Maceracı ekonomi politikaları Türkiye’yi ‘fakirler ligi’ne sürüklüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önündeki 5 dokümandan sonuncusunu gösterdi:

Ekonomi ve Finans Politikaları Eylem Planı (Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme Modeli).

Daha önce 4 ayrı alanda eylem planı açıkladıklarını belirtti:

- DEVA Partisi olarak 20 ayrı eylem planı açıklayacağız. Eylem planları toplam 119 temel başlıktan oluşacak.

Şu noktanın altını özellikle çizdi:

- Her eylemin takvimi ve bütçesi olacak. Bütçeye girmeyen eylem planı olmayacak.

Ekonomiyle ilgili şu noktaya vurgu yaptı:

- Hukuk, adalet, demokrasi sağlam değilse, sağlam ekonomi inşa etmek mümkün olmaz.

Ardından sözü Türkiye adına IMF İcra Direktörleri Kurulu’nda görev yapmış, eski Hazine Müsteşarı, DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı’ya bıraktı.

Çanakcı, yükselen enflasyona dikkat çekti:

- Türkiye maalesef yeniden kronik enflasyon sürecine girdi. Yoksulluk giderek derinleşiyor ve yaygınlaşıyor. Maceracı ekonomi politikaları, Türkiye’yi “fakir ülkeler ligi”ne doğru sürüklüyor.

“Kurumsal kapasitede çöküş yaşandığını” kaydetti:

- Ekonomide başarıyı sağlayan kurumsal akla dayanma, kural temelli yönetim, katılımcılık, kök nedenlere odaklanma, veri ve analize dayalı çözüm, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi ilkelerden uzaklaşıldı.

DEVA Partisi’nin “Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme Modeli”nin 6 temel alanda dönüşümü hedeflediğini bildirip sıraladı:

Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir büyüme altyapısı oluşturacağız.

Bilgi ve yeniliğe dayalı, kaynak etkin, yeşil ve rekabetçi bir ekonomi inşa edeceğiz.

Büyümeyi kredi pompalamasına dayalı yapıdan verimliliğe dayalı bir yapıya kavuşturacağız.

Büyümenin yapısını inşaat ve imar rantlarına dayalı yapıdan, sanayi ve tarım başta olmak üzere yüksek katma değerli sektörlere kaydıracağız.

Büyümeyi tüketim ve kamu harcamaları yerine, yatırımlara ve ihracata dayalı hale getireceğiz.

Büyüme ve refahtan tüm vatandaşlarımızın adil bir biçimde pay almasını sağlayacağız.

Temel hedefleri şöyle özetledi:

Türk Lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız. Enflasyonu düşük tek haneli düzeylere indireceğiz. İşsizlik oranını tek haneli seviyeye indireceğiz.

Türkiye’ye yeniden “Yatırım yapılabilir ülke” statüsü kazandıracağız. Yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürün ihraç eden bir ülke olacağız.

“Yatırım yapılabilir ülke” Fert başına milli geliri 5 yılda yüksek gelirli ülkeler grubu eşiğinin üzerine çıkaracağız.

Ali Babacan araya girdi, 2009 yılını anımsadı:

- 2008 kriziyle birlikte 2009’da işsizlik yüzde 14.9’a çıkmıştı. Aktif işgücü politikası uyguladık. Mesleki eğitim programlarına yöneldik. 300 milyon liralık bütçe ile işsizliği 3 yılda yüzde 9’a indirdik. Modeli Davos’ta anlattım, Nobel Ödüllü ekonomist Stiglitz tebrik etti.

Çanakcı sunumunu sürdürdü:

Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurum kuracağız.

Türkiye İstatistik Kurumu’nu tam bağımsız hale getireceğiz.

Düzenleyici ve denetleyici kurumları tam bağımsız hale getireceğiz.

Kamuda üst düzey atamaları , ehliyet ve liyakate dayalı hale getireceğiz.

Merkez Bankası bağımsızlığına müdahale kapısını açan ve yetki-sorumluluk çatışmasına yol açan “Fiyat İstikrar Komitesi” ni kaldıracağız.

“Fiyat İstikrar Komitesi” Merkez Bankası yönetimini tam bağımsız hale getireceğiz.

DEVA Partisi’nin “Ekonomi ve Finans Politikaları Eylem Planı”, 2001 krizi sonrası Kemal Derviş’in başlattığı, 2002 Kasım’ından itibaren Ali Babacan yönetimindeki ekibin başarıyla uyguladığı politikaları temeline oturtmuş görünüyor.

Babacan, Çanakcı ve partideki ekonomi ekibinin, daha sonraki deneyimlerinden yeni açılımları da “eylem planı”na eklediği anlaşılıyor.

Hazine ve Maliye ayrılacak, Varlık Fonu kapatılacak

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı’nın sunumunu yaptığı “Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme Modeli”nin “Ekonomi Yönetiminin Güçlendirilmesi” bölümünde şu adımlar yer aldı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı ayırarak kamu gelir, harcama ve borç yönetimi fonksiyonlarını daha etkin hale getireceğiz.

Hazine birliğini bozan, varlık ve katma değer yaratmak yerine borçlanmayı artıran ve kendisi Hazine’ye bir yük haline gelen Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacağız.

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurullarını ve ofisleri kapatarak bunların fonksiyonlarını yeniden ilgili bakanlık ve kurumlara aktaracağız.

Kesin Hesap Komisyonu kurulacak, başkanlığı muhalefette olacak

DEVA Partisi’nin “Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme Modeli”nde denetime verilen önem dikkatimi çekti.

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, özellikle altını çizdi:

Sayıştay denetimini güçlendireceğiz. Sayıştay’ın denetim kapsamını tüm kamu kurum ve kuruluşlarını içerecek şekilde genişletecek, performans denetimini etkili kılacağız.

TBMM bünyesinde “Kesin Hesap Komisyonu” kuracağız. Bu komisyonun başkanlığını muhalefette olacak şekilde kurgulayacağız.

Harcamalar bütçeye alınacak, savurganlık sona erdirilecek

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, bütçe anlayışını değiştirmeyi planladıklarını belirtip, sıraladı: