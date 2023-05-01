Lisanssız elektrik üretimine 5,7 milyar dolar yatırım
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 8 ay önce çıkardığı yönetmelikle, lisanssız elektrik üretimine 16 bin MW’ye yakın başvuru geldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 6 bin 700 MW’lık kapasite tahsisinin 5,7 milyar dolarlık yatırımı harekete geçirdiğini söyledi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, lisanssız elektrik üretimine dönük yaptıkları düzenlemeden dolayı kendilerine yöneltilen eleştirilerin boşa çıktığını söyledi. Eldeki verilerin ‘Şalterler kapanacak, kimse güneşten elektrik üretmeyecek’ diyenleri yalanladığını kaydeden Yılmaz, ”Halen faaliyette olan 10 bin MW’a yaklaşan lisanssız tesislerimiz mevcut. Buna ek olarak yaptığımız düzenleme ile lisanssız elektrik üretmek için sadece 8 ayda 16 bin MW’ye yakın başvuru geldi, 6 bin 700 MW’lık kapasite tahsis ettik. Bu, sahada 5,7 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor” dedi.
Bu düzenleme ile yurt çapında başlattıkları güneş seferberliğinin sahada karşılığını çok kısa sürede görmenin memnuniyetini yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, halen faal olan lisanssız tesislerin gücünün yüzde 75’ini karşılayan çağrı mektubu verildiğini kaydetti. Yılmaz, “Yani artık kısa yoldan kâr etme peşinde olanlar değil, gerçek tüketiciler lisanssız elektrik üretiyor ve sisteme katkı sağlıyor. Bizlere ve kurumumuza bu düzenlemeden ötürü yanlış yaptığımızı söyleyenler mahcup olur mu bilmem ama biz bir kez daha milletimizin ve sektörümüzün ihtiyacına cevap veren bir düzenleme yapmanın ve bunun sahada da yansımalarını görmenin gururunu yaşıyoruz. Güneş seferberliğimizi ülkemizin dört bir yanında sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Yılmaz, yaptıkları bu düzenleme ile tüketimlerinden fazla elektrik üretimi gerçekleştirenlerin fazla üretimlerini YEKDEM’e “bedelsiz katkı” olarak verdiğini, bunun da elektrik üretim maliyetlerinde düşüş sağladığına dikkat çekti. Düzenleme sayesinde sadece belediyeler ve sanayi bölgeleri değil, tarımsal üreticiler ve turizm işletmecileri de dahil her abone grubunun tükettiği enerjinin üreticisi konumuna geldiğini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti: “Örneğin 1 milyon kWh elektrik tüketen bir kişi, cari yıldaki aylık mahsuplaşmanın akabinde en fazla 1 milyon kWh enerjisini satışa konu edebiliyor.
Yılın ilk ayından itibaren ihtiyaç fazlası enerjiye istinaden ödemeler yapılıyor, 1 milyon kWh’ı aşan üretimler ise YEKDEM’e ‘bedelsiz katkı’ olarak yansıtılıyor. Böylece hem Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlanıyor hem de elektrik üretim maliyetlerindeki düşüşün faturalara da yansımasının önü açılıyor.”
Yerli doğal gazın piyasaya arzı ve Akkuyu nükleer güç santralinin devreye alınmasının ‘enerji ticaret merkezi’ olma hedefi için Türkiye’nin gücüne güç katacağını vurgulayan Yılmaz; “Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarında sahip olduğumuz potansiyel, yatırımcı iştahı ve istihdam kapasitesi dünyada eşine az rastlanır nitelikte. Bu alanda da kendimize güveniyoruz ve EPDK olarak üzerimize düşen adımları atmaya devam edeceğiz. Kamu özel sektör iş birliğinde kısa süre içerisinde ülkemizi bir enerji ticaret merkezi yapacağız" ifadelerini kullandı.