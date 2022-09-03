Lojistik maliyetler, Çin ve Rusya’ya yakın diye göz ardı ettiğimiz Kazakistan

Bir ülkede orta-uzun vadede kalıcı olmak tüm ihracatçılarımızın hedefi olmalı. Seyahat, fuar ve heyet gibi faaliyet bütçelerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bu husus çok daha önemli bir hal alıyor. Tabiri caizse hepimiz elimizdeki kurşunları en doğru şekilde kullanmalıyız. Bunu yapabilmek için de hedeflediğimiz pazarları biraz daha derinlemesine incelemek, okumak ve analiz etmek faydalı olacak. Yaklaşık 19 milyon nüfusu ve 2 milyon 724 bin 900 metrekare yüz ölçümü ile (ülkemizin yaklaşık 3,5 katı büyüklüğünde) dünyanın en büyük 9. ülkesi Kazakistan’a uzun yıllar verimli bir ihracatımız olmadı. Kendi aramızda konuştuğumuzda lojistik maliyetler, Çin’e yakınlık ve Rusya’dan ithalat kolaylığı gibi nedenler söylendi çoğu zaman. Duyduğuna inanmak göçebe toplumların bir yönü ile kaderi galiba. İhracatı iyi bildiğimize inansak da, insanın bildiği yanıldığına yetmiyor. Bu yüzden de uzun zaman Kazakistan özelinde bir çalışma yapamamıştık. Geçen hafta Almatı’yı ziyaret ettim. Bunca zamandır gelmediğime çok pişman oldum. Hem kaliteli (High-end), hem orta kaliteli hem de uygun fiyatta ürünler için pazar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Pazarı kendi gözümüzle görmeden, incelemeden; sadece duyduklarımızla hareket etmenin ne kadar yanlış bir anlayış olduğunu bir kez daha anladım. Kazakistan’ın son 5 yıllık dış ticaretine baktığımızda ihracatının temelde %90 oranında petrol ve türevleri ile demir çelik ve madenlere yoğunlaştığını, ithalatının ise görece daha homojen bir tablo çizdiğini söyleyebiliriz.

Kadınların iş hayatına katılım oranları yüksek

Nüfusun yaklaşık %52’si kadın, %48’i erkek. Kadınların iş hayatına katılım oranlarının yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Ziyaret ettiğim şirketlerde ve mekanlarda kadınların erkeklerden daha fazla iş hayatının içinde. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bölgede sınır sorunlarını tam manası ile çözebilmiş. Komşuları ile ilişkileri bu yönüyle iyi. 29 yıl devlet başkanlığı yapan Nursultan Nazarbayev’in ardından Cumhurbaşkanı seçilen Kasım Tokayev’e karşı ciddi bir sempati var. Ocak ayında yaşanan olaylardan sonra aldığı tedbirler, kamuda şeffaflaşma gayreti halkta güven oluşturmuş. Görüştüğüm insanlar geleceğe umutla bakıyorlar. Türk Hava Yolları Kazakistan’da Almatı ve Nur Sultan şehirlerine günde iki kez direk uçuyor. Almatı gidiş ve dönüş yolculuğumda uçakta yine bir boş koltuk bile yoktu.

Zengin yeraltı kaynakları var ama işleyecek teknoloji yok

Ülkede sanayi üretimi gelişmemiş. Kazakistan gibi dünyanın farklı ülkelerinde, zengin yer altı kaynakları olsa da üretimin gelişemediğini görebiliyoruz. Farklı nedenleri olsa da, benim kendi penceremden gördüğüm en büyük neden lojistik. Lojistik olmadan bırakın ihracatı, üretim bile olmuyor. Denize kıyısı olmaması, çok büyük bir coğrafya olması ve nüfusun dağınık olması lojistik verimliliğin önündeki engeller olarak düşünebiliriz. Bu arada akşam yemeği sırasında Kazak bir müşterimin yorumunu da sizinle paylaşmak isterim. “Kazaklar kapitalizmi yaşayamamış bir millet. Feodalizmden komünizme geçmişler. O yüzden üretim çok gelişmemiş”

