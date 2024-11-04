Limak, İspanya ve Türkiye arasında ‘Dostluk Köprüsü’ inşa etti

242 yıl önce İspanya ve Türkiye arasında kurulan barış köprüsü dostluğa dönüşüyor. Barcelona stadını yenileyen Limak'ın filarmoni orkestrası kentte konser verdi, gelirleri tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Valencia'daki mağdurlara verildi. Barcelona'nın tarihi mekanı Katalan Müzik Sarayı'nda ilk kez bir Türk orkestrası konser verirken, etkinliğe Türkiye ve İspanya'dan ünlü isimler katıldı.

Türkiye ile İspanya arasın­daki ilişkiler, 1782'ye da­yanıyor. 242 yıl önce im­zalanan anlaşmanın adı da “Ba­rış, Dostluk ve Ticaret” olarak belgelenmiş. İki dost ülkeyi şim­di de inşaat sektörü birleştiriyor. Türkiye’nin en önemli çimento üreticilerinden Çimsa, Valenci­a’daki Bunol tesisiyle ülkedeki en önemli üreticilerden biri. Diğeri ise Türkiye’nin en önemli inşa­at şirketlerinden Limak.

Geçti­ğimiz hafta Limak Holding’in da­vetiyle kalabalık bir gazeteci gru­buyla Barcelona’daydık. Burası sadece turizmin, futbolun değil mimarinin de Avrupa’daki en önemli eserlerinin bazılarına ev sahipliği yapıyor. Bu eserlerden biri de dünya futbolunun tartış­masız en büyük kulüplerinden bi­ri olan Barcelona FC ve onun ma­bedi Camp Nou…

Bildiğiniz üzere dünyanın en önemli stadyumla­rından biri olan Camp Nou’yu, Li­mak Grubu yeniden inşa ediyor. Yaklaşık 1 milyar euroluk bu pro­je, Batı dünyasında Türklerin al­dığı en önemli iş. Limak’ın yap­tığı bu proje, aslında bir mihenk taşı. Hızı, kalitesi ve oluşturduğu ekosistem, sadece Limak’ın değil, Asya-Afrika ve Doğu Avrupa ara­sında sıkışan Türk müteahhitle­rinin de önünü açacak. Limak’ın inşa ettiği aslında bir stadyum­dan öte bir köprü.

Akdeniz’in ba­tı ve doğusunu buluşturan bir dostluk köprüsü. Zira bu köprü­nün ayaklarını ticaret, kültür, sa­nat ve ticaret oluşturuyor. Limak Holding’e ait Limak Filarmoni Orkestrası, UNESCO Dünya Mi­rası Listesi’nde yer alan, İspan­ya’nın Barselona şehrindeki dün­yaca ünlü Palau de la Musica Ca­talana’da (Katalan Müzik Sarayı) önemli bir konser verdi.

“Akdeniz’in Büyüleyici Melo­dileri: Aryalar, Düetler ve Daha Fazlası” adıyla yurtdışındaki ilk konserini verdiği Palau de la Mu­sica Catalana’da Türk, İtalyan, Fransız ve İspanyol eserlerinden popüler Akdeniz ezgilerine uzanan geniş bir repertuvarın yer aldığı konserde; İtalyan Şef Francesco Ivan Ciampa yönetiminde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve uluslararası üne sahip Katalan soprano Sara Blanch sahne aldı.

Limak Filar­moni Orkestrası ile birlikte Ka­talonya’nın önde gelen orkest­ralarından Valles Senfoni Or­kestrası’nın müzisyenlerinin de yer aldığı konserden elde edi­len gelir ise İspanya’da sel fela­ketinden etkilenen afetzedele­re aktarılacak.

Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Şirketler Gru­bu Yönetim Kurulu Başkanı Eb­ru Özdemir, Türkiye’nin Mad­rid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Barselona Spor Kulübü Başkanı Joan Laporta ile her iki ülkenin iş, spor, sanat ve med­ya dünyasından pek çok davet­linin izlediği konserin açılışı ise İspanya’nın doğu ve güney böl­gelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu ile başladı.

Konserin geliri, sel mağdurlarına

Valencia başta olmak üzere İs­panya’nın doğu ve güney bölge­lerinde etkili olan ve 200’den faz­la kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi dolayısıyla başsağlığı di­leklerini ileten Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, konserden elde edilecek gelirin bölgedeki afetzedelere aktarıla­cağını söyledi. İşte yukarıda bah­settiğim dostluk köprüsü de işte bu destekti.

Gelelim Limak’ın inşa ettiği, şehrin sembolleri arasında sa­yılacak olan Spotify Camp Nou stadyumuna. İspanya’nın önemli kültür ve turizm merkezlerinden Barselona’nın ruhunu ve kalbi­ni tanımlayan simge yapılarında imzaları olduğunu da kaydeden Ebru Özdemir, “Bunlardan bi­ri de futbol dünyasının önemli mabetlerinden Barselona’nın simgesi Spotify Camp Nou Sta­dı… Yenileme çalışmasıyla Kata­lan kültür mirasına anlamlı bir iz bırakıyoruz. Diğer bir yandan Limak Vakfı liderliğinde yürüt­tüğümüz Global Engineer Girls (GEG) programını yakın zaman­da İspanya’da başlatıyoruz” şek­line anlatıyor.

Nihat Özdemir’e stadyumun açılışını soruyorum. Onun da ha­yalinde El Classico var. Merak et­tiğim bir başka konu ise Barcelo­na Kulübü ile yapılan özel bir an­laşma. Stadyumun inşaatı faz faz yapılıyor. Her bölüm, bir tarihte bitirilmek üzere anlaşılmış. Bir ceza ve ödül sisteminden bahse­diyorum. 1 milyon euro yani yak­laşık 40 milyon lira. Daha önce alınan ödüllerin nerede kullanıl­dığını sorduğumda ise Nihat Öz­demir, “Büyük kısmı mesai arka­daşlarımız olan stadyumda çalı­şanlara ayrılıyor” diyor.

104 bin kişilik kapasitesi olacak

FC Barselona Spor Kulübü ile kontrat imzalayan dünyanın en büyük 48’inci inşaat şirketi konumundaki Limak İnşaat, Spotify Camp Nou Stadı’nın Yenilenmesi ve Restorasyonu Projesi’ni 2023 yılında üstlendi. Proje 2026 yılında tamamlanacak. 2023 yılında başlayan dönüşüm projesiyle hâlihazırda Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise beşinci büyük futbol stadyumu Camp Nou, tamamlandığında 8 bini VIP olmak üzere 105 bin 410 kişilik tamamen oturmalı bir kapasiteye ulaşacak ve dünyanın üçüncü büyük futbol stadyumu olacak. Yani, nüfusunu 100 bin olan Seyşeller’in tamamını stadyuma doldurmanız mümkün.

Çalışanların yarısı Türk

Restorasyon çalışmalarını bir yıldır sürdüren Limak, 70 yaşındaki stadyumda toplam 204 bin metrekare alandan oluşan inşaat sahasında çalışıyor. Bu alanın 50 bin metrekaresi yenilenirken, 154 bin metrekarelik kısmı ise yeniden inşa ediliyor. Camp Nou’nun yenilenmesi projesinde, 2 bin 900 kişi çalışıyor. Stadyum projesinde, çalışanların yüzde 52’si yabancılardan, yüzde 48’i ise Türklerden oluşuyor. 15’ten fazla Türk firmasından ürün ve hizmet alınan projede, 27 bin ton çelik kullanılırken; bu çeliğin yaklaşık yüzde 60’ı ise Türkiye’den imal ediliyor.