Lojistik altyapısı olası İstanbul depremine ne kadar hazır?

Cemil ÇINAR -KONUK YAZAR

Depremler meydana gelmeden önce deprem sonrası yapılacak işlerin ve alınacak önlemlerin planlanması oldukça önemli bir konudur. Özellikle, olası İstanbul depremi için, bu planlamaların iyi bir şekilde hazırlanması, olabilecek depremlere karşı gelecekte nasıl bir eylem planı oluşturacağımıza ve yerleşim merkezlerinin bu depremden nasıl etkilenebileceğine karşı önlemler alabilmemizi sağlayacaktır. Bu planlar oluşturulurken ve önlemler alınırken de özellikle afet lojistiği özelinde şu sorular aklıma geliyor. İstanbul’da olası bir depreme hazır mıyız? Lojistik altyapımız yeterli mi? Ne kadar hasar ile karşı karşıyayız? Öncelikli eylem planımız hazır mı?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından, İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi hazırlanmış ve olası senaryolarının analizleri yapılmıştır. Rapor; deprem lojistiği, afet lojistiği nedir? Nasıl planlanmalıdır? Konularında bizlere yol gösterici veri niteliği taşımaktadır. Raporda, İstanbul ili için deprem tehlikesinin 7,5 büyüklüğünde olması ön görülerek çeşitli senaryolar hazırlanmıştır. Hazırlanan raporda bizlere olası en kötü senaryoda nelerin hasar alabileceği konusu çeşitli metotlar ile tahmin edilip sunulmuştur. Sunulan verileri incelememiz ve bu veriler ışığında deprem öncesi zayıf yanlarımızı güçlendirmemiz çok önemlidir.

Durum analizini incelediğimizde, ilk olarak tüm altyapıların hasar dağılımları yapılmıştır. Lojistik planlamamızın öncelikle tüm riskleri yönetebilecek, ölçebilecek düzeyde olması önemlidir. Kriz esnasında süreçleri maksimum seviyede kolaylaştıracak analitik araçların kullanılması ölçülebilirliği de kolaylaştıracaktır. Depremin lojistik yönetiminde analitik araçların iyi kullanımı doğrultusunda dinamik, ölçeklenebilir ve ‘robust’ (durumu en iyilemekten ziyade olacak zararı azaltmayı amaçlayan, gürbüz) bir yapıda olması gerekir. Depolama, ambalajlama, sigortalama, gümrükleme, stoklama ve talep yönetimi konusunda doğru planlama yapılması aynı zamanda yapılan planın operasyona hazır durumda olması mühimdir. Ayrıca raporda yer alan oluşabilecek altyapı sorunlarına bakıldığı zaman alternative haberleşme ve ulaşım sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir. Yolların kapanma riskine istinaden belirtildiği üzere bir rota planlaması yapılması ve planlamanın diğer taşıma modlarını da içinde barındıracak şekilde dizayn edilmesinin ihtiyaç olduğu açıktır.

İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi’nde yer alan olası senaryoları ve dünya çapında depremle mücade konusunda başarılı örneklerin yer aldığı ayrıntılı yazımı www. dunya.com’dan okuyabilirsiniz.