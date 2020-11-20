Lütfen kitap almaya, okumaya devam

Yayıncılık, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri… Açıklanan rakamlar da bu gerçeği yansıtıyor. Sektörün yoğun bir biçimde hazırlandığı, yeni kitaplarını sunduğu TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nın salgın nedeniyle yapılamaması da rakamları etkiledi.

Son verilere göre Ekim ayında yayıncılık sektörü 35 milyon 463 bin 607 adet kitap üretti.

Geçen yılın Ekim ayına göre kitap üretiminde yüzde 19,3 oranında bir düşüş var. 10 aylık toplam 379 milyon 102 bin 487 adet kitap üretimiyle sektör, geçen yıla göre yüzde 5.8 oranında artışta.

Geçen yılın ekim ayına göre edebiyat kitaplarının 3 milyon 237 bin 674 adetle yüzde 27.2, edebiyat dışı kitapların 7 milyon 939 bin 713 adetle yüzde 13,5, çocuk ve gençlik kitaplarının 4 milyon 859 bin 327 adetle yüzde 19,3 oranında düşüşte olması dikkat çekici.

Kitap üretiminin daimi liderliğini yapan eğitim ve yardımcı kaynak yayıncılığı bile, 16 milyon 932 bin 735 adet üretimiyle ay bazında bir önceki yıla göre uzun zamandır ilk defa yüzde 12.4 düşüşte.

İnanç yayıncılığı da 1 milyon 605 bin 985 adet üretimiyle bir yıl öncesine göre yüzde 62.9 düşüşte.

Akademik yayıncılığı ise, yasadışı fotokopi ve PDF paylaşımlarının verdiği zarar sebebiyle 10 aylık toplam 4 milyon 489 bin 135 adetlik üretimiyle toplam üretimin sadece yüzde 1.2 sini oluşturuyor.

Bu yıl eylül ayında ortalama 4 bin 104 adet olan kitap çeşidi ise ekim ayında 3 bin 200 adetle yüzde 20.3 oranında düşüşte.

Bu ay için de ne yazık ki beklenen düşüşlerin yaşanacağı gözlemleniyor…

Peki, başka ülkelerde farklı mı? Değil! Örneğin Rusya’da kitap satış zinciri Respublica, bazı mağazalarında satışların yüzde 90 düştüğünü ve bunu toparlayamadıklarını belirterek iflasını açıkladı. Bir başka kitabevi zinciri Chitai-Gorod’ın da zararlarını telafi etmek için bazı mağazalarını kapatabileceği ihtimali ifade ediliyor. Hem insanların kalabalık yerlere girmek istememelerinin hem de gelirlerde yaşanan düşüşün, pazarın iyileşmesini engelleyen başlıca unsurlardan olduğu belirtiliyor. Kitap endüstrisi temsilcilerine göre, 2019’a kıyasla kitabevlerinde normal trafiğin en az yüzde 20’sinin hâlâ kayıp olduğu görülüyor.

Bir iyi haber, her şey yolunda gider, salgında düşüş yaşanırsa, Londra Kitap Fuarı’nın 2021 yılında 29 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında fiziki olarak yapılacağı duyuruldu. Fuarın yeni direktörü Andy Ventris oldu. Etkinliğin fiziki yapılıp yapılamayacağı konusunda nihai kararın ise en geç 2021 Mart ayı sonunda belli olacağı ifade edildi.

İngiltere’de Hachette UK CEO’su David Shelley, yayıncılık sektörü için 2021’in 2020’den daha zor olabileceği yönünde uyarıda bulundu. Shelley, krizin yarattığı ekonomik sorunların devam edeceğini belirtti.

Yine aynı ülkede SelfMadeHero adlı grafik roman yayıncısı, sanatçıların en sevdikleri kitabevinin çizimini yaparak kitabevlerine destek yaratmaları için bir sosyal medya kampanyası başlattı. Kampanya Twitter’da “#DrawYourBookshop” (#KitabeviniÇiz) etiketiyle başladı.

Frankfurt Kitap Fuarı ise geleceğe yönelik konseptini modernleştirdiğini, değişen ihtiyaçları karşılamak amacıyla alternatif pazarlama ve diyalog formatlarına açık olunması gerektiğini ve bu kapsamda personel oluşumunu da yeniden yapılandırmaya başladığını duyurdu.

Yayın dünyasından son haberler böyle. Bütün bu zor koşullara rağmen ülkemizde yayıncılar, internet sitelerinde kendi fuarlarını yapmaya çalışıyor, kitabevlerinde kampanyalı satışlar düzenleniyor, kitabın daha çok satması için yoğun bir biçimde çalışılıyor.

Bu arada Herkese Kitap Vakfı ile Liv Hastanesi de bir proje başlattı.

Bu yılsonuna kadar Herkese Kitap Vakfı’na bağışlanmak üzere 10 kitap getirip Liv Hastanesine bırakanlar, kendileri veya bir yakınları için ücretsiz meme muayenesi ve mamografi tetkiki hediyesi alacak.

Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, “Türkiye’de mevcut yaklaşık on sekiz bin köyde yaşayan çocukların kitaba ihtiyacı var. Kütüphanesiz köy okulu kalmasın diye başlattığımız kampanyaya duyarlı kişilerin katkı sağlamasını bekliyoruz” diyor ve tüm kadınları bu kampanyaya katılmaya davet ediyor.

Hangi nedenle olursa olsun kitap satın alarak, bol bol okuyarak yayın sektörüne destek olmalıyız. Dünyaya açılan pencere kitaplar bizleri bekliyor…