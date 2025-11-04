Low-agency society: İradesini kaybeden toplum
“Uyarıcı ile tepki arasında bir boşluk vardır. O boşlukta seçme gücümüz yatar; bu seçimde özgürlüğümüz ve gelişimimiz gizlidir.”
- Viktor E. Frankl
Cumhuriyet Bayramı’nda Londra’dan bir gözlem
Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl Londra’da, üniversite eğitimine devam eden kızımı ziyaret ederek geçirdim. Amacım hem onun moralini yüksek tutmak hem de birlikte kaliteli zaman geçirmekti. O derslerindeyken, ben de Londra’da en keyif aldığım şeyi yaptım: şehrin en güzel kitapçılarından biri olan Waterstones’da uzun saatler geçirmek.
Raflar arasında gezinirken, özellikle son dönemde ilgimi çeken Çin üzerine kitapların bulunduğu bölüme yöneldim. Henüz yeni yayımlanmış bir eser hemen dikkatimi çekti: “Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future” – Son Sürat: Çin’in Geleceği Mühendislik Yoluyla Şekillendirme Arayışı. Yazar, Çin’de doğup yedi yaşında Kanada’ya taşınan Dan Wang. Kitabı karıştırırken bir ifade beni derinden etkiledi: “Low-agency society.” Yani “düşük irade kapasitesine sahip toplum.”
Bu kavram, bugünün dünyasını çarpıcı biçimde özetliyordu. İnsanların, kendi hayatları üzerindeki kontrolünü yitirdiği, dışsal güçlerin – devletin, algoritmaların, kurumların – yönlendirmesine teslim olduğu bir çağda yaşıyoruz. Yapay zekânın karar mekanizmalarına entegre olduğu, rutinlerin otomatikleştiği modern toplumlarda bireylerin “seçme” kapasitesi giderek dijital sistemlere devrediliyor. Bizler farkına varmadan “otomatik pilotta” yaşamaya alışıyoruz.
İnisiyatifin yitimi
“Agency” kavramı sosyolojide bireyin kendi eylemlerini seçebilme, karar alabilme ve bu kararların sonucunu etkileyebilme kapasitesini ifade eder. “Low-agency society” ise tam tersine, bireylerin büyük ölçüde dışsal güçlerce yönlendirildiği bir düzeni anlatır. Bu toplumlarda karar gücü azalır; bağımlılık ve konformizm artar; yaratıcılık ve girişimcilik zayıflar.
İnsanlar, politik ya da ekonomik sistemlerin belirlediği kalıplar içinde yaşamayı öğrenir. Devletten, şirketlerden ya da dijital sistemlerden yönlendirme bekler hale gelirler. Risk almak, yenilik denemek, hatta hayal kurmak bile zamanla “lüks” görülür. Bu da toplumsal bir uyuşma hâli yaratır: dışarıdan bakıldığında hareketli ama içeriden donuk bir toplum.
Türkiye’nin aynasındaki düşük irade
Bu tanım, Türkiye’nin bugünkü fotoğrafında da yankı buluyor. Ekonomik ve politik belirsizlikler, bireylerin uzun vadeli plan yapma kapasitesini zayıflatıyor. Yoksulluk oranı yükselirken, eğitimde fırsat eşitliği azalıyor; sosyal yardımlar bireyleri devlete daha bağımlı hale getiriyor. Geniş tanımlı işsizlik ve gelir adaletsizliği, “geleceğe dair özerklik” duygusunu aşındırıyor.
Gençler, çaba göstererek fark yaratabileceklerine inanmıyor. Üniversite mezunlarının yurt dışına gitme isteği yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kurumsal ve psikolojik bir kopuşun göstergesi. Toplumsal mobilitenin azalması, “çalışarak yukarı çıkabilme” olasılığının zayıflaması, bireyin kaderi üzerindeki etkisini yok ediyor. Bu nedenle birçok genç “sistemi değiştirmeye çabalamak yerine sistemin dışına çıkmayı” tercih ediyor.
Kuralların keyfî biçimde değiştiği, liyakatın yerini sadakatin aldığı ortamlarda, insanlar inisiyatif almak yerine uyum sağlamayı seçiyor. “Ne yaparsam yapayım fark etmiyor” duygusu yaygınlaşıyor. Bu yalnızca bireysel değil, kurumsal düzeyde de düşük-agency davranışlarını besliyor: bürokratlar, yöneticiler, şirketler risk almaktan kaçınıyor. Uzun vadede inovasyon ve rekabet gücü düşüyor.
Toplumsal ve kültürel etkiler
Düşük iradeli toplumlarda üç belirgin sonuç ortaya çıkıyor:
* Yaratıcılık yerine uyum, (işim var şükürler olsun, mesai saatlerinde işimi yapayım ama yeni icat çıkarmayayım)
* Girişimcilik yerine güvenceli bağımlılık, (Devlette memur, herhangi bir işletmede güvenlik görevlisi olsam benden mutlu olmaz yaklaşımı)
* Sorumluluk yerine suçlama kültürü.
Bugün sosyal medyada ve kamusal söylemde sıkça gördüğümüz “çözüm üretmekten çok eleştirmek” eğilimi bu dönüşümün yansıması. İnsanlar aktif yurttaş olmaktan çok, pasif gözlemciye dönüşüyor. Bu da toplumsal dinamizmi köreltiyor. Toplum, kendi geleceğini inşa etme kudretinin elinden yavaş yavaş kayıp gittiğini göremiyor adım adım yitiriyor.
Yeniden özerklik kültürü
Peki bu döngüden nasıl çıkacağız? İradenin erezyonu tuzağından kurtulmak, bireylerin ve kurumların “etki yaratma gücünü” yeniden kazanmalarıyla mümkün görünüyor. Bunun için yapılması gerekenler,
* Gençlerin eğitimde fırsat eşitliği yeniden tesis edilmeli, özgür düşünme alanlarına ve sivil inisiyatiflere yatırım yapılmalıdır.
* Ekonomik bağımsızlığı destekleyen alanlar — girişimcilik, yerel üretim ve yaratıcı endüstriler — güçlendirilmelidir. Devlet, bu amaçla “girişimci devlet” anlayışıyla hareket eden kurumlar kurmalı; bu kurumlar aracılığıyla sağlanan kaynaklar ise şeffaf, adil, denetlenebilir bir yapıda ve sistemli bir süreç içinde dağıtılmalıdır.
* Kurumsal şeffaflık ve hukuki öngörülebilirlik yeniden tesis edilmelidir.
Bir toplumun iradesi, yalnızca bireylerin kişisel azmiyle değil, o bireylerin sesinin sistem içinde yankı bulabilmesiyle mümkündür. Türkiye’nin potansiyeli, yeniden bu yankıyı duyurabilmesinde saklıdır. Bireylerin söz hakkı ve katılım alanları genişletilmeli; sivil toplum, medya ve yerel yönetimler yeniden güçlendirilmelidir. İnsanlar yalnızca dinlenen değil, karar süreçlerine dâhil edilen aktörler haline gelmelidir.
Çünkü irade, sadece kişisel bir nitelik değil; toplumun kendi geleceğini yeniden kurma cesaretidir.
