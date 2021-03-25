Lojistikteki değişimlerde startup’ların önemi

SEYHAN GÜLHAN - Lojistik Danışmanı

Standart uygulamaların ve süreçlerin tercih edildiği lojistik alanında startup firmanın getirdiği yeniliklere genel olarak temkinli yaklaşım gösterilmektedir... Disiplin ve standartlar bütünü olan lojistiğin startup’ların getireceği yeni süreçlere uyum sağlama zorunluluğunu tek kelime ile yani DEĞİŞİM ile açıklayabiliriz.

Kültür, ekonomi, pandemi gibi etkilerden dolayı ticaret evrimleşmekte ve ticaretin ayrılmaz parçası ve önemli bir öğesi olan lojistik de bu duruma uyum sağlamak durumundadır. Uyum sürecinin başarılı olduğu alanlarda lojistik ile ilgili konular gündeme gelmez. Başarılı olunamayan veya kısmi başarı sağlanan durumlarda son kullanıcıya kadar bu durum hissedilir. Değişimlerde uyum sağlamak için startup girişimler gerekli midir? Bu sorunun cevabını startup’ın tanımında bulabiliriz. Startup; çözümü bulunmayan problemlere karşı çözüm bulma çabası. Startup’ın girişiminden farkı yeni bir çözüm yolu önermesi, girişimcilikte ise mevcut problemi çözümünü geliştirerek daha iyi sonuçlar elde etme çabasıdır. 2020 yılı tüm dünyanın etkilendiği pandemi ile geçti ve 2021 yılı da bu şekilde geçirmeye devam ediyoruz. Standartların çok keskin bir şekilde değiştiği bu dönemde ticaretin ve dolayısıyla lojistiğin etkilenmemesi mümkün değil. Fiziki hareketleri temsil eden lojistik faaliyetlerin hızlı değişimlerden olumsuz etkilenmesinin en büyük nedeni esnek bir yapıya sahip olamamasıdır. Fiziki durumlar esnekliğe çok uygun bir durum oluşturmamaktadır. Lojistik alanındaki dijitalleşmeyi fiziki durumun esnek hareket etme kabiliyeti kazandırma faaliyeti olarak kabul edebiliriz.

Geçtiğimiz yıldan beri devam eden pandemi ile birlikte lojistiğin yeni düzene uyma ihtiyacı birçok startup firmanın kurulmasını sağlamıştır. Özellikle son nokta teslimatlarında bunun yoğunlaştığını görüyoruz. 2020 yılında dünya genelinde yapılan araştırmalarda en çok yatırım yapılan alanın lojistik olduğu belirlenmiştir. Bu yatırımlar değişime uyum sağlamak için atılan adımlardır.

E-ticaret hacminin artması ile son nokta teslimatında yoğunlaşma ve darboğazlar oluşmuştur. Startup firmalar oluşan bu darboğazlara karşılık teslimat optimizasyonu ve sahada tahsilatta yeni çözümler üretmektedirler. Benzer durumları eskisine oranla daha hızlı şekilde omni channel’a kayması nedeniyle perakende sektöründe de görmekteyiz. Startup firmaların problemlere yönelik çözümlerinin lojistik operasyonlar içerisinde uygulamaya alınma süreci kritik bir aşamadır. Operasyonun DNA'sında yapılacak değişim, yeniliklerin çok iyi analiz edilerek entegrasyon süreci uygulanmaya alınmalıdır. Mutlu müşteri memnuniyeti sağlamak için değişimlere uyum sağlayan lojistik ile kalın…