Madenleri yerli işletmeli; Teknoloji/sermaye yabancıdan gelmeli(!)

Yıl 1997… Türkiye’nin, yeraltında, yakla­şık 6 bin 500 ton altın rezervine sahip olduğuna dikkat çekildi…

***

O günden sonra:

Altın rezervimiz 6 bin 500 tonda kaldı!!!

***

Yeraltında 60-70 metreye inebilen tek­nolojiden öteye geçemediğimizi bilmemize rağmen; Geniş maden yataklarına, çok daha derinlerde ulaşılabilineceği, örneklerden ve bilimsel olarak bilinmesine rağmen; Güney­doğu illeri başta olmak üzere birçok bölgede arama yapmadığımızı bilmemize rağmen. aynı rakam yıllarca tekrarlandı…

***

Daha vahimi…

Bilinen bu rezerve rağmen:

Altın üretimimiz, 2006 yılına kadar yıllık 5 ton civarında kaldı…

2010 yılında yıllık 17 tona; 2020 yılında ise 42 tona çıkabildi…

***

2000’li yılların başında, altın üretiminde 100 tonların aşılabileceği akıllara geldi!

Altın ithalatının tamamının yerli üretim­le karşılanabileceği de dillendirilmişti…

***

Olmadı…

Üretimde gerileme başladı ve 2025 yılı 28 tonluk üretimle kapandı…

VELHASIL

Maden sektörü, devlet payı da dahil 8 ayrı farklı vergi ödüyorsa…

300-350 aramada 1 şansı olan ma­dencilik sektöründe “risk sermaye­si” (çöpe atabileceğin sermaye) (biz­de olmayan veya az olan) en önem­li konuysa… Yüksek teknoloji (bizde az olan) madencilikte verimliliğin ve tehditleri sıfırlamanın olmazsa olma­zıysa… Yüksek potansiyel, yerli üreti­ci tarafından ekonomiye kazandırıla­mıyorsa:

Yabancı yatırımcıya ihtiyacın var demektir…

***

İzlenecek yolu da yıllardır bili­yoruz:

Yabancı yatırımcıyı yerli ortağa yönlendirmenin/zorlamanın, tek­noloji geliştirebilirliğini ve ser­maye birikimini hızlandıran en etkili yol olduğunu, kalkınmasını hızlandıran birçok ülkenin uygu­lamalarından anlıyoruz…