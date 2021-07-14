Lira değer kaybediyor konutlar yabancıya gidiyor

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %43,7 artışla 20 bin 488'e çıkarken, bu rakam tüm zamanların en iyi ocak-haziran verisi olarak kayıtlara geçti.

Kredi genişlemesi durdu. Alım gücü düştü. TL değer kaybetti. Durum böyle olunca konutlar yabancıya gitti. Çünkü bizde konut alacak derman kalmadı, parası bizden değerli yabancıya konutlarımız cazip geldi. Mütekabiliyet kuralı, onlara yarıyor zira bizim karşılıklılık ilkesine uyacak mecalimiz yok.

Irak, İran, Rusya

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı; Irak vatandaşlarına yapıldı. Haziranda Türkiye’den 773 konut aldılar. Onları sırasıyla, 683 konutla İran, 300 konutla Rusya Federasyonu, 250 konutla Afganistan ve 192 konutla Almanya vatandaşları izliyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Türk halkı neden konut alır?

Türk halkının yatırım tercihleri arasında konut birinci sırada yer alır. Konut, hayat boyu alınan en pahalı şeydir ve en uzun süre elde tutulandır. Konut tercihinin bir nedeni de değer artışı yanı sıra kira getirisinin olmasıdır. Enflasyonist ortam zaten tasarruf sahibini konuta yöneltiyor.

Konut fiyatlarının değerli olup olmadığı nasıl belirlenir?

Bir konutun yıllık kira geliri ile satış fiyatına kaç yılda ulaşılabileceği evin fiyatının değerli olup olmadığını belirler. Yıllık kira geliri 1.500 TL, satış fiyatı 360.000 olan evin kira geliri ile amorti süresi 20 yıl. Türkiye’de konut fiyatlarındaki artış bu süreyi 30’lara kadar çıkardı. Bir yatırımın geri dönüşü; 10-12 yıl arasında değişiyorsa iyi bir yatırımdır.

Halimiz ahvalimiz budur

GECEKONDU ile başladık LÜKS KONUTA kadar geldik. Parayı da betona gömdük... Şimdi de el elde el başta orta gelir tuzağında debelenip duruyoruz.

BAŞIMI SOKACAK EVİM OLSUN

Kimi için yatırım, kimi için bir proje, kimi için başını sokacak dört duvardır ev. Ev vardır kaçmak istersin, ev vardır ayrılmak istemezsin. Ev vardır batar sana. Ev vardır yârenin olur. Türk halkı için ev, ev olmanın ötesinde, dev yatırım kumbarası, zamanla para basan makine gibi…

Ancak ülkende toplu konuta bile sığınamıyorsan, başını sokacak bir evin yoksa halin harap… Bizler, başını sokacak ev üretmek diye yola çıktık, cam plazalara kadar geldik. Dar gelirli isen; sana ev de kiralık daire de yok…