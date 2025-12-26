Lükste seçicilik dönemi
Yeni yılda lükse rağbet azalmıyor ancak şekil değiştiriyor. 2026’ya girerken otomotivde elektrikli ve hibrite dönüş hızlanıyor, lüks tüketimde hikâye ve deneyim öne çıkıyor. Denizcilikte ise maliyetler ve finansman koşulları, sektörün kaderini belirleyen ana unsur olmaya devam ediyor.
Elektrikli araçlar pazarı dönüştürüyor
Otomotiv sektörü satış rekorları kırmaya devam ediyor. Yıllardır psikolojik eşik olarak kabul edilen 1 milyon adetlik pazar, artık sembolik bir rakam haline geldi. Toplam pazar, yılın ilk 11 ayında 1 milyon 176 bin adedi aşarak iştah kabartan bir tablo ortaya koydu.
Türkiye, otomobil–nüfus oranı açısından hâlâ doygunluğa ulaşmış sayılmaz. Benzer nüfuslara sahip İngiltere ve Almanya, Türkiye’nin yaklaşık iki katı otomobil satışı gerçekleştiriliyor. Türkiye’de ise iç pazarın hâlâ büyüme potansiyeli taşıdığına işaret ediliyor.
Çinli markaların yükselişi sürerken, özellikle Çin devi BYD’nin Türkiye’deki geleceği yakından izleniyor. Gümrüklerde araçların bekletilmesine ilişkin kulislere yansıyan bilgiler, sektörde “Türkiye’de yatırım yapın” mesajı olarak okunuyor. 2026 yılında bu başlık altında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Dizel ve LPG sahneden çekiliyor
Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı hızla büyüyor. Elektrikli araç satışları 160 bin adedi aşarak toplam pazarın yüzde 15’in üzerine çıktı. Başka bir ifadeyle, her 100 otomobil alıcısından 17,8’i elektrikli tercih ediyor. Bu yükselişte hem vergi avantajları hem de artan model çeşitliliği etkili oluyor.
Dizel otomobillerin pazardaki ağırlığı neredeyse tamamen kaybolurken, otogazlı araçlar da artık yok denecek seviyeye gerilemiş durumda. Buna karşın hibrit araçların payı %26,9 gibi yüksek bir orana ulaşarak pazardaki güçlerini artırıyor.
2.0 litre ve üzeri motor hacmine sahip otomobiller ise yalnızca çok sınırlı bir kesimin ya da bürokratik ayrıcalıklara sahip kullanıcıların erişebildiği bir segment olarak kalmaya devam ediyor. Türkiye, ekonomik otomobiller ülkesi olma özelliğini koruyor.
Togg iç pazarda güçleniyor
Elektrikli otomobil pazarında Togg, önemli bir hâkimiyet kurmuş durumda. T10X ve T10F modelleriyle güçlenen marka, Almanya satışlarında zayıf bir başlangıç yapmış olsa da, Türkiye’de yürütülen kampanyalar sayesinde yılın ilk 11 ayında 31 bin adedi aşan satış rakamına ulaştı. Yeni modellerle birlikte Togg’un görünürlüğünün daha da artması bekleniyor.
Öte yandan BMW, Mercedes-Benz, Audi ve Volvo gibi premium markalar, elektrikli model gamlarının genişlemesi sayesinde kendi satış rekorlarını kırmaya devam ediyor. MINI ve Cupra gibi markalar ise artık “tercih edilir mi?” sorusunu sordurmadan, pazarda güçlü bir konuma yerleşmiş durumda.
Porsche, satış rakamlarını katlarken elektrikli şarj altyapısına yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor.
Şarj altyapısında Türkiye genelinde istasyon sayısı artmaya devam etse de, hızlı şarj konusunda kullanıcı memnuniyetinin henüz tam sağlanamadığı ifade ediliyor. Bu süreçte, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasını fırsata çevirerek hızlı şarj fiyatlarını artıran markalar da sektörde eleştiri konusu oluyor.
Katamaranlar ve süperyatlar dünyada yükseliyor
Denizcilik tarafında dünyada katamaranlar ve süper yatlar öne çıkarken, Türkiye açısından tablo daha zorlu. Yeni teknelerin indirimsiz satılamadığı günler geri dönerken, marina ücretleri, Yunanistan’daki fiyatların neredeyse üç katına ulaşmış durumda. Yeni vergiler ve finansman koşulları, denizciliğe başlamak isteyenleri en başta caydırıyor.
Beyaz yakalıların gözdesi olan yelkenlilere ve küçük motoryatlara ilgi sürse de, satın alma motivasyonu zayıf. Kredinin ya hiç olmaması ya da çok pahalı hale gelmesi, tekneyi bir hobi olarak gören bireysel alıcılar için süreci iyice uzatıyor. Cannes ve Düsseldorf gibi büyük fuarlar dahi talep eksikliğini telafi edemiyor.
Üretim tarafında kaliteli işler ortaya konsa da yüksek enflasyon ve kur baskısı, Türk üreticilerin rekabet gücünü zayıflatıyor. Yabancı markalarla rekabette avantaj kaybolurken, özellikle büyük teknelerde sipariş alamama endişesi sektörde hissediliyor.
Dünya genelinde ise tablo farklı.
Katamaranlara olan ilgi hız kesmeden artıyor.
Saatçilikte bağımsız markalar öne çıkıyor
Lüks saat dünyasında son dönemin en güçlü trendi bağımsız markalar. Sürüden ayrılmak isteyen, farklılık arayan, klasik lüks markaların uzun bekleme listelerinden sıkılan koleksiyonerler rotayı bağımsız saatçilere çeviriyor. Son dönemde düzenlenen açık artırmalar, özellikle bağımsız markaların ulaştığı fiyat seviyeleriyle dikkat çekiyor. Saat dünyasında ilgi, yeni ve sınırlı üretim yapan markalara kayıyor. Özellikle Asya pazarında, Japon mikro markalar büyük ses getiriyor. Yıllık üretimi bin adedin altında kalan bu markalar, küresel koleksiyonerlerin iştahını kabartıyor.
Bekleme listeleri 5–10 yılı aşan markalar ya da saat satışı öncesinde adeta mülakat yapılan markalar öne çıkarken; yalnızca kadran rengi değiştirerek ilerleyen, müşteri deneyimini ihmal eden markaların önümüzdeki dönemde güç kaybedeceği tahmin ediliyor. Bu tabloda Cartier’in yükselişi ise dikkat çekici. Markanın değerini bilen sadık müşteri kitlesi ve ünlü isimlerin tercihleri, Cartier’i popüler kültürde daha da yukarı taşıyor.