Lojistik dezavantajımız yok

Türkiye’den Kazakistan’a kara nakliyesi ücreti bu aralar yaklaşık 8 bin 500-9 bin Amerikan Doları. Son 2-3 gündür ülkede yaşanan petrol sıkıntısından dolayı bu ücretlerin de artacağı bekleniyor. Ürün grubuna göre değişiklik gösterse de Türk ürünlerine yaklaşık %10 gümrük vergisi ve %12 KDV oranları uygulanmakta. Çin’den Kazakistan’a tren yolu ile taşımacılığın ücretini sorduğumda yaklaşık 9 bin 500 Amerikan Doları olduğu söylendi. Bu pencereden baktığımızda Türk ürünlerinin Kazakistan’a ihracatında Çin’e karşı bir lojistik dezavantajının olmadığını söyleyebiliriz.

Rusya’dan ise Kazakistan’a kara nakliyesi ücreti yaklaşık 2 bin Amerikan Doları. Gümrük anlaşmaları olduğundan Rus ürünlerine gümrük vergisi uygulanmıyor ve bir dip not, KDV’si ise yaklaşık bir ay sonra %12 olarak ödeniyor.

Ülke içinde yüz ölçümünün büyük olması, nüfusun nispeten dağınık olması dolayısıyla ülke içinde lojistik maliyetlerinin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin; 1.200 km mesafesi bulunan Almata- Nur Sultan arası 1 m3’lük ürünün taşıma maliyeti yaklaşık 18 dolar. Akrabalık ve tarihsel ilişkilerimizin güçlü olduğu Kazakistan ile serbest ticaret anlaşmamızın olmayışı Rusya’nın elini güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Ticarette; özellikle geleneksel kanalda, Çinli tüccarların aktif ve yoğunlukta olduğunu görüyorsunuz. Yine Türk vatandaşlarımızın da ticarette etkin olmaya çalıştıklarını söylemek mümkün. Geleneksel pazarlarını gezdiğinizde özellikle Çin ürünlerinin ağırlığını görüyorsunuz. Yine Rusya’da üretimin güçlü olduğu ürünlerde de Rus ürünlerinin üstünlüğünden bahsedebiliriz.

Kazakistan petrole dayalı güçlü bir ekonomiye sahip, Türkiye’ye göre çok daha az nüfusa sahip ve yıllık 8 milyar dolara yakın ticaret fazlası veren bir ülke. Kişi başına düşen gelir ise 10 bin 600 dolar seviyesinde. 19 milyon nüfusu ile yıllık 47 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip olan Kazakistan, Türkiye olarak ihracatımızdan binde 6 oranında pay alıyor. Türkiye’ye ve Türk ürünlerine karşı sempati var. Ülkenin %70’i Müslüman ve Türkiye olarak ürünlerimizin tüketici tarafında tercih edildiği bilgisini aldım. Buna karşın Kazakistan’ın ithalatının %65’lik bölümü Rusya, Çin ve G. Kore ‘den gerçekleşmekte. Türkiye olarak %2,7 pay ile Kazakistan ithalatında 6. büyük tedarikçi konumundayız.

Orta Asya’daki toplam doğrudan yabancı yatırımların %80’den fazlasını çekmiş

İhracatta pandemi ile birlikte 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi bir düşüş görülse de 2021 yılında petrol ihracatındaki düşüşe karşın özellikle değerli maden ve mineral ihracatındaki artışa bağlı olarak ihracatın yeniden artışa geçtiğini görüyoruz. İthalat tarafında da 2020 yılındaki düşüş 2021 yılında artış trendine girmiş gözüküyor. Kazakistan, Orta Asya'daki en büyük ve en güçlü performans gösteren ekonomiye sahip. Tarım, hayvancılık ve zengin doğal kaynakları sayesinde Sovyetler Birliği döneminde Sovyet ekonomisine en çok katkı sağlayan devletlerden birisi olmuş. Özellikle Birleşik Krallık ve Hollanda’dan ciddi yabancı yatırımcı çektiği söyleniyor. Kazakistan, bağımsızlıktan bu yana doğrudan yabancı yatırım çekmekte başarılı olmuş bir ülke. Orta Asya’daki toplam doğrudan yabancı yatırımların %80’den fazlasını çekmiş.

