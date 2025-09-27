Liderlikte kopuşun bedeli: Beni Anlamıyorsunuz sendromu
Ön safta çalışanlar dünyayı başka, tepe yönetim başka görüyor. Bu her zaman vardı ama uçurumun bu kadar açıldığı bir dönem nadirdi. Korn Ferry’nin “You Don’t Get Me” başlıklı yeni çalışması, ön saflarda çalışanların yüzde 77’sinin üst yönetimin günlük gerçekliği anlamadığını düşündüğünü söylüyor.
Perakendeden sağlığa, havacılığa kadar temasın en yoğun olduğu sektörlerde dahi tablo benzer. Bu sadece bir algı sorunu değil dönüşüm projelerinin hızı, yapay zekâ yatırımlarının benimsenme oranı ve verimlilik hedefleri doğrudan etkileniyor. Kısacası “beni anlamıyorsunuz” duygusu, kurumsal performansın görünmez freni haline geldi. Stratejik meşguliyet arttıkça zeminle temas zayıfladı. Uzmanlar dünya genelinde bu oranın alarm verdiğini ifade ederken kopuşun yalnızca operasyonel değil kültürel sonuçlar ürettiğini hatırlatıyor.
Kurumların ara katmanlarını inceltmesi de bu tabloyu büyütüyor. Korn Ferry uzmanlarından Tamara Rodman’ın işaret ettiği gibi, orta kademe yöneticiler “kurumun kulağı” idi ancak katmanlar çekilince nabzı merkeze taşıyan damarlar da inceldi. Bugün mağaza sorumlusunun müşteri akışını, hemşirenin vardiya yükünü, saha satışçısının kota baskısını bilmeyen bir lider profili performans sistemleri ne kadar iyi olursa olsun güveni kaybediyor. Güven kaybı başladığında ise anketlere daha az katılım, geri bildirimin otosansürü ve sessiz istifa benzeri davranışlar dalga dalga yayılıyor.
Empati erozyonu
Veriler duyguyu doğruluyor. Korn Ferry’nin yakın tarihli CEO ve yönetim kurulu anketlerinde, son üç yılda duygusal zekânın öncelik sıralamasında geriye düştüğü görülüyor; çalışan bağlılığını ilk beş ajanda maddesi arasına koyan liderlerin oranı beşte bir civarında. Çalışmada bu kırılma, “Bir dönem ‘amaç’, ‘iyi oluş’ ve ‘açık geri bildirim’ konuşuyorduk; şimdi mesaj tonu sertleşti” şeklinde özetleniyor. Ton değişince, RTO (ofise dönüş), yeniden yapılanma ve verimlilik söylemleri “bizi duymuyorsunuz” filtresinden geçiyor. Oysa iletişimde ton; stratejinin içerik kadar kritik bir parçası. İnsan kaynaklı işlerin büyük bölümünde “nasıl”ın “ne”den daha uzun sürdüğünü unutmamak gerekiyor: Kararlar değil, kararların çalışan deneyimine dokunuş biçimi güveni belirliyor.
Köprü kurma planı
Peki bu uçurum nasıl kapanır? Önce ölçerek. “Çok yönlü iç iletişim” artık bülten değil, tekrarlı veri toplama işi: nabız anketleri, çıkış mülakatları, saha gözlemleri, iş yeri incelemeleri… Kurumsal strateji ile günlük iş arasında gözle görülen bir çizgi çizmek şart. Sık rastlanan “büyük vizyon – küçük iş” gerilimini, “müşteri şikayetinden ürün backlog’una, oradan yol haritasına” giden izlenebilir bir hatla çözebilirsiniz. İkinci adım, liderlerin saha ritüeli. Aylık “ön saf sabahı”nı takvime çivileyin: bir gün kasa arkasında, bir gün çağrı merkezinde, bir gün depo çıkışında. PowerPoint’te görülmeyen ayrıntılar, beş dakikalık gerçek etkileşimde yakalanır.
Üçüncüsü, ara katmanı yeniden tanımlamak. Orta kademe yalnızca onay zinciri değil kültür taşıyıcısı. Bu nedenle koçluk yetkinliğini, çatışma çözümünü ve değişim iletişimini KPI’ların içine gömün. “İyi yönetici” tanımı hedef tutturmanın yanı sıra “ekip nabzını tutma”yı da kapsasın.
Dördüncü olarak, AI benimsetimini insan merkezli kurgulayın. Teknoloji konuşurken iş süreci, yetkinlik ve korku üçgenini birlikte yönetin. Bir uygulamayı devreye almadan önce “iş rolü etkisi–öğrenme eğrisi–hızlı kazanım” üçlemesini sahada test edin. Aksi halde yapay zekâ, verimlilik aracı değil, güvensizlik katalizörü olur.
Kısa yol haritası
Ülkemizde regülasyon hızı, kur baskısı, jeopolitik kırılganlıklar ve müşteri talebindeki keskin oynaklık gibi nedenlerden dolayı “ön saf aklı” daha da kritik. Perakendeciyseniz kasa hatası verisiyle eğitim programını; hastaneyseniz hasta akışıyla vardiya planını, sanayideyseniz bakım kayıtlarıyla yatırım takvimini eşleştirin. Üst yönetim toplantı gündemine aylık saha içgörüsü maddesi koyun; sezgiyi veriyle, veriyi hikâyeyle birleştiren bir format seçin. Ve dilinizi değiştirin. “Zorundayız” değil, “beraber yapacağız.” “Hedefi kaçırdık” değil, “öğrenme noktamız şu.”
Korn Ferry’nin çalışmasında öne çıkan uyarı net: Üst yönetimin saha ile duygusal ve operasyonel mesafesi büyüdükçe, dönüşüm projeleri yavaşlar, inovasyon direnci artar, kültür zayıflar. Çözüm, büyük laflarda değil küçük ama tutarlı ritüellerde saklı. Liderlik bugün, her zamankinden fazla yakın durma sanatı. Çünkü insanlar önce anlaşılmak ister; anlaşıldığını hisseden ekip ise en zorlu dönüşümü bile omuzlar.
