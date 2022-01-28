Liralaşma…
Örneğin tarım sektörü…
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Tohum dövizle…
Gübre dövizle…
İlaç dövizle…
Mazot dövizle…
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Hayvancılıkta, yem dövizle…
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Otoyol ve karayolu tercihimiz/önceliğimiz nedeniyle…
Lojistik/navlun dövizle…
Kamyon dövizle…
Yedek parçası dövizle…
Lastiği dövizle…
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Otoyol ve karayolunun işletmesi dövizle…
Yolların kullanımı dövizle…
Çabuk yıpranıyor, bakımı dövizle…
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Yolların, köprülerin “hazine garantisi” dövizle…
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Finansın, koruması dövizle…
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Seracılığın naylonu dövizle…
Yapımında kullanılan demirin/çeliğin hammaddesi “hurda” dövizle…
Elektriği dövizle…
Süngeri, toprağı dövizle…
Polen taşıyan/dölleyen “arı”sı dahi dövizle…
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Sadece “işçilik” TL ile…
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“Kar, yağmur, güneş, rüzgar, toprak…?” diye soracaksınız…
Orada da suyu, güneşi, rüzgarı depolamak dövizle…
VELHASIL…
TL kazanan üretici/çalışan…
Kazandığıyla geçinemeyeceği/üretimini devam ettirmeye çalışacağı için “döviz alamayacak”…
Ve…
Liralaşma için ilk adım atılmış olacak...
Yani üretim artışıyla TL değerlenecekse, bu, üretenin/çalışanın azmi/çabası/fedakârlığı ile sağlanacak…