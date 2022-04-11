Macaristan seçimlerinde ne oldu?

Macaristan genel seçim sonuçları, popülist cephenin yenilmezliğinin anahtarını veriyor. Muhalefet partilerinin oyu 2018‘e göre 1 milyon azaldı. Orban ise 12 yıllık iktidarına 4 yeni yıl ekledi.

Muhalefetin ‘’zafer” değilse de, Başbakan Orban’ı devirmeyi umduğu, Macaristan genel seçimlerinde işin tersi oldu. Orban durumunu pekiştirdi. Altı partiden oluşan Macaristan muhalefeti ise 2018 seçimlerine göre geriledi. 3 Nisan Macaristan genel seçimini doğru okumak dünya genelinde diktacı popülist iktidarları analiz etmek açısından büyük önem taşıyor.

Bu ülkede 12 yıldır egemen olan aşırı sağcı Victor Orban ve Fidezs Partisine karşı, sağ ve sol 6 siyasi parti “2 cephe”oluşturdu. Başbakan adayı olarak da bir kasabanın belediye başkanı olan P. Marki Zay’ı belirledi.

Ancak bu tepe oluşumu, parti tabanını oluşturan seçmenlerce anlaşılmadı. Dar bölge sisteminde aday belirleme için “ön seçim” yapıldı, seçmenlerin hiç benimsemediği kişiler aday oldu. Muhalefet ortak bir “yol haritası ve program’’ yapamadı. Bunun yerine “kötüleme” esaslı ‘’negatif seçim kampanyası‘’ yürütüldü.

Basını susturan Putin yanlısı Orban ise, seçimlere beş kala çark etti ve “Savaşın dışında kalan Macaristan” sloganını işledi. Muhalefet için “Onlar ülkeyi savaşa sokacak‘’ eleştirisi yaptı, Rusya’ya karşı yaptırımlara katıldı. 400 bin Ukrayna’lının ülkeye sığınmasına zemin yarattı.

Orban‘ın “Herkese Yardım’’ kampanyası seçim öncesi hızlandı. Asgari ücret yükseltildi. Akaryakıta zam yasağı getirildi. Elektrik zammı ise ertelendi. Açıkcası, cömert bir “seçim ekonomisi” uygulandı. Bununla Maastricht Kararları başta olmak üzere tüm AB Kriterleri çiğnendi.

Sonuçta muhalefet partilerinin toplam oyu 2018’e göre 1 milyon azaldı. Orban ise büyük bir çoğunlukla 12 yıllık iktidarına 4 yeni yıl ekledi.

Macaristan’ın seçim dersi bana muhalefetin tek saf oluşturmasından daha önemli olanın “ortak bir program” olduğunu söylüyor. Ortak bir program bile yetmiyor, bunun somut ve ikna edici olması gerekiyor.

Macaristan, popülist iktidarların elindeki “alet kutusu”nun büyük ve zengin olduğunu anlatıyor. “Galibiyetimiz o kadar büyük ki, AB’yi bırakın bizi aydan da görebilirler” diyen Orban haklıydı…

GÜNÜN SÖZÜ:

ABD‘nin Türkiye’ye F-16 satma kararı, konjonktür denilen olgunun ne denli değişken olduğunu bize bir kez daha kanıtlıyor.