Lojistik çalışanları, firmalarından neler bekliyor?

Tuncay AYDIN

Son yıllarda, Lojistik depolarında verimlilik, hız, standart ve sıfır hata için depolardaki iş süreçlerinde teknoloji kullanımın kaçınılmaz olduğu görülmektedir. (WMS yazılım, Planlama, Stok Yönetimi, barkod sistemleri, akıllı depolar vs.)

Lojistik Z kuşağı çalışanları, teknolojisine önem veren, bu teknolojinin kullanılmasında ve geliştirmesinde kendisine yer veren firmaları tercih etmektedirler.

Ayrıca Z kuşağı için lojistik depolarının düzeni, temizliği, görüntüsü çalışanına verilen önem olarak eş değer görmektedirler. Depolarında temizliğine, düzenine, çalışanına ve teknolojiye önem vermeyen firmaların, kaliteli personel bulmakta zorlandığı ve işe giriş-çıkış sayılarının çok arttığı da görülmektedir. Yani firmalar personeli ellerinde tutmakta zorlanmaktadırlar.

Aynı zamanda; çalışanına yatırım, temizlik, düzen ve teknolojiye önem veren bir firmanın, kaliteye verdiği öneminin bir göstergesi olarak da görülmektedir.

Tedarik zincirinin önemli halkalarından biri olan depo ve dağıtım merkezlerindeki stok, ekipman, işgücü kaynaklarının ve lojistik süreçlerinin bir bütün olarak yönetimini, teknoloji ve yazılımlarla sağlanmaktadır.

İyi bir depo yönetimi, firmaların satışını ve karlılığını arttırdığı unutulmamalıdır.

AVM’ler verilen özen ve kalite kadar, Lojistik depolarının görüntü ve işleyiş aynı kalitede arttırılması önemlidir. Bu mümkün mü? Tabiki mümkün yeter ki firma sahipleri, yöneticileri ve çalışanları da dahil olmak üzere ülkemizin hakkettiği, medeniyet seviyesine ulaşma adına herkes bulunduğu ortamda kaliteli iş yapması ile mümkün olacaktır. Herkesin birey olarak, örnek insan, örnek baba, örnek çalışan olması ile kurallara, adalete, doğrulara sahip çıkmak ve uygulamakla mümkündür.

Unutulmamalıdır ki işi gerçekleştiren insanın bulunduğu ortamda rahat hissetmesi işi daha iyi yapması ve iş yerindeki çalışan sürekliliği için gereken ilk koşuldur. Bu nedenle depo sahasında çalışana uygun ergonomik koşullar sağlanmalıdır. Çalışan sürekliliğini sağlamak adına depo içerisinde dikkat edilmesi gereken faktörler şu şekildedir;

-Depolarımızın zemini, çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve misafirinizi ilk girişte etkilemektedir. Zeminin temizliği, düzgünlüğü ve rengi depomuzun görüntüsünü etkilemekte ve göz zevkimize hitap etmektedir. Zeminin iyi olması, görüntünün dışında, aşınma, patlak, çatlaklar, su sızdırma, haşere saklanma yeri gibi durumlarda, depo içinde, kullanılan iş makinalarının arızalanmasına, depo içindeki ürünlerin, malzemelerin üzerinde biriken tozları, kirliliklerin oluşmasında, ürün/malzeme hasarlarında ve temizlik maliyetlerinde bizlere avantaj yaratmaktadır.

-Depo içinde belirlenen yol ve araç geçiş yerlerinin, malzeme koyma yerlerinin belirlendiği yol çizgileri, şeritler, renkleri ile depo içinde çalışanın motivesini arttıracağı gibi, gelen misafirlere ilk girişte dikkatini çeker ve kurumsallığı, düzen ile ilgili mesaj verdiği unutulmamalıdır.

-Personel kıyafetindeki düzen, hem çalışan hem de gelen müşter ve misafirler üzerinde müthiş etkilisi bulunmaktadır. Personel açısından kendisine verilen önemin bir göstergesi olarak görmektedir. (Çelik burunlu ayakkabı, temiz bir kıyafet vs.) -İşyeri ve iş güvenliği, firmanın çalışan personele ve insana verilen değerle orantılı olduğu da unutulmamalıdır. Birçok lojistik depolarda İşçi sağlığı ile ilgili kuralların olmaması, önem verilmemesi, denetlenmemesi ve sembolik yazılarda, levhalarda kalması çok üzücü, düzenli eğitimlerin olmaması, firma sahibi ve yöneticilerinin Lojistik sektörünün istenen seviyesine ulaşmamamıza istemeyerek de engellemekte veya geç ulaşmamıza sebep olmaktadırlar.

-Depo içi temizlik hem çalışanın sağlığı, hem de depoda olan malzemelerin temiz kalması adına hassas bir konudur. Bunun içinde, temizlik makinası olduğu gibi, çalışanın iyi donatılması ve yönetilmesi ile depolarımızın temiz olmasını sağlamamız mümkündür. Çalışanlarımızın sağlığı, hem de müşteri, hem de gelen misafirlerimiz açısından kurumsallığı görme açısından temizlik önem arz edilmektedir. Bir çok depoda temizlik maalesef önemsenmediği için bunu da belirtmek zorunda kaldık.