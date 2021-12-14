Lüks segmentte elektrikli araca olan talep artıyor

Birçok farklı sektörü olumsuz etkileyen pandemi süreci, e-ticaret gibi bazı sektörlerde ise büyümeyi hızlandırdı. Bunlardan biri de lüks otomobil kiralama sektörü. Patronların ve üst düzey yöneticilerin tercih ettiği lüks oto kiralamada izlenen önemli bir diğer gelişme ise elektrikli otomobillere yönelik talebin artmaya başlaması.

Bugün toplam araç satışlarında elektrikli otomobillerin payı yüzde 4 civarında. Bu oranın 2030’da toplam satışların yüzde 50’sine ulaşacağı öngörülüyor. Bu artışın lüks araç segmentini de dönüştürmeye başlaması kaçınılmaz.

Pandemi sürecinde pozitif ayrışan bir sektör olduk

Sentez Filo Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Çınar, “Elektrikli araçlar gündemimize hızla giriyor. Biz hep yenilikçi bir firma olduk; elektrikli araç kiralamaya ve satın almaya başladık. İnsanlar ilk başta ‘şarjım biterse ne olacak’ endişesini yaşıyorlardı; ben birkaç sene içinde elektrikli araçların çok yaygınlaşacağını düşünüyorum. Türkiye’deki vergi sistemi şu anda elektrikli araçları destekliyor. Bu vergi ne kadar bu seviyede kalır bilemiyorum ama şu anda hala elektrikli araçları almak çok cazip. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında öncülük yapmak istiyoruz” yorumlarını yapıyor.

2013 yılında sıfır araçla işe başlayan Sentez Filo, bugün 650 civarında araçla lüks oto kiralama segmentinde hizmet veriyor. Lüks oto kiralama sektörünün pandemi sürecinde iyi bir performans gösterdiğini ifade eden Sentez Filo Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Çınar, “Ülkemiz iyi olsun biz de onunla birlikte iyi olalım istiyoruz, ama bizim sektör bu süreçte pozitif ayrışan sektörlerden bir tanesi oldu. Elimizdeki araç portföyü çok değerlendi. 2022 yılında ise araca erişimin hem bireysel hem bizim gibi ticari işletmeler için daha zor olacağını düşünüyorum. İkinci el değerleri yine yüksek kalacak. Araç fiyatlarını belirleyen şey tabi iki kur olacak; kurda da beklentinin hangi yönde olabileceğini öngörmek çok kolay değil şu an için” diyor.

Sırada tekne var

Pandemi sürecinin ilk başlarında, her şeyin bir anda durduğunu ifade eden Çınar, sonrasında yaşanan süreci ise şöyle anlatıyor: “2020’nin Mart ayıydı. İnsanlar arabalarını geri vermek istediler. Kimse ne olacağını bilmiyordu, ama ondan birkaç ay sonra talep yine artmaya başladı. İadeler yaşandıktan sonra çok hızlı bir süreçte fiyat artışı yaşadık. Hem ÖTV oranları değişti, hem de 2020 Temmuz sonunda kur artışlarıyla birlikte araç fiyatlarında ve dolayısıyla kiralama fiyatlarında da faizlerin yükselmesi ile birlikte inanılmaz artışlar yaşandı. Şu anda araçları geri vermemiş olanlar çok doğru hareket yaptıklarını görüyorlar. Örneğin 2020 başlarında E kasa Mercedes’in kirası 8 bin TL civarında iken, şu an 20 bin TL’yi geçti. Bu artışın nedeni ÖTV oranlarındaki değişiklik ve kurdaki ciddi artışlar.”

Haluk Çınar oto kiralama sektöründe düşük segment araçların daha yoğun bir şekilde tercih edildiğini söylerken, “Bizim odak noktamız yüzde 3’lük bölüm. Bu da, Mercedes E, BMW 5, Audi A6 ve üstü dediğimiz araçlar. Adetsel olarak yüzde 3’ü temsil eden lüks oto kiralama pazarının ciro olarak payı yüzde 20 civarında” diyor. Çınar, kısa bir süre içinde ise tekne turu hizmeti vermeye başlayacaklarını da söylüyor.

“Hizmetlerimizde önceliğimiz kalite. İstanbul dışında bir işadamı kaza yapıp bizi aradığında kendisine 2 saat içinde aynı marka aracı vererek kazalı aracı kendisinden alıyoruz” diyen Çınar, “Şirketler artık sadece patronlar ve CEO’ları için değil diğer üst düzey yöneticileri için de lüks araç kiralama hizmetinden faydalanıyorlar. Hatta KOBİ’lerden bile talep aldığımız oluyor” diye ekliyor.