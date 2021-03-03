Lise öğrencileri ‘ateş ölçen’ tişört, boğulmayı önleyen mayo geliştirdi

Geçen yaz Yalıkavak, Bodrum… İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi İlker Karataş, plajda güneşlenirken denizde yaşanan telaş dikkatini çekti.

Belinde simitle yüzen yaşlı kadın bir anda kontrolü kaybetmiş, ters dönmüştü. Yani, kafası suyun içinde, ayakları yukarıdaydı.

Yardıma gidenler kadını çıkardı, kısa sürede ambülansla hastaneye götürülmesini sağladı. Bir süre sonra acı haber komşulara ulaştı. Yaşlı kadın vefat etmişti.

İlker Karataş, İHKİB’in 54 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan, 500’e yakın öğrencinin katıldığı “İnovatif Fikir Maratonu” yarışmasında ortaya çıkan projeleri incelerken yaşlı kadının boğulma vakasını anımsadı.

Yarışmaya katılan ekiplerden biri projesini şöyle açıkladı:

- “Kapok lifi” kullanarak suda batmayan mayo geliştirdik. Bu mayo, çocuklar, zihinsel engelliler ve yüzme bilmeyen herkesin korkusuzca denize, havuza girmesini sağlayacak.

Karataş, meslek lisesi öğrencilerinden bu projeyi dinlerken düşündü:

- O yaşlı kadın böyle bir mayo giyebilseydi boğulmayacak, bugün hayatta olacaktı.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyesi İlker Karataş’la 6 Mart’ta finali gerçekleşecek, 7 Mart’ta da ödül töreni yapılacak yarışmayı konuşmak üzere görüntülü platformda buluştuk.

Karataş, tanık olduğu üzücü boğulma vakası ve öğrencilerin geliştirdiği suda batmayan mayoyu anlatınca, “kapok lifi”nin ne olduğunu sordum. Danışmanları Yıldırım Özcan sohbet sırasında Google’da tarama yapıp özetledi:

- Filipinler, Malezya ve Sri Lanka gibi ülkelerde yetişen bir ağaç. Lif, pamukta olduğu gibi bitkinin tohumundan elde ediliyor.

Ardından ekledi:

- 1 kilo kapok lifi, 35 kiloluk ağırlığı su üstünde tutabiliyormuş…

Mustafa Gültepe, yarışmaya döndü:

- İHKİB olarak sektörümüzün nitelikli iş gücünün yanı sıra markalı ve inovatif üretim kapasitesini artırmak için yürüttüğümüz projelere bir yenisini daha ekledik.

Salgın sürecinde öğrencilerin yüz yüze eğitimden uzak kaldığını anımsattı:

- Meslek lisesi öğrencilerinin yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri için “İnovatif Fikir Maratonu” başlattık. Maratonun ilkine İstanbul’da hazır giyim bölümü olan 54 mesleki ve teknik Anadolu lisesinden yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Sözü yarışmayla yakından ilgilenen İlker Karataş’a bıraktı:

- Ekim ayında başlayan ve çevrimiçi düzenlenen yarışmanın birinci aşamasını “İş Fikri Geliştirme Kampı” oluşturdu. Bu aşamada 54 liseden 110 takım yarıştı.

Takımların iki tam günlük eğitimden geçtiğini belirtti:

- 110 takım iş fikirlerini jüriye anlattı. İkinci aşamaya 50 takım geçti. 50 takım “Ürün/Hizmet Geliştirme Kampı”nda iş fikirlerini detaylı formatta hazırladı.

50 takımın iki haftalık eğitimin yanı sıra danışmanlardan destek aldığını ve jüri karşısına çıktığını kaydetti:

- İkinci aşamada projeleri ilk 20’ye giren takımlar “İş Geliştirme Kampı”na alındı. Bu aşamada takımlar yoğun bir eğitim ve çalışma ile fikirlerini ürüne, hizmete dönüştürüyor.

Geliştirilen ürünlerden bazı örnekler verdi:

• Termokromik boya sayesinde bebeğin veya çocuğun ateşi yükseldiğinde renk değiştiren tişört.

• İşçileri elektrik çarpmalarından koruyan iş kıyafeti.

• Ürüne yerleştirilen GPS uygulamasıyla konum bilgisi vererek çocukların, zihinsel engellilerin ve alzehimer hastalarının kaybolmasını engelleyen tişört, çanta.

• Dağcıların kaybolma riskini ortadan kaldıran pusula, GPS, barometre, oksimetre, altimetre içeren mont.

Ardından ekledi:

- Bazı ürünleri ticarileştirmek üzere sektörümüzdeki şirketlerden harekete geçenler var.

Bakalım bu “maraton”da geliştirilen katma değeri yüksek hangi ürünler ticarileşebilecek?

Teknik elemanlar bizim orta direğimiz

İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, “İnovatif Fikir Maratonu”nun anlatırken şu mesajı verdi:

- Teknik elemanlar bizim “orta direğimiz” gibidir. Bu yarışmalarla sektörümüze katma değer yaratacak eleman takviyesi yapmak istiyoruz.

Konuya öğrenciler açısından yaklaştı:

- Bu vesileyle öğrencilerimize mezuniyet sonrası çalışma hayatında orta kademe yöneticilik kapısını açabilmeyi hedefliyoruz.

İHKİB’in eğitim tarafına işaret etti:

- Eğitime destek veren vakfımız var. Meslek liseleriyle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Tekstil mühendisliği bölümü öğrencilerine burs veriyoruz. Ayrıca bir de İstanbul Moda Akademimiz var.

“İnovatif Fikir Maratonu”nun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beğenildiğini kaydetti:

- Yarışmanın bütün Türkiye’deki meslek liselerinin hazır giyim bölümlerini kapsamasını istediler. İlk yıl hemen ülkemiz geneline yayamadık. Sonraki aşamada yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Katma değerli üretimi artıran etkisi olacak

İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi İlker Karataş, sektörün ihracatta kilo başına gelirine işaret etti:

- Hazır giyim, ihracatta kilogram başına 14-16 dolar gelirle mücevher ve savunma sanayinin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

“İnovatif Fikir Maratonu”na dikkat çekti:

- Bu yarışmanın sektörümüzün katma değerli üretiminin artmasında da katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Ardından sektöre çağrıda bulundu:

- Sektörümüzdeki oyuncuların öğrencilerin ortaya koyduğu fikirlere, geliştirdikleri ürünlere daha fazla sponsor olmasını bekliyoruz.