Liderlerin gündemi PKK katliamı

Parti liderleri bu haftaki grup toplantılarının büyük bölümünü Gara’da yaşanan ve 13 vatandaşın şehit edildiği katliama ayırdı. Ekonomik gündemin de gündeme getirildiği konuşmalarda, muhalefet hükümete yüklenirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise HDP’nin kapatılması yönündeki talebini yineledi.

CHP Grup toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde vereceği açıklamasını hatırlatarak, “Ona göre bu kardeşlerimiz kurtarılacaktı ama tamamı şehit oldu. Devleti yöneten birisi çarşamba günü çok önemli bir şey açıklayacağım demez operasyonlar gizli yapılır” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, Gara Operasyonu’na ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 5 soru yöneltti: “Bölücü terör örgütünün tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için ne yaptınız? Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan’dan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken, neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz? Yıllarca, ‘Dostum Trump’ diye böbürlenip durdunuz. Neden dostluğunuzu, vatan evlatlarımızı terör örgütünün elinden kurtarmak için kullanmadınız? İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve Mazlum Der gibi kuruluşlara, terör örgütünün elinde tuttuğu evlatlarımıza zarar gelmemesi ve serbest bırakılmaları için en azından çağrıda bulunmak hiç mi aklınıza gelmedi? 13 vatandaşımızın kurtarılması amacıyla başlatılan operasyondaki başarısızlığı kim üstlenecek? “

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin, “Bundan sonra terörle mücadele stratejisi bakımından Gara öncesiyle Gara sonrası aynı olmayacaktır” dedi. Bahçeli, HDP’yi sert bir dille eleştirdiği konuşmasında, “Bebek katiline sayın diyen milletvekilleri istemiyoruz. Teröriste gerilla diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. Yeter artık, sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Bu milletvekillerinin ve diğer HDP’lilerin milletin vergileriyle aldığı maaş haramdır, zıkkımdır. HDP’nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına ileri düzeyde zarardır” diye konuştu.

“PARTİMİZİ GÜNAH KEÇİSİ SEÇİYORLAR”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, 13 vatandaşın PKK tarafından şehit edilmesini, “Bu bir katliamdır, ölümler nasıl gerçekleşmiş olursa olsun bu durumu kabul etmek kesinlikle mümkün değildir, biz bunu açıkça kınıyoruz. Kınamak yetmez, hakikati ortaya çıkarmalıyız. Ortaya çıkaramazsak ne adaleti ne barışı sağlayabiliriz” dedi. Sancar, iktidarın sorumluluğunu örtmek için HDP’yi günah keçisi ilan ettiğini muhalefeti de kendi sorumluluğuna ortak etme peşinde olduğunu söyledi.