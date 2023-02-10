Maalesef deprem
Hepimizin başı sağolsun. Hepimize geçmiş olsun. Büyük kayıplara yol açan deprem ile başladık haftaya. Hafta kapanırken hala gündemimiz deprem.
Depremden sonraki ilk saatlerden itibaren arama ve kurtarma çalışmaları tam hızıyla devam ediyor. Bir taraftan da sokakta kalan vatandaşlarımız için yardım seferberliği başlatıldı.
Devlet kurumlarımız, AFAD, Kızılay ve Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap başta olmak üzere tüm belediyeler, neredeyse tüm şirketler ayni ve maddi yardım kampanyaları ile bölge insanın yaralarını sarmaya çalışıyor.
Kripto bağış
Deprem sonrasında, pek çok kripto para yatırımcısı bağış yapacak ortam bulmakta zorlanırken Haluk Levent, MASAK ile yaptığı görüşme neticesinde AHBAP Derneği adına kripto para bağışı toplamaya başladı. Daha ilk birkaç saatinde milyon dolar barajını aştı. Buna ilave olarak Türk Kızılayı da kripto bağış kabul etmeye başladı. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance aldığı karar ile deprem bölgesindeki 10 şehirde ikamet eden yatırımcılarına 100 ABD doları karşılığı maddi destek sağlayacağını ve bu tutarın hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Kısaca, depremde bu denli kayıp yaşamamız bizi geçmişin bataklığına sürüklerken, bir taraftan da kripto para bağışı gibi kavramlar bizi geleceğe taşıyor.
E-ticaret bağışları
Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret şirketleri, Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan “Deprem Yardımlaşma Seferberliği”ne katıldı. Şirketler, kendi bağışları yanında, seferberliğe katılmak isteyen kullanıcılar için de deprem bölgelerine teslim edilmek üzere belirlenen ihtiyaç malzemelerinin satın alınmasına aracılık ediyorlar. Bu sisteme katılmayan e-ticaret platformu ve şirketi yok.
Lojistik bağışları
Yine e-ticaret şirketleri gibi lojistik şirketleri de elini taşın altına koyan şirketlerimiz. Kargo şirketlerinin yanında Türkiye’de taksi hizmeti ile bulunan Uber de bu seferberliğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile katılmış durumda. Taksi gelip, ayni bağışlarınızı teslim alıp İBB merkezlerine iletecek.
Gelecek depremler
Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bilmenin, kabullenmenin yanında bu gerçeğe hazır olmamız gerektiğini bu sefer anlamış olmamız gerekiyor. Şimdiye kadar uzmanların “yatarken cep telefonunu uzakta bırakın. Mavi ışık zararlıdır” telkinlerini geride bırakma zamanı gelmiştir. Cep telefonunuz yanınızdaysa ve şarjı varsa hayatta kalma ve ulaşılabilme imkanınız o derece artacaktır. Bir de telefonunuzda kolay kullanılabilir, hızlıca erişilebilir ve muhtemelen deprem anında kendi kendine aktif hale gelecek bir uygulamaya ihtiyaç var. AFAD’ın mobil uygulaması, Turkcell’in BİP uygulaması deprem için gerekli uygulamalar olsa da yetersiz kaldılar.
Ancak şebeke ve internet erişiminin kesileceği varsayımı ile deprem için şebekesiz bağlantı kuracak bir teknolojiye ihtiyaç var. Bluetooth, Airdrop gibi çeşitli teknolojiler ile entegre çalışacak bir uygulama belki de benim şimdilik aklıma gelmeyen başka bir sistemle çalışabilecek bir uygulama olması şart. Deprem anında otomatik olarak devreye girmesi, konumunuzu yakınlarınıza ve/veya ilgili kurumlara otomatik olarak bildirmesi şart. Türkiye’de deprem hazırlıkları kapsamında yapılması gereken onca çalışma var. Ancak, bu bahsettiğim daha kolay, daha hızlı hayata geçirilebilecek bir uygulama. Dilerim, tüm önlemlerimiz tamamlansın, Japonya gibi sadece küçük sıyrıklarla atlatalım bir sonraki depremleri. Ancak hazırlıklı olmakta fayda var. Bu tip bir uygulama olası bir yıkımda çok fazla can kurtarmaya vesile olacaktır.