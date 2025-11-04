Low-agency society: İradesini kaybeden toplum

“Uyarıcı ile tepki arasın­da bir boşluk vardır. O boşlukta seçme gücümüz ya­tar; bu seçimde özgürlüğümüz ve gelişimimiz gizlidir.”

- Viktor E. Frankl

Cumhuriyet Bayramı’nda Londra’dan bir gözlem

Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl Londra’da, üniversite eğiti­mine devam eden kızımı ziya­ret ederek geçirdim. Amacım hem onun moralini yüksek tutmak hem de birlikte kalite­li zaman geçirmekti. O dersle­rindeyken, ben de Londra’da en keyif aldığım şeyi yaptım: şehrin en güzel kitapçıların­dan biri olan Waterstones’da uzun saatler geçirmek.

Raflar arasında gezinirken, özellikle son dönemde ilgimi çeken Çin üzerine kitapların bulunduğu bölüme yöneldim. Henüz yeni yayımlanmış bir eser hemen dikkatimi çekti: “Breakneck: China’s Qu­est to Engineer the Futu­re” – Son Sürat: Çin’in Ge­leceği Mühendislik Yoluy­la Şekillendirme Arayışı. Yazar, Çin’de doğup yedi ya­şında Kanada’ya taşınan Dan Wang. Kitabı karıştırırken bir ifade beni derinden etkile­di: “Low-agency society.” Yani “düşük irade kapasitesine sa­hip toplum.”

Bu kavram, bugünün dünya­sını çarpıcı biçimde özetliyor­du. İnsanların, kendi hayatla­rı üzerindeki kontrolünü yitir­diği, dışsal güçlerin – devletin, algoritmaların, kurumların – yönlendirmesine teslim oldu­ğu bir çağda yaşıyoruz. Yapay zekânın karar mekanizmaları­na entegre olduğu, rutinlerin otomatikleştiği modern top­lumlarda bireylerin “seçme” kapasitesi giderek dijital sis­temlere devrediliyor. Bizler farkına varmadan “otomatik pilotta” yaşamaya alışıyoruz.

İnisiyatifin yitimi

“Agency” kavramı sosyolo­jide bireyin kendi eylemleri­ni seçebilme, karar alabilme ve bu kararların sonucunu et­kileyebilme kapasitesini ifade eder. “Low-agency society” ise tam tersine, bireylerin büyük ölçüde dışsal güçlerce yönlen­dirildiği bir düzeni anlatır. Bu toplumlarda karar gücü azalır; bağımlılık ve konformizm ar­tar; yaratıcılık ve girişimcilik zayıflar.

İnsanlar, politik ya da eko­nomik sistemlerin belirlediği kalıplar içinde yaşamayı öğre­nir. Devletten, şirketlerden ya da dijital sistemlerden yönlen­dirme bekler hale gelirler. Risk almak, yenilik denemek, hat­ta hayal kurmak bile zamanla “lüks” görülür. Bu da toplumsal bir uyuşma hâli yara­tır: dışarıdan ba­kıldığında hare­ketli ama içeriden donuk bir toplum.

Türkiye’nin aynasındaki düşük irade

Bu tanım, Tür­kiye’nin bugünkü fotoğrafında da yankı buluyor. Ekonomik ve politik belirsizlikler, birey­lerin uzun vadeli plan yapma kapasitesini zayıflatıyor. Yok­sulluk oranı yükselirken, eği­timde fırsat eşitliği azalıyor; sosyal yardımlar bireyleri dev­lete daha bağımlı hale getiri­yor. Geniş tanımlı işsizlik ve gelir adaletsizliği, “geleceğe dair özerklik” duygusunu aşın­dırıyor.

Gençler, çaba göstererek fark yaratabileceklerine inan­mıyor. Üniversite mezunla­rının yurt dışına gitme isteği yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kurumsal ve psiko­lojik bir kopuşun göstergesi. Toplumsal mobilitenin azal­ması, “çalışarak yukarı çıka­bilme” olasılığının zayıflama­sı, bireyin kaderi üzerindeki etkisini yok ediyor. Bu neden­le birçok genç “sistemi değiş­tirmeye çabalamak yerine sis­temin dışına çıkmayı” tercih ediyor.

Kuralların keyfî biçimde de­ğiştiği, liyakatın yerini sadaka­tin aldığı ortamlarda, insanlar inisiyatif almak yerine uyum sağlamayı seçiyor. “Ne yapar­sam yapayım fark etmiyor” duygusu yaygınlaşıyor. Bu yal­nızca bireysel değil, kurumsal düzeyde de düşük-agency dav­ranışlarını besliyor: bürokrat­lar, yöneticiler, şirketler risk almaktan kaçınıyor. Uzun va­dede inovasyon ve rekabet gü­cü düşüyor.

Toplumsal ve kültürel etkiler

Düşük iradeli toplumlarda üç belirgin sonuç ortaya çıkı­yor:

* Yaratıcılık yerine uyum, (işim var şükürler olsun, mesai saatlerinde işimi yapayım ama yeni icat çıkarmayayım)

* Girişimcilik yerine güven­celi bağımlılık, (Devlette me­mur, herhangi bir işletmede güvenlik görevlisi olsam ben­den mutlu olmaz yaklaşımı)

* Sorumluluk yerine suçla­ma kültürü.

Bugün sosyal medyada ve kamusal söylemde sıkça gör­düğümüz “çözüm üretmekten çok eleştirmek” eğilimi bu dö­nüşümün yansıması. İnsanlar aktif yurttaş olmaktan çok, pa­sif gözlemciye dönüşüyor. Bu da toplumsal dinamizmi kö­reltiyor. Toplum, kendi gelece­ğini inşa etme kudretinin elin­den yavaş yavaş kayıp gittiğini göremiyor adım adım yitiriyor.

Yeniden özerklik kültürü

Peki bu döngü­den nasıl çıkacağız? İradenin erezyonu tuzağın­dan kurtulmak, bireylerin ve kurumların “etki yaratma gü­cünü” yeniden kazanmalarıy­la mümkün görünüyor. Bunun için yapılması gerekenler,

* Gençlerin eğitimde fırsat eşitliği yeniden tesis edilmeli, özgür düşünme alanlarına ve sivil inisiyatiflere yatırım ya­pılmalıdır.

* Ekonomik bağımsızlı­ğı destekleyen alanlar — giri­şimcilik, yerel üretim ve ya­ratıcı endüstriler — güçlendi­rilmelidir. Devlet, bu amaçla “girişimci devlet” anlayışıyla hareket eden kurumlar kur­malı; bu kurumlar aracılığıyla sağlanan kaynaklar ise şeffaf, adil, denetlenebilir bir yapı­da ve sistemli bir süreç içinde dağıtılmalıdır.

* Kurumsal şeffaflık ve hu­kuki öngörülebilirlik yeniden tesis edilmelidir.

Bir toplumun iradesi, yal­nızca bireylerin kişisel az­miyle değil, o bireylerin se­sinin sistem içinde yankı bu­labilmesiyle mümkündür. Türkiye’nin potansiyeli, ye­niden bu yankıyı duyurabil­mesinde saklıdır. Bireylerin söz hakkı ve katılım alanları genişletilmeli; sivil toplum, medya ve yerel yönetimler ye­niden güçlendirilmelidir. İn­sanlar yalnızca dinlenen de­ğil, karar süreçlerine dâhil edilen aktörler haline gelme­lidir.

Çünkü irade, sadece kişi­sel bir nitelik değil; toplumun kendi geleceğini yeniden kur­ma cesaretidir.