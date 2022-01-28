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Liralaşma…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Örneğin tarım sektörü…

*          *          *

Tohum dövizle…

Gübre dövizle…

İlaç dövizle…

Mazot dövizle…

*          *          *

Hayvancılıkta, yem dövizle…

*          *          *

Otoyol ve karayolu tercihimiz/önceliğimiz nedeniyle…

Lojistik/navlun dövizle…

Kamyon dövizle…

Yedek parçası dövizle…

Lastiği dövizle…

*          *          *

Otoyol ve karayolunun işletmesi dövizle…

Yolların kullanımı dövizle…

Çabuk yıpranıyor, bakımı dövizle…

*          *          *

Yolların, köprülerin “hazine garantisi” dövizle…

*          *          *

Finansın, koruması dövizle…

*          *          *

Seracılığın naylonu dövizle…

Yapımında kullanılan demirin/çeliğin hammaddesi “hurda” dövizle…

Elektriği dövizle…

Süngeri, toprağı dövizle…

Polen taşıyan/dölleyen “arı”sı dahi dövizle…

*          *          *

Sadece “işçilik” TL ile…

*          *          *

“Kar, yağmur, güneş, rüzgar, toprak…?” diye soracaksınız…

Orada da suyu, güneşi, rüzgarı depolamak dövizle…

VELHASIL…

TL kazanan üretici/çalışan…

Kazandığıyla geçinemeyeceği/üretimini devam ettirmeye çalışacağı için “döviz alamayacak”…

Ve…

Liralaşma için ilk adım atılmış olacak...

Yani üretim artışıyla TL değerlenecekse, bu, üretenin/çalışanın azmi/çabası/fedakârlığı ile sağlanacak…

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