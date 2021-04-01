Macaristan’daki Türk yatırımlarının 5 milyar Euro’ya çıkmasını isterim

Kırgızistan’ın Çolpon-Ata kenti… Türkçe konuşan ülkeleri bir araya getiren “Türk Keneşi”nin 6’ncı zirvesi var…

Zirveye “gözlemci üye” statüsüyle katılan Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban’ı gören bazı ülke temsilcileri merak etti:

- Sizin bu toplantıya katılmanız bizim için sürpriz oldu.

Orban, merakı kürsüdeki konuşmasında şöyle giderdi:

- Biz Macarlar kendimizi Hun İmparatorluğu Hükümdarı Atilla’nın soyundan görürüz. Hun-Türk kökenlere dayanıyoruz.

Ardından ekledi:

- Biz Macarca konuşuyoruz. Türk diliyle akrabalığı olan eşsiz bir dil. Hristiyan dinini aldık fakat Kıpçak-Türk ilkeleri üzerinde duruyoruz.

Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat’la Macaristan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nun, Macar Eximbank’ın, Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA’nın ofisinin bulunduğu Kağıthane’deki Polat Ofis’te sohbet ederken iki ülke arasındaki yakın ilişkiye, bağa “Türk Keneşi” örneğini verdi:

- Macaristan, Avrupa’da “sıfır problem” yaşadığımız tek ülke. Bunda sayın Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanımızın ve Viktor Orban’ın büyük payı var. Elbette İş Konseyi olarak bizim de katkımız söz konusu.

Polat Holding’in 30 yıldır Macaristan’da bulunduğunu belirtti:

- 30 yıl önce Ege Seramik’in lojistik merkezini açmıştık.

1990’lı yılların başlarına döndü:

- İki dost ülke arasındaki ilişkiler, 1990’lı yılların başlarında Macaristan’ın serbest piyasa ekonomisine geçiş süreciyle ivme kazandı. 2013’te yapılan “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı” ile yeni bir seviyeye ulaştı.

2019’da 1.3 milyar dolar olan Macaristan’a yönelik ihracatın 2020’de 1 milyar 470 milyon dolara çıktığını vurguladı:

- Toplam ticaret hacmimiz 2.7 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Yani, Türkiye bu ticarette artıda. İkili ticaret hacmimizin 2023’te 6 milyar dolara çıkması hedefi iki ülke Devlet Başkanları tarafından benimsendi. Pandemi belki bu hedefi 1-2 yıl öteleyebilir.

Transit geçiş konusuna değindi:

- 30 binler düzeyinde olan transit geçiş belgesi sayısı Ulaştırma Bakanlığımızın müzakereleri ile yıllık 110 bine çıktı.

Vize konusuna işaret etti:

- Macaristan, ticari vizeyi kolaylaştırdı. Büyükelçilik ve başkonsolosluk çok yardımcı oluyor.

Vakıfbank’ın Budapeşte’ye attığı adıma dikkat çekti:

- Her fırsatta Macaristan’da bir Türk bankasının faaliyete geçmesi talebimizi dile getirdik. Vakıfbank, temsilcilikle ilk adımı attı. Zamanla şubeye, sonra da ayrı bankaya dönüşmesini bekliyoruz.

Türk iş dünyasının Macaristan’daki yatırımlarına vurgu yaptı:

- 5-6 yıl önce Macaristan’da 80 milyon Euro düzeyinde Türk yatırımı vardı. Şimdi 2 milyar Euro’ya yaklaşmış durumda. Türk şirketleri için Macaristan’da üretim yapmanın “Made in Europe” damgası avantajı var.

Macaristan’da Kurumlar Vergisi’nin yüzde 9 olduğunu kaydetti:

- Ülkeye yatırım çekmek için ciddi teşvikler uyguluyorlar. Ben İş Konseyi Başkanlığı görevini ilk devraldığımda yönetim kurulunda Macaristan’da yatırımı olan çok azdı. Şimdi tüm yönetim kurulunun Macaristan’da işleri var.

Polat Grubu’nun ülkedeki işlerini anımsattım, paylaştı:

- Bizim yenilenebilir enerji ve gayrimenkul yatırımlarımız var.

Sonra şu hedefi ortaya koydu:

- Macaristan’daki Türk yatırımlarının 5 milyar Euro’ya çıkmasını istiyorum.

6 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi, Macaristan’a 5 milyar dolarlık yatırım…

İki ülke arasındaki yakın ilişki, hedeflerin çok da uzak olmadığını gösteriyor…

Medicor, Türkiye’yi ihracat merkezi seçti

Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat, Macar şirketlerin ülkemize ilgisine işaret etti:

- Macar şirketlerin Türkiye’ye ilgisi artmaya başladı. Hatta Macaristan hükümetinin verdiği finansal destekle ilk kez bir Macar firma ülkemizde yatırım yaptı.

Macaristan’ın en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor’un ilk doğrudan yatırıma gelen şirket olduğunu belirtti:

- Medicor, Ankara’da 2 milyon Euro’luk yatırımla kuvöz üretimi yapacak. Medicor, Türkiye’yi ihracat merkezi olarak kullanacak. Böylelikle ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak.

Gül Baba Türbesi’ne ziyaret 100 bini aştı

Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüten Adnan Polat, Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi’nin Ekim 2018’de tamamlanan restorasyonunu anımsattı:

- Vakıfta Türkiye ve Macaristan yüzde 50’şer pay aldı. TİKA, orada çok güzel iş çıkardı. İyi ki Gül Baba Türbesi’ni restore etmişiz. Yıllık ziyaretçi sayısı 100 bin aştı. Ziyaretçilerin yarısından fazlası Hristiyan. Türbede mum yakıp dua ediyorlar.

Gül Baba Vakfı’nın İstanbul’da temsilciliğinin olduğunu belirtti:

- Macaristan’daki Osmanlı eserlerinin restorasyonunda rol oynayacağız. Örneğin Zigetvar’daki İdris Baba Türbesi’nin restorasyonuna başladık. Ayrıca ülkemizdeki Macar eserlerini de elden geçireceğiz.

Piyalepaşa’da Gül Baba Parkı ve Caddesi olacak

Türkiye-Macaristan İş Konseyi ve Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Adnan Polat, grubun Piyalepaşa projesine dikkat çekti:

- Projedeki ana yola “Gül Baba Caddesi” adını vermek istedik. Ancak, Galatasaray Lisesi’nin arkasında bir Gül Baba Sokağı vardı. Bunun üzerine “Derviş Gül Baba Caddesi” için başvuruda bulunduk. Beyoğlu Belediye Meclisi’nden karar çıktı.

Yanıbaşındaki Piyalepaşa haritasından projenin şantiye binasının bulunduğu alanı gösterdi:

- Buradaki alanı da yeşil alan olarak düzenliyoruz. “Gül Baba Parkı” olarak bölgenin hizmetine açacağız.