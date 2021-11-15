Macaristan ve Türkiye, Gana’da ortak çalışacak

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen Türk Konseyi Zirvesi’nde ilginç bir konuk vardı: Macaristan Başbakanı Viktor Urban. Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri’nin yanı sıra Macaristan’ın da bu toplantılarda yer alması Ankara- Budapeşte arasındaki dostluğun da bir işaretiydi aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “stratejik ortak” olarak açıkladığı Macaristan ile ilişkiler, 2023 yılında daha da önemli bir konuma gelecek. Zira iki yıl sonra iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girmesinin 100’üncü yıldönümü ve 2023 senesi Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlanacak. Her ne kadar ekonomide hızlı bir büyüme göstermese de Türk-Macar dostluğu üçüncü ülkelerde umut verici adımların da atılmasını sağlıyor. Bu yılın 10 aylık döneminde 2.1 milyar dolarlık ticaret hacmi ağır da olsa 3 yıl önce konulan yıllık 6 milyar dolarlık büyüklüğe ilerliyor. Bunun için de önemli adımlar atılıyor. Örneğin bu yıl ilk kez bir Macar şirketi; Medicor Türkiye’de sağlık alanında yatırım kararı aldı.

Yine bu yıl Macaristan’daki en büyük Türk yatırımını Şişecam açıkladı ve ülkeye 225 milyon Euro’luk bütçeyle cam ambalaj fabrikası kuracağını duyurdu. İkili ilişkiler 3’üncü ülkelere de yayıldı ve ilk kez bir Macar ve Türk firmaları iki devletin desteğiyle Kenya'da sanayi alanında bir yatırım gerçekleştirdi.

ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SU PROJESİ

İkili ilişkilere bir yenisi daha eklendi ve Gana’da işbirliği kararı alındı. Bu projeyi ise Macaristan’ın Gana Büyükelçisi Tamas Endre Feher duyurdu. Gana Su ve Sağlık İşleri Bakanı Cecilia Abena Dapaah ile başkent Accra’da görüşen Macar Büyükelçi, ülkedeki Go-Africa projesi kapsamında su yönetimi ile ilgili bir yatırımı finanse ettiklerini duyurdu. Türk ve Macar hükümetlerinin işbirliğiyle yapılan proje bir boru hattı ve depoyu içeriyor. Gana’nın en önemli su projesi olan çalışma ülkenin orta kesimindeki Kwanyarko'dan başlıyor ve başkente uzanıyor. Projede 500 kilometrelik bir boru hattı ve yaklaşık 10 bin metreküp su deposu inşa inşaa edilecek. Projede ayrıca her okula bir su deposu, damlama sulama sistemi, fideler ve diğer bahçe malzemeleri ile birlikte bir sera kurulması da var. Ek olarak, her okula çalışmalarda kullanılmak üzere dört adet mikro bahçe ünitesi ve bank verilecek.

200 MİLYON DOLARA YAPILACAK

200 milyon dolarlık projeyi ise Macaristan Exim Bank’ı finanse edecek. Ayrıca projeyi yakından görmek için de Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ve beraberindeki heyet ocak ayında Gana’ya resmi ziyarette bulunacak.

Türkiye’nin son dönemde en fazla proje aldığı, yardımda bulunduğu ve işbirliğini geliştirdiği bölge Afrika kıtası. Çin ve ABD’nin büyük bir iştahla baktığı maden ve enerji zengini Afrika’da Macaristan ve Türkiye’nin birlikte çalışması iki ülke arasındaki ilişkilerin de daha da güçlenmesini sağlayacak.