Lucien Arkas: Lojistiğin tartışmasız ustası

Deniz-kara-hava taşımacılığında hizmet sunan Lucien Arkas, spor ve kültür alanlarında da yatırımları olan bir iş insanı… 19 ülkede bulunan 61 şirketinde 7 bin 300 kişiye istihdam sağlıyor.

1750 yılında Marsilya’dan İzmir’e yerleşip tarım ürünü ihraç eden Levanten bir aileden gelme olan Lucien Arkas, 1945’te İzmir’de doğdu. Dedesinin 1902’de kurduğu şirketin başına daha 19 yaşındayken geçti. Lucien Arkas, 1964 yılında yönetimi devralıp yeni bir yapılanmaya gitti, Lucien Arkas Vapur Acentalığı’nı kurarak ihracat ile lojistiği buluşturan farklı bir modelle iş hayatına başladı. 15 yıl sonra 1979 yılında Arkas Denizcilik Nakliyat şirketini kurarak, uluslararası bir açılıma ilk adımını attı. 1996 yılında ilk gemisini satın aldı. Adım doğruydu, 2020’ye gelindiğinde dünyanın 34. büyüklükteki gemi filosuna sahip oldu. Bununla yetinmedi, kara taşımacılığına yöneldi ve 450 TIR’dan oluşan bir filo geliştirdi. 2010’da demiryolu taşımacılığı kararıyla DDY’dan vagon kiralayıp yeni bir model oluşturdu. Arkas’ın yurt dışında 19 ülkede ofisi bulunuyor. 61 şirketinde yurt içi ve dışında 7300 kişiyi istihdam ediyor. Beş dile egemen olan Lucien Arkas, bununla uluslararası açılımların gizemli anahtarını da vermiş oluyor.

Deniz Ticaret Odası'nın İzmir’deki kuruluşuna önderlik eden Arkas, Avrupa Kupası’nı kazanan Arkas Voleybol Takımı’nın kulüp başkanlığını da yapıyor.

İzmir’in sanat kültür yaşamına bir değişim getiren ve tarihi Fransız Konsolosluğu binası içinde yer alan Arkas Sanat Merkezi'nde değerli bir resim tablosu ve gemi maketleri koleksiyonu yer alıyor.

Arkas, 2010'da bağ kurdu, şarapçılığa yöneldi, bunu da onun tutkulu hobisi olarak kabul etmek gerek. Yanı sıra, asırlık bir zeytinyağı kuruluşuna paydaş oldu, kapanmasını önledi. Günümüzde deniz acentacılığı, liman hizmetleri, armatörlük, turizm, havayolu-demiryolu alanlarında hizmet veren birbirini tamamlayıcı 61 şirketlik bir iş ağı bulunuyor.

Sonuçta o hep ilklerin insanı... 1978’de Avrupa’ya ilk konteyner taşımacılığı başlatan, 1979'da şirketini kimlikleştiren, 2000’de holdingleşen, 2001’de spora yatırım yapan ve 2011‘de kültür ve sanata gerçek anlamda yönelen hep Arkas oldu. 2003‘de DÜNYA Yılın İş Adamı Ödülü‘nü ona bu nedenle vermenin gururunu taşıyoruz. Lucien Arkas’a DÜNYA olarak sağlıklı bir ömür dilerim.

GÜNÜN NOTU :

TÜSİAD‘ın 50. yaşını kutlarken, ‘’Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa‘’ raporunda yer alan ‘’Tüm işlerin hukuka bağlı ve yargı denetimine tabi olması‘’ ifadesi dikkat çekiyor, buna da eklenecek söz yok.