Mağara duvarından tuvaldeki sanata
İnsanlık tarihi boyunca kendimize sorduğumuz en kadim sorulardan biri şudur: Bizi biz yapan, bizi doğadaki diğer tüm canlılardan ayıran temel unsur nedir? Alet yapabilme yeteneğimiz mi, yoksa somut dünyayı soyut simgelere dönüştürme gücümüz mü? Bu sorunun cevabını hep çok uzaklarda aradık. Batı tarihçileri her zaman olduğu gibi kendi örneklerini bizlere empoze ettiler. Şimdi kime sorsanız ilk örnekler olarak Fransa’daki Lascaux mağaralarını gösterir.
Ben de yönümü Doğu Anadolu’muzda, Malatya ve çevresindeki sarp kayalıklara çevirdiğimde, binlerce yıl öncesinden bize fısıldayan sessiz ama güçlü bir tanıklıkla karşılaştım.
Hedefimde niye mi Malatya vardı? Rahmetli babam Ali Duran’ın ailesi, babam henüz 6 yaşındayken, 1924 yılında Malatya’nın Kozluk Köyü’nden İstanbul’a göç etmiş. Hani bizde adettir ya, sorarlar: “Hemşehrim, nerelisin?” diye. Ben de köklerimden dolayı “Malatyalıyım” derim.
Geçenlerde aklıma takıldı: Malatya’da sanatın hikâyesi nasıl ve nerede başlamıştı? Biraz araştırayım dedim. Karşıma öylesine ilginç bilgiler çıktı ki bunları sizlerle de paylaşmak istedim.
Kozluk Köyü’müzün biraz kuzeybatısında bulunan Ansır (Buzluk) Mağaraları’ndan Palanlı civarındaki kaya sığınaklarına uzanan o ilk izler... Günümüzden yaklaşık 5.000 ila 10.000 yıl önce, bu topraklarda yaşamış insanlar, mağara duvarlarına kazıdıkları ya da doğal pigmentlerle resmettikleri o figürlerle bize bir şeyler anlatmaya çalışmışlar. Gelin, bu büyüleyici yolculuğa birlikte çıkalım ve o ilk çizimlerin nasıl olup da bugün galerilerde, müzelerde karşılaştığımız "sanat" olgusuna dönüştüğünü adım adım inceleyelim.
İlk çizimler: Bir sanat isteği mi, varoluşsal bir ihtiyaç mı?
Günümüzün estetik kalıplarıyla yaklaşarak bu mağara resimlerini gördüğümüzde aklımıza ilk gelen şey onların birer "sanat eseri" olduğudur. Ancak dönemin koşullarına biraz daha derinlemesine baktığımızda durumun oldukça farklı olduğunu görürüz. Neolitik dönem insanlarının zihninde, bugün anladığımız anlamda sergilenmek, estetik haz uyandırmak ya da bireysel bir imza atmak gibi "sanatsal" kaygılar yoktu. Peki o zaman bu insanlar neden mağara duvarlarını boyadılar? Burada karşımıza hayati üç temel motivasyon çıkıyor:
1.İletişim ve bilgi transferi:
Yazının, kağıdın veya dijital mecraların bulunmadığı bir çağda görsel simgeler, bilginin aktarılabileceği tek kalıcı ortamdı. Av alanları, tehlikeli yırtıcılar, mevsimsel değişimler veya toplumsal kurallar mağara duvarlarına kazınarak kolektif hafızaya dönüştürülüyordu.
2. Ritüel ve av büyüsü:
Tarih öncesi insan için doğa; gizemli, korkutucu ve kontrol edilmesi imkansız bir güçtü. Bizonu, dağ keçisini ya da av sahnesini duvara çizmek, bir tür sembolik hakimiyet kurma çabasıydı.
3. Kutsal alanın işaretlenmesi ve kimlik:
Mağaralar sadece barınak değildi; duvarlarına yapılan çizimler, o mekanın kutsallığını tescilliyor ve kabilenin aidiyet duygusunu pekiştiriyordu.
Kısacası, Malatya’nın ilk sakinleri "sanat yapmak" için değil; hayatta kalmak, doğayla bağ kurmak ve varlıklarını anlamlandırmak için çiziyorlardı. Ancak bu varoluşsal çaba diğer yandan, insanlığın estetik yolculuğunun ilk adımlarını atıyordu.
Büyüden sembole, sembolden estetiğe dönüşüm
Zaman ilerledikçe insanın doğayla olan ilişkisi köklü bir değişime uğradı. Göçebe avcı-toplayıcı topluluklar, neolitik devrim ile birlikte toprağı işlemeye, hayvanları evcilleştirmeye ve kalıcı yerleşimler kurmaya başladılar. Hayatta kalma mücadelesi yerini daha organize toplumsal yapılara bıraktığında, insanın ifade biçimi de evrilmeye başladı. Bu evrimin temel aşamalarını şöyle sıralayabiliriz:
İşlevsellikten sembolizme
İlk dönemlerdeki birebir hayvan tasvirleri, zamanla daha soyut ve şematik ifadