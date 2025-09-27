Liderlikte kopuşun bedeli: Beni Anlamıyorsunuz sendromu

Ön safta çalışanlar dünyayı başka, tepe yönetim başka görüyor. Bu her zaman vardı ama uçurumun bu kadar açıldığı bir dö­nem nadirdi. Korn Ferry’nin “You Don’t Get Me” başlıklı yeni çalış­ması, ön saflarda çalışanların yüz­de 77’sinin üst yönetimin günlük gerçekliği anlamadığını düşün­düğünü söylüyor.

Perakendeden sağlığa, havacılığa kadar temasın en yoğun olduğu sektörlerde da­hi tablo benzer. Bu sadece bir algı sorunu değil dönüşüm projeleri­nin hızı, yapay zekâ yatırımlarının benimsenme oranı ve verimlilik hedefleri doğrudan etkileniyor. Kısacası “beni anlamıyorsunuz” duygusu, kurumsal performan­sın görünmez freni haline geldi. Stratejik meşguliyet arttıkça ze­minle temas zayıfladı. Uzmanlar dünya genelinde bu oranın alarm verdiğini ifade ederken kopuşun yalnızca operasyonel değil kültü­rel sonuçlar ürettiğini hatırlatıyor.

Kurumların ara katmanlarını in­celtmesi de bu tabloyu büyütüyor. Korn Ferry uzmanlarından Tama­ra Rodman’ın işaret ettiği gibi, orta kademe yöneticiler “kurumun ku­lağı” idi ancak katmanlar çekilince nabzı merkeze taşıyan damarlar da inceldi. Bugün mağaza sorum­lusunun müşteri akışını, hemşire­nin vardiya yükünü, saha satışçı­sının kota baskısını bilmeyen bir lider profili performans sistemle­ri ne kadar iyi olursa olsun güve­ni kaybediyor. Güven kaybı başla­dığında ise anketlere daha az ka­tılım, geri bildirimin otosansürü ve sessiz istifa benzeri davranışlar dalga dalga yayılıyor.

Empati erozyonu

Veriler duyguyu doğruluyor. Korn Ferry’nin yakın tarihli CEO ve yönetim kurulu anketlerinde, son üç yılda duygusal zekânın ön­celik sıralamasında geriye düştü­ğü görülüyor; çalışan bağlılığını ilk beş ajanda maddesi arasına koyan liderlerin oranı beşte bir civarın­da. Çalışmada bu kırılma, “Bir dö­nem ‘amaç’, ‘iyi oluş’ ve ‘açık ge­ri bildirim’ konuşuyorduk; şim­di mesaj tonu sertleşti” şeklinde özetleniyor. Ton değişince, RTO (ofise dönüş), yeniden yapılanma ve verimlilik söylemleri “bizi duy­muyorsunuz” filtresinden geçi­yor. Oysa iletişimde ton; strateji­nin içerik kadar kritik bir parçası. İnsan kaynaklı işlerin büyük bö­lümünde “nasıl”ın “ne”den daha uzun sürdüğünü unutmamak ge­rekiyor: Kararlar değil, kararların çalışan deneyimine dokunuş biçi­mi güveni belirliyor.

Köprü kurma planı

Peki bu uçurum nasıl kapanır? Önce ölçerek. “Çok yönlü iç ile­tişim” artık bülten değil, tekrarlı veri toplama işi: nabız anketleri, çıkış mülakatları, saha gözlemle­ri, iş yeri incelemeleri… Kurumsal strateji ile günlük iş arasında göz­le görülen bir çizgi çizmek şart. Sık rastlanan “büyük vizyon – küçük iş” gerilimini, “müşteri şikayetin­den ürün backlog’una, oradan yol haritasına” giden izlenebilir bir hatla çözebilirsiniz. İkinci adım, liderlerin saha ritüeli. Aylık “ön saf sabahı”nı takvime çivileyin: bir gün kasa arkasında, bir gün çağrı merkezinde, bir gün depo çıkışın­da. PowerPoint’te görülmeyen ay­rıntılar, beş dakikalık gerçek etki­leşimde yakalanır.

Üçüncüsü, ara katmanı yeniden tanımlamak. Orta kademe yalnız­ca onay zinciri değil kültür taşıyı­cısı. Bu nedenle koçluk yetkinliği­ni, çatışma çözümünü ve değişim iletişimini KPI’ların içine gömün. “İyi yönetici” tanımı hedef tuttur­manın yanı sıra “ekip nabzını tut­ma”yı da kapsasın.

Dördüncü olarak, AI benimse­timini insan merkezli kurgulayın. Teknoloji konuşurken iş süreci, yetkinlik ve korku üçgenini birlik­te yönetin. Bir uygulamayı devreye almadan önce “iş rolü etkisi–öğ­renme eğrisi–hızlı kazanım” üçle­mesini sahada test edin. Aksi hal­de yapay zekâ, verimlilik aracı de­ğil, güvensizlik katalizörü olur.

Kısa yol haritası

Ülkemizde regülasyon hızı, kur baskısı, jeopolitik kırılganlıklar ve müşteri talebindeki keskin oynak­lık gibi nedenlerden dolayı “ön saf aklı” daha da kritik. Perakendeciy­seniz kasa hatası verisiyle eğitim programını; hastaneyseniz hasta akışıyla vardiya planını, sanayi­deyseniz bakım kayıtlarıyla yatı­rım takvimini eşleştirin. Üst yöne­tim toplantı gündemine aylık saha içgörüsü maddesi koyun; sezgiyi veriyle, veriyi hikâyeyle birleşti­ren bir format seçin. Ve dilinizi de­ğiştirin. “Zorundayız” değil, “bera­ber yapacağız.” “Hedefi kaçırdık” değil, “öğrenme noktamız şu.”

Korn Ferry’nin çalışmasında öne çıkan uyarı net: Üst yönetimin saha ile duygusal ve operasyonel mesafesi büyüdükçe, dönüşüm projeleri yavaşlar, inovasyon di­renci artar, kültür zayıflar. Çözüm, büyük laflarda değil küçük ama tu­tarlı ritüellerde saklı. Liderlik bu­gün, her zamankinden fazla yakın durma sanatı. Çünkü insanlar ön­ce anlaşılmak ister; anlaşıldığını hisseden ekip ise en zorlu dönüşü­mü bile omuzlar.