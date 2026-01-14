Ltd. Şti.'den A.Ş. ye dönüşümde vergisel avantajın yanı sıra risk de var

Limited şirket hisselerinin satışı ne za­man olursa olsun elde edilen kazanç vergiye tabidir. Ancak, anonim şirket his­selerinin iki yıldan sonra satılması halinde elde edilen kazanç vergiden istisnadır. Ver­giden kaçınmak için birçok limited şirketin nev’i değiştirerek anonim şirkete dönüşü­mü sıkça tercih edilmektedir.

Vergi avantajını kullanmak için nev’i deği­şikliğine giden eski şirket ortakları, yeni şir­kette en az iki yıl bekledikten sonra hisselerini devrederlerse oluşan kazanç vergiden istisna­dır. Ancak iki yıldan önce devredilirse oluşan kazancın vergisini ödeme riskiyle karşı karşı­ya kalınır.

Ticaret Kanununa göre nev’i değişikliği

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 181 inci maddesine göre; bir limited şirket, ano­nim şirkete dönüştürülebilir. Bu tür değişikli­ğinde, yeni kurulacak olan şirket için ano­nim şirketin kuruluş hükümleri uygulanır. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir. Tür değişikliği kayıtlı sermaye üzerin­den yapılmalıdır. Limited şirketlerde, tür de­ğiştirme planı sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla alınır.

Vergi mevzuatına göre kazanç istisnası

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun; “De­ğer artışı kazancı” başlıklı mükerrer 80 inci maddesinde, "Aşağıda yazılı mal ve hakların el­den çıkarılmasından doğan kazançlar değer ar­tışı kazançlarıdır.

İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mü­kellef kurumlara ait olan ve iki yıldan faz­la süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piya­sası araçlarının elden çıkarılmasından sağla­nan kazançlar. Ortaklık haklarının veya hisse­lerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyi­mi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, tram­pa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devlet­leştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye ola­rak konulmasını ifade eder. Bir takvim yılın­da elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları­nın elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, (120 bin lirası 2025 yılı için, 150 bin lirası 2026 yılı için) gelir vergisinden müstesna­dır.” hükmü yer almaktadır.

İki yıllık sürenin hesabı

232 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi” başlıklı bö­lümünde ve çeşitli özelgelerde;

Hisse senedi alım satımı yapanların vergi­sel yükümlülüklerini tam olarak yerine getire­bilmeleri açısından hisse senetlerinin iktisap tarihini izlemeleri gerekmektedir. Genel ola­rak hisse senedi üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan tarihin iktisap tarihi olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; örneğin 30/03/2022 tarihinde nev’i değiştirerek ano­nim şirkete dönüşen limited şirkete ait ortak­lık haklarınız, anonim şirketteki hisse senet­lerinin bastırıldığı (veya ilmühaberin çıka­rıldığı) tarihten başlamak üzere iki yıl sonra satılması halinde satıştan elde edilen kazanç vergiden istisnadır. Dolayısıyla, iktisap tarihi limited şirket ortaklığındaki tarih değil, nev’i değişikliğinin tamamlandığı tarih olarak dik­kate alınması gerekir.

Sonuç olarak

Limited Şirketten Anonim Şirkete dönüşüm, kurumsallaşma ve hisse devir kolaylığı (avan­tajı) açısından sıkça tercih edilen bir yoldur. Ancak, bu süreçte ortakların “Hisse Senedi De­ğer Artış Kazancı İstisnası” (GVK Mük. Md. 80) konusundaki 2 yıllık bekleme süresi hak­kında kritik bir yanılgı (risk) bulunuyor.

Dolayısıyla, Ltd. Şti. den A.Ş.’ye dönüşüm­lerde hisse satışında vergi muafiyet süresi sı­fırlanarak süre yeniden başlıyor. Gelir İdare­si Başkanlığı’nın konuya ilişkin özelgeleri; li­mited şirket ortağı iken geçen süre, A.Ş. hisse senedi satışındaki 2 yıllık vergi muafiyeti sü­resine sayılmaz. İki yıllık süre, nevi değişik­liğinin tescil edildiği ve yeni A.Ş. hisse se­netlerinin bastırıldığı gün yeniden başlar.