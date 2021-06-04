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‘Limoni’leşen ilişkiler ve turizm

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Fehmi KÖFTEOĞLU

Turizmde her pazar önemlidir. Arz talep ilişkisiyle şekillenir, ticari kaygılar yön verir. Rusya’nın durumu ise farklı. İki liderinin bir yılda yedi kez görüştüğü Türkiye ile Rusya ilişkileri son dönemde “limoni”.Siyaset kaygan zeminde yürüyor, bu da turizme yansıyor.

Rusya, Türkiye’de günlük koronavirüs salgını vakası sayısının 60 bini aştığını gerekçe göstererek charter seferlerini önce 1 Haziran’a kadar durdurdu sonra süreyi 21 Haziran’a kadar uzattı.
Bu, iki ülke ilişkilerinde bir süreden beri yaşanan “limoni”leşmenin ilk dışa vurumu oldu.
Rusya bu kararına gerekçe olarak vaka sayısındaki artışı gösterdi. Gerçek nedenin ise siyasi olduğu söylenmeyen ama bilinen bir şey. Kırım’ın ilhakı ve genel olarak Ukrayna politikası konusunda Türkiye, Rusya karşıtı bir politika izliyor. Rusya, Türkiye’nin Ukrayna politikasını değiştirmesini istedi, istemeyi de sürdürüyor. Bugüne kadar olmadı, ama olmalı. Rusya ülkesinin Türkiye turizmindeki öneminden hareketle bu alandaki konum ve gücünü kullandı. Türkiye ne yapıyor. Turizmden S-400 füzelerine, Akkuyu nükleer santralından Mavi Akım’a kadar her biri kendi başına önemli projeler ve Astana Zirvesi gibi platformlarda zirveye ulaşan siyasi ilişkiler içinde olduğu Rusya'ya karşı Ukrayna’yı silahlandırıyor. Türkiye’nin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretmesi ve bunu başka ülkelere ihraç etmesi övünülecek bir şeydir.

Ama Rusya ile ilişkileri bozma pahasına Ukrayna’ya SİHA satmak gerçekçi değil. Siyasi, ekonomik ve stratejik açıdan Rusya ile Ukrayna karşılaştırılamaz. Son dönemin yaygın söylemi ile her açıdan “ Orantısız güç” var.

Bu ortamda Rusya kendi deyimiyle stratejik ortak konumunda gördüğü Türkiye’yi turizm üzerinden sıkıştırmamalı, ilişkiler böyle düzelmez. Türkiye de turizm sektörünün geldiği düzey itibarıyla kaynak pazarlardan Almanya ve İngiltere’nin gündemde bile olmadığı, Rusya’nın charter seferlerini durdurduğu dönemde Ukrayna ve Polonya’nın diş kavuğunu doldurmayacağı gerçeğini görmeli ve buna göre hareket etmelidir.

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