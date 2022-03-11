“Lise 1’de kararımı vermiştim” diyenler… Ve atama bekleyenler!…

Girişimleri, çabaları ve geliştirmeleriyle işsizliği düşürebilecek eğitimlilerin verdiği mücadeleye tanıklık ediyoruz…

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Sosyal medyayı takip ediyorsanız, bilirsiniz…

Binlerce kişi, “tek amaç” için birleşmiş:

Atama!

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“20 bin yetmez, 150 bin atama bekliyoruz.” diyen öğretmenlerimiz…

“2 bin yetmez, 70 bin atama bekliyoruz” diyen ziraat ve gıda mühendislerimiz…

“Bin yetmez, 100 bin atama bekliyoruz” diyen iktisat, maliye, işletme mezunlarımız…

“100 yetmez, 10 bin atama bekliyoruz.” diyen maden mühendislerimiz…

Ve

KPSS puanı ile değil tanıdıkla atama yapıldığına inanan eğitimlilerimiz!

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Uzunca bir süredir, gelişmiş ülkelerdeki girişimcilerle yapılan sohbetleri okuyorum…

Birbirinin tekrarı olan cümleler dikkatimi çekiyor:

“Öğretmenlerimin yönlendirmeleri ve okulumun sağladığı imkanlar sayesinde “güven”, “özgüven” kazandım…”

“Lise birinci sınıfta yapacağım işi biliyordum…”

“Cerrah olmak istediğimi söylediğimde, birkaç hafta hastanede kalmamı istedi ailem.

Gittim ve 2/3 hafta, bir cerrahla yaşadım resmen.

16 yaşındaydım ama o süre içinde daha da sevmiş, hayaller kurmuş ve “mutlaka cerrah olmalıyım.” demiştim. Oldum…”

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Örneğin…

Ziraat mühendisinin neler yapabileceğini, lise 1’de arazide gösteren, bir öğretmenimiz, bir okulumuz var mı?

Ziraat, maden, makine mühendisi ile 3/4 hafta geçiren, geçirmek isteyen, geçirmeye zorunlu bir lise öğrencimiz var mı?

VELHASIL…

Atama bekleyen değil, kendini bir işin gelişimine atayan/adayan gençlerin yetişeceği bir eğitim mimarisine ihtiyaç duyuyoruz…

Bağımlı olduğu bir ekosistem yerine, kendine bağımlı olan küçük ekosistemler yaratabilecek gençlerin yetiştirildiği bir eğitim sistem…

Yüksek refah seviyesi dediğimiz şeyin, “özgüven temelli” o küçük ekosistemlerin oluşturduğu “bütün” olduğunu kavrayamıyoruz…

Sonuç mu?

İşsizlik binde 1 düşünce sevinirken; geleceğimiz olan milyonlarca genci oturtup, atama beklettiriyoruz!