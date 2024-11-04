Limak, İspanya ve Türkiye arasında ‘Dostluk Köprüsü’ inşa etti
242 yıl önce İspanya ve Türkiye arasında kurulan barış köprüsü dostluğa dönüşüyor. Barcelona stadını yenileyen Limak'ın filarmoni orkestrası kentte konser verdi, gelirleri tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Valencia'daki mağdurlara verildi. Barcelona'nın tarihi mekanı Katalan Müzik Sarayı'nda ilk kez bir Türk orkestrası konser verirken, etkinliğe Türkiye ve İspanya'dan ünlü isimler katıldı.
Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkiler, 1782'ye dayanıyor. 242 yıl önce imzalanan anlaşmanın adı da “Barış, Dostluk ve Ticaret” olarak belgelenmiş. İki dost ülkeyi şimdi de inşaat sektörü birleştiriyor. Türkiye’nin en önemli çimento üreticilerinden Çimsa, Valencia’daki Bunol tesisiyle ülkedeki en önemli üreticilerden biri. Diğeri ise Türkiye’nin en önemli inşaat şirketlerinden Limak.
Geçtiğimiz hafta Limak Holding’in davetiyle kalabalık bir gazeteci grubuyla Barcelona’daydık. Burası sadece turizmin, futbolun değil mimarinin de Avrupa’daki en önemli eserlerinin bazılarına ev sahipliği yapıyor. Bu eserlerden biri de dünya futbolunun tartışmasız en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona FC ve onun mabedi Camp Nou…
Bildiğiniz üzere dünyanın en önemli stadyumlarından biri olan Camp Nou’yu, Limak Grubu yeniden inşa ediyor. Yaklaşık 1 milyar euroluk bu proje, Batı dünyasında Türklerin aldığı en önemli iş. Limak’ın yaptığı bu proje, aslında bir mihenk taşı. Hızı, kalitesi ve oluşturduğu ekosistem, sadece Limak’ın değil, Asya-Afrika ve Doğu Avrupa arasında sıkışan Türk müteahhitlerinin de önünü açacak. Limak’ın inşa ettiği aslında bir stadyumdan öte bir köprü.
Akdeniz’in batı ve doğusunu buluşturan bir dostluk köprüsü. Zira bu köprünün ayaklarını ticaret, kültür, sanat ve ticaret oluşturuyor. Limak Holding’e ait Limak Filarmoni Orkestrası, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, İspanya’nın Barselona şehrindeki dünyaca ünlü Palau de la Musica Catalana’da (Katalan Müzik Sarayı) önemli bir konser verdi.
“Akdeniz’in Büyüleyici Melodileri: Aryalar, Düetler ve Daha Fazlası” adıyla yurtdışındaki ilk konserini verdiği Palau de la Musica Catalana’da Türk, İtalyan, Fransız ve İspanyol eserlerinden popüler Akdeniz ezgilerine uzanan geniş bir repertuvarın yer aldığı konserde; İtalyan Şef Francesco Ivan Ciampa yönetiminde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve uluslararası üne sahip Katalan soprano Sara Blanch sahne aldı.
Limak Filarmoni Orkestrası ile birlikte Katalonya’nın önde gelen orkestralarından Valles Senfoni Orkestrası’nın müzisyenlerinin de yer aldığı konserden elde edilen gelir ise İspanya’da sel felaketinden etkilenen afetzedelere aktarılacak.
Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Barselona Spor Kulübü Başkanı Joan Laporta ile her iki ülkenin iş, spor, sanat ve medya dünyasından pek çok davetlinin izlediği konserin açılışı ise İspanya’nın doğu ve güney bölgelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu ile başladı.
Konserin geliri, sel mağdurlarına
Valencia başta olmak üzere İspanya’nın doğu ve güney bölgelerinde etkili olan ve 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileten Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, konserden elde edilecek gelirin bölgedeki afetzedelere aktarılacağını söyledi. İşte yukarıda bahsettiğim dostluk köprüsü de işte bu destekti.
Gelelim Limak’ın inşa ettiği, şehrin sembolleri arasında sayılacak olan Spotify Camp Nou stadyumuna. İspanya’nın önemli kültür ve turizm merkezlerinden Barselona’nın ruhunu ve kalbini tanımlayan simge yapılarında imzaları olduğunu da kaydeden Ebru Özdemir, “Bunlardan biri de futbol dünyasının önemli mabetlerinden Barselona’nın simgesi Spotify Camp Nou Stadı… Yenileme çalışmasıyla Katalan kültür mirasına anlamlı bir iz bırakıyoruz. Diğer bir yandan Limak Vakfı liderliğinde yürüttüğümüz Global Engineer Girls (GEG) programını yakın zamanda İspanya’da başlatıyoruz” şekline anlatıyor.
Nihat Özdemir’e stadyumun açılışını soruyorum. Onun da hayalinde El Classico var. Merak ettiğim bir başka konu ise Barcelona Kulübü ile yapılan özel bir anlaşma. Stadyumun inşaatı faz faz yapılıyor. Her bölüm, bir tarihte bitirilmek üzere anlaşılmış. Bir ceza ve ödül sisteminden bahsediyorum. 1 milyon euro yani yaklaşık 40 milyon lira. Daha önce alınan ödüllerin nerede kullanıldığını sorduğumda ise Nihat Özdemir, “Büyük kısmı mesai arkadaşlarımız olan stadyumda çalışanlara ayrılıyor” diyor.
104 bin kişilik kapasitesi olacak
FC Barselona Spor Kulübü ile kontrat imzalayan dünyanın en büyük 48’inci inşaat şirketi konumundaki Limak İnşaat, Spotify Camp Nou Stadı’nın Yenilenmesi ve Restorasyonu Projesi’ni 2023 yılında üstlendi. Proje 2026 yılında tamamlanacak. 2023 yılında başlayan dönüşüm projesiyle hâlihazırda Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise beşinci büyük futbol stadyumu Camp Nou, tamamlandığında 8 bini VIP olmak üzere 105 bin 410 kişilik tamamen oturmalı bir kapasiteye ulaşacak ve dünyanın üçüncü büyük futbol stadyumu olacak. Yani, nüfusunu 100 bin olan Seyşeller’in tamamını stadyuma doldurmanız mümkün.
Çalışanların yarısı Türk
Restorasyon çalışmalarını bir yıldır sürdüren Limak, 70 yaşındaki stadyumda toplam 204 bin metrekare alandan oluşan inşaat sahasında çalışıyor. Bu alanın 50 bin metrekaresi yenilenirken, 154 bin metrekarelik kısmı ise yeniden inşa ediliyor. Camp Nou’nun yenilenmesi projesinde, 2 bin 900 kişi çalışıyor. Stadyum projesinde, çalışanların yüzde 52’si yabancılardan, yüzde 48’i ise Türklerden oluşuyor. 15’ten fazla Türk firmasından ürün ve hizmet alınan projede, 27 bin ton çelik kullanılırken; bu çeliğin yaklaşık yüzde 60’ı ise Türkiye’den imal ediliyor.