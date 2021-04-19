LİHKAB teklifi TBMM Genel Kurulu’nda, akaryakıt teklifi komisyonda ele alınacak

Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi görüşülecek. 2005 yılında çıkarılan kanunla daha önce kadastro müdürlüklerince yürütülmekte olan kadastro teknik hizmetlerinden tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü ile tescile tâbi olan işlemlerin yapım sorumluluğu lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilmeye başlanmıştı. Meclis’e sunulan teklifle, yazılı sınav şartı kaldırılarak, lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı 10 yıla çıkartılıyor.

Akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine dönük düzenlemeler içeren 15 maddelik Vergi Usul Kanunu hakkında değişiklik içeren teklif ise bu hafta Plan Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL; halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1’i tutarında teminat alınacak. Yasa teklifiyle akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL; halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1’i tutarında teminat alınacak.

Akaryakıtta ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale eden kişilere vergi kaçakçılığı suçu kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Meclis’te, küresel iklim değişikliğinin etkilerini araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu bu hafta Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş ile akademisyenleri dinleyecek.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu ( MYK) 19 Nisan Pazartesi günü toplanacak. Siyasi parti grup toplantılarında liderler gündeme ilişkin mesajlarını verecekler.

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu yapılacak

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Cuma günü Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM’nn açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un açılış konuşmasını yapacağı 23 Nisan özel oturumunda siyasi parti liderleri 23 Nisan mesajlarını verecekler. 23 Nisan kutlamaları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi gölgesinde yapılacak. Geleneksel 23 Nisan resepsiyonu bu yıl da pandemi nedeniyle yapılmayacak.