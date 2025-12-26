Lükste seçicilik dönemi

Yeni yılda lükse rağbet azalmıyor ancak şekil değiştiriyor. 2026’ya girerken otomotivde elektrikli ve hibrite dönüş hızlanıyor, lüks tüketimde hikâye ve deneyim öne çıkıyor. Denizcilikte ise maliyetler ve finansman koşulları, sektörün kaderini belirleyen ana unsur olmaya devam ediyor.

Elektrikli araçlar pazarı dönüştürüyor

Otomotiv sektörü satış rekorla­rı kırmaya devam ediyor. Yıllardır psikolojik eşik olarak kabul edi­len 1 milyon adetlik pazar, artık sembolik bir rakam haline geldi. Toplam pazar, yılın ilk 11 ayında 1 milyon 176 bin adedi aşarak iştah kabartan bir tablo ortaya koydu.

Türkiye, otomobil–nüfus oranı açısından hâlâ doygunluğa ulaş­mış sayılmaz. Benzer nüfuslara sahip İngiltere ve Almanya, Tür­kiye’nin yaklaşık iki katı otomo­bil satışı gerçekleştiriliyor. Tür­kiye’de ise iç pazarın hâlâ büyü­me potansiyeli taşıdığına işaret ediliyor.

Çinli markaların yükselişi sü­rerken, özellikle Çin devi BYD’nin Türkiye’deki geleceği yakından izleniyor. Gümrüklerde araçla­rın bekletilmesine ilişkin kulis­lere yansıyan bilgiler, sektörde “Türkiye’de yatırım yapın” mesa­jı olarak okunuyor. 2026 yılında bu başlık altında yeni gelişmele­rin yaşanması bekleniyor.

Dizel ve LPG sahneden çekiliyor

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı hızla büyüyor. Elektrikli araç satışları 160 bin adedi aşa­rak toplam pazarın yüzde 15’in üzerine çıktı. Başka bir ifadey­le, her 100 otomobil alıcısından 17,8’i elektrikli tercih ediyor. Bu yükselişte hem vergi avantajları hem de artan model çeşitliliği et­kili oluyor.

Dizel otomobillerin pazardaki ağırlığı neredeyse tamamen kay­bolurken, otogazlı araçlar da ar­tık yok denecek seviyeye gerile­miş durumda. Buna karşın hibrit araçların payı %26,9 gibi yüksek bir orana ulaşarak pazardaki güç­lerini artırıyor.

2.0 litre ve üzeri motor hac­mine sahip otomobiller ise yal­nızca çok sınırlı bir kesimin ya da bürokratik ayrıcalıklara sa­hip kullanıcıların erişebildiği bir segment olarak kalmaya devam ediyor. Türkiye, ekonomik oto­mobiller ülkesi olma özelliğini koruyor.

Togg iç pazarda güçleniyor

Elektrikli otomobil pazarında Togg, önemli bir hâkimiyet kur­muş durumda. T10X ve T10F mo­delleriyle güçlenen marka, Al­manya satışlarında zayıf bir baş­langıç yapmış olsa da, Türkiye’de yürütülen kampanyalar sayesin­de yılın ilk 11 ayında 31 bin adedi aşan satış rakamına ulaştı. Yeni modellerle birlikte Togg’un görü­nürlüğünün daha da artması bek­leniyor.

Öte yandan BMW, Merce­des-Benz, Audi ve Volvo gibi pre­mium markalar, elektrikli model gamlarının genişlemesi sayesin­de kendi satış rekorlarını kırma­ya devam ediyor. MINI ve Cup­ra gibi markalar ise artık “tercih edilir mi?” sorusunu sordurma­dan, pazarda güçlü bir konuma yerleşmiş durumda.

Porsche, satış rakamlarını kat­larken elektrikli şarj altyapısına yaptığı yatırımlarla da dikkat çe­kiyor.

Şarj altyapısında Türkiye ge­nelinde istasyon sayısı artmaya devam etse de, hızlı şarj konu­sunda kullanıcı memnuniyeti­nin henüz tam sağlanamadığı ifa­de ediliyor. Bu süreçte, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşma­sını fırsata çevirerek hızlı şarj fi­yatlarını artıran markalar da sek­törde eleştiri konusu oluyor.

Katamaranlar ve süperyatlar dünyada yükseliyor

Denizcilik tarafında dünyada katamaranlar ve süper yatlar öne çıkarken, Türkiye açısından tablo daha zorlu. Yeni teknelerin indirimsiz satılamadığı günler geri dönerken, marina ücretleri, Yunanistan’daki fiyatların neredeyse üç katına ulaşmış durumda. Yeni vergiler ve finansman koşulları, denizciliğe başlamak isteyenleri en başta caydırıyor.

Beyaz yakalıların gözdesi olan yelken­lilere ve küçük mo­toryatlara ilgi sürse de, satın alma moti­vasyonu zayıf. Kredi­nin ya hiç olmaması ya da çok pahalı hale gelmesi, tekneyi bir hobi olarak gören bireysel alıcılar için süreci iyice uzatıyor. Cannes ve Düssel­dorf gibi büyük fuar­lar dahi talep eksikli­ğini telafi edemiyor.

Üretim tarafında kali­teli işler ortaya konsa da yüksek enflasyon ve kur baskısı, Türk üreticilerin rekabet gücünü zayıflatıyor. Yabancı markalar­la rekabette avantaj kaybolurken, özellik­le büyük teknelerde sipariş alamama en­dişesi sektörde hisse­diliyor.

Dünya genelinde ise tablo farklı.

Katamaranlara olan ilgi hız kesmeden artıyor.

Saatçilikte bağımsız markalar öne çıkıyor

Lüks saat dünyasında son dö­nemin en güçlü trendi bağımsız markalar. Sürüden ayrılmak iste­yen, farklılık arayan, klasik lüks markaların uzun bekleme listele­rinden sıkılan koleksiyonerler ro­tayı bağımsız saatçilere çeviriyor. Son dönemde düzenlenen açık ar­tırmalar, özellikle bağımsız mar­kaların ulaştığı fiyat seviyeleriyle dikkat çekiyor. Saat dünyasında ilgi, yeni ve sınırlı üretim yapan markalara kayıyor. Özellikle Asya pazarında, Japon mikro markalar büyük ses getiriyor. Yıllık üretimi bin adedin altında kalan bu mar­kalar, küresel koleksiyonerlerin iştahını kabartıyor.

Bekleme listeleri 5–10 yılı aşan markalar ya da saat satışı önce­sinde adeta mülakat yapılan mar­kalar öne çıkarken; yalnızca kad­ran rengi değiştirerek ilerleyen, müşteri deneyimini ihmal eden markaların önümüzdeki dönem­de güç kaybedeceği tahmin edi­liyor. Bu tabloda Cartier’in yük­selişi ise dikkat çekici. Markanın değerini bilen sadık müşteri kit­lesi ve ünlü isimlerin tercihleri, Cartier’i popüler kültürde daha da yukarı taşıyor.