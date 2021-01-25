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  4. Lokantaların açılması için TOBB’a 34 maddelik rapor verildi

Lokantaların açılması için TOBB’a 34 maddelik rapor verildi

Fahriye KUTLAY ŞENYURT
Fahriye KUTLAY ŞENYURT MERSİN'den fahriye.senyurt@dunya.com

Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin’de de pandemi sürecinde aylarca kapalı kaldıktan sonra gelen ikinci dalgayla birlikte yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kalan yiyecek içecek sektörü zor günler yaşıyor. İlimiz genelinde sektöre bağlı 10 binin üzerinde işletme faaliyet gösterirken, işsizlik ödeneğinden yararlanan 44 bin 100 kişinin önemli bir bölümü lokanta, kafeterya ve pastane çalışanlarından oluşuyor.

Pandemi ile birlikte sıkıntıya giren yiyecek içecek sektöründeki işletmelerin sorunlarına çözüm aramak adına bir araya gelen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 24 No’lu Lokanta Kafeterya ve Pastaneler Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, zor günler geçiren ve birçoğu da batmanın eşiğine gelen işletmelerin yeniden faaliyete geçebilmesi amacıyla 34 maddelik taahhütnameyi içeren bir rapor hazırladı. TOBB ile de paylaşılan raporun hükümet nezdinde kabul edilmesi halinde, taahhütnameyi imzalayan işletmelerin yeniden faaliyete başlamasına izin verilmesi isteniyor.

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, TOBB’a da ilettikleri raporun İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılıp yurt genelinde uygulanmaya başlanmasını beklediklerini belirtti. Kızıltan, raporla ilgili olumlu bir sonuç çıkması ve uyulması gereken şartların net şekilde belirlenmesi halinde hem insanların sağlığının riske edilmeyeceği hem de işletmeleri denetleyecek kişilere büyük kolaylık sağlanacağı görüşünde.

HES kodu sorgulamasından oturma düzenine, hijyenden çalışanların eğitimine kadar bir dizi tedbiri kapsayan raporda, işletme sahiplerinin ve vatandaşların uyması gereken kurallar da sıralanıyor ve işletme sahiplerinin bu kurallara harfiyen uyacaklarına dair taahhüt vermeleri halinde işletmelerin açılmasına izin verilmesi isteniyor. Söz konusu raporda bahsi geçen taahhütlerden birkaçı şöyle sıralanıyor: Genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanacak, tesiste aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı bu plana göre belirlenecek, tesis girişinde misafir kabul bankosu oluşturularak içeriye girecek her personel ve müşteri için ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılacak. Çalışanların sağlık durumları e-nabız üzerinden ve günlük kontrollerle sağlanıp hastalık şüphesi olanlar çalıştırılmayacak.

Yukarıda bazılarını yazdığımız taahhütlerin altına imza atacak işletmelerin ya da bu müşterilerin taahhüt edilen kurallara bir önceki dönemden ders alarak sıkı sıkıya uymaları gerekiyor. Çünkü daha önce bazı işletmelerin ve müşterilerinin tüm uyarılara rağmen maske, mesafe başta olmak üzere pandemi kurallarına uymamalarının cezasını bugün hep birlikte çekiyoruz. O yüzden bu sürecin daha etkin bir şekilde denetlenmesi çok önemli.

Aşılanma sürecinin başladığı, umutlarımızın arttığı bugünlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami özen gösterilmesi ve hükümetin sektörlere yönelik destekleriyle birlikte kontrollü bir şekilde işletmelerin yeniden açılması gerektiğine inanıyorum. Herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi halinde salgının üstesinden çok daha hızlı gelerek kısıtlamalardan kurtulabilir, hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz.

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