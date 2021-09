İnternetin, sanal ağların, web sitelerinin ve bilgisayarların hızla gelişmesi, yaygınlaşması ve daha kolay kullanımı ile birlikte son 10 yılda “Elektronik Ticaret” (E-ticaret) işletmelerin vazgeçilmez faaliyet alanları olmuştur.

E-ticaret ile birlikte kurumsal veya bireysel müşterilerin, web siteleri üzerinden sadece bilgi, mal veya hizmet almaları değil, aynı zamanda işletmelerin kendi aralarında yapmış oldukları ticaret, üretim, tedarik, lojistik, hizmet veya belge alış verişi konularında da baş döndürücü bir gelişim yaşanmıştır.

Bir yandan işletmeler diğer işletmelerle e-ticareti geliştirirken , kendi içlerindeki departmanlar arasında da iş ve bilgi akışları yine sanal ağlarda ve bilgisayarlar aracılığı ile gerçekleşmektedir. Geleneksel ticaret yerini hızla “E-ticarete” bırakmaktadır.

Son 1,5 yılda yaşanan Pandemi dönemi, e-ticaretin daha da hızlı gelişimine neden olmuştur. E- ticaretin bu gelişimi, doğru, hızlı, etkili ve verimli iş yapılmasını sağlarken, diğer yandan da yeni pazarlar ve müşterilere ulaşımı kolaylaştırmıştır. Faaliyetlerine e-ticareti dahil edemeyen işletmeler, rekabette geriye düşmüşler veya pazar payı kaybetmişlerdir. E-ticaret önümüzdeki dönemde daha da gelişecek ve bu alanda faaliyet göstermeyen işletmelerin çok ciddi kan kaybetmelerine yol açacaktır.

Kuşkusuz e-ticaret sisteminin gerek alış, gerekse satış faaliyetlerinde hatasız gerçekleşebilmesi için teknolojik alt yapının güçlendirilmesi, yeterli güç ve özelliklere sahip bilgisayar donanımının temin edilmesi ve en önemlisi bu konuda yetişmiş personelin istihdam edilmesi gerekmektedir. Bunlardan biri eksik olduğunda, e-ticaret hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi mümkün değildir.

Son dönemde cep telefonlarının da inanılmaz derece yüksek teknoloji ile donatılması ve pazara verilmesi ile, sadece bireysel müşteriler değil, kurumsal müşterilerin ilgili personellerinin de neredeyse 7/24 cep telefonlarından iletişim kurdukları ve siparişlerini cep telefonlarından verdikleri görülmektedir. Yani, iş ve gündelik yaşamın hızlı ve artık sadece ofislerde değil, her yerde yaşanması ve kişilerin her an işle ilgili faaliyetleri takip etme talepleri sonucunda, bilgisayarın başına geçip, web siteleri veya ilgili platformlara girmeleri, hem zaman kaybına neden olmakta, hem de o an gerçekleşmeyen taleplerin, sonradan unutulduğu veya ertelendiği görülmektedir. Bu nedenle e-ticarette yapılabilecek tüm faaliyetlerin mobil dünyaya taşınmasına neden olmuştur. Yani geleneksel ve e-ticaretteki her faaliyetin cep telefonlarından da kolayca gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle e-ticaret kavramı, m-ticarete dönüşmeye başlamıştır.

İşletmeler açısından; rekabet avantajı elde etmek ve yeni müşterilere ulaşmak, sadece web siteleri üzerinden ve bilgisayarlarla iletişim kurmakla mümkün değildir. Cep telefonlarına veya tabletlere uygun aplikasyonları geliştirmek ve tüm işlemleri cep telefonlarından da gerçekleştirecek sistemleri uygulamak gerekmektedir.

Kurumsal müşteriler açısından; özellikle uzaktan çalışan ekiplerin verimliliği, hızlı aksiyon almaları ve iletişimin daha güvenli olması yine m-ticaret ile mümkün olacaktır.

Bireysel müşteriler açısından; bir kısım tüketiciler m-ticareti özel yaşama müdahale ve takip edildiklerini düşünürken, bir kısım tüketiciler ise, kolaylık, hız ve çeşitli ürünleri her açıdan karşılaştırma imkânı olarak değerlendirmektedirler.

M-ticaretin daha da gelişeceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Her işin başında veya gelişim döneminde yaşanan bazı olumsuzluklar ve eksiklikler de kısa zamanda giderilecektir. Örneğin, “Kişisel Verileri Koruma Kanunu”nun uygulamaya geçirilmesi ile, izin alınmadan sürekli gönderilen mesajlar ortadan kalkmaya başlamıştır.