımızı kevgire çeviren HDP’nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz” diye konuştu.

“Saldırıların karşısındayız”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bombalı saldırıyı “Partimiz, ülkede şiddetsiz, çatışmasız, özgür ve eşit bir yaşam için mücadele eden, bunun için ağır bedeller ödeyen Ankara, Suruç, Diyarbakır'da bu şiddetin hedefi halin gelen bir partidir. Partimiz, gerekçesi ne olursa olsun, failleri kim olursa olsun, bu tür katliamcı saldırıların tavizsiz bir şekilde karşısında” sözleriyle değerlendirdi.