Kazakistanlı nakit para taşımıyor

Kaspi adını verdikleri para ödeme sistemi ile tüm ödemeler cep telefonundan yapılıyor. Gördüğüm kadarıyla kimse yanında nakit taşımıyor. Dilenciye bile para buradan veriliyor!

Yakıt sıkıntısı var

Geçen hafta şehirde mazot kalmamıştı. Araçlara belirli limitin üstünde mazot verilmiyordu. Ülkemizden gelen TIR’lar için de problem olduğu söyleniyor. Bu durum devam ederse lojistik maliyetlerine de etki edebileceği söylendi. Petrol ve doğalgaz ihracatının Rusya üzerinden yapıldığı ve petrol gelirlerinin %33’ünü de Rusya’nın aldığı bir başka detay.

50’den fazla milletten insanın yaşadığı dünyanın en büyük 9. ülkesi,

Kazakistan, yaklaşık 19 milyon nüfusu ve 2 milyon 724 bin 900 metrekare yüz ölçümü ile (ülkemizin yaklaşık 3,5 katı büyüklüğünde) dünyanın en büyük 9. ülkesi. Müslüman çoğunluklu ülkelerin ve Türk devletlerinin yüzölçümü bakımından en büyüğü, doğal kaynaklar bakımından da en zengini. Dünyada dört önemli yer altı kaynağı olan petrol, gaz, altın ve uranyum kaynaklarının hepsine sahip. Kazakistan’ın etnik demografisine baktığımızda ülkede Kazakların haricinde Ruslar (%18), Özbekler (%3,3), Uygurlular (%1,5), Ukraynalılar (%1,3), Tatarlar (%1), Almanlar (%1), Çekler, Koreliler, Beyaz Ruslar, Dunganlar, Çeçenler, Ahıska Türkleri, Litvanlar, Ermeniler, Yunanlar olmak üzere 50’den fazla milletten insanın yaşadığı söyleniyor. Kazakistan’ın etkin yapısını değiştiren en önemli olay, 1920-1930 yaşanan kıtlık dönemi ve Rusya’nın diğer sınırlardan sömürgecileri, muhalifleri ve azınlık gruplarını göndermek için bir yer olarak kullanması olmuş. Resmî dil olarak Kazakça ve Rusça olmak üzere iki dil konuşulmakta.

NELER YAPILMALI?

- Öncelikle ihracatçı birliklerinin kendi alt sektörleri için pazarın trendlerini, alışkanlıklarını, potansiyeli, mevcut rakipleri ile alakalı pazar araştırma raporlarını hazırlaması ve firmalarla paylaşması gerekir. Sadece masa başında istatistikler değil pazarın yerinde incelenmesi de önemli.

- Ülkede nitelikli iyi bir fuar olmadığından dolayı özellikle ihracatçı birliklerine ve sektörel derneklere önemli sorumluluklar düşüyor. Nitelikli sektörel heyetlerin düzenlenmesi bu süreçte önemli.

- Firmalarımız doğru bir yöntem ile bireysel olarak da ziyaretler yapmalı, muhatapları ile ikili ilişkilerini artırmalı. Ne kadar çok firmamız Kazakistan pazarını ziyaret ederse ilişkilerimiz o ölçüde artacaktır.

4- Kazakistan’da market zincirleri özel nitelikli satın alma heyeti ile ülkemizde ihracatçılarımızla bir araya getirilmeli ve Kazakistanlı büyük ithalatçılar Türkiye’deki fuarlara getirilebilmeli. Bunun için özel çaba gösterebiliriz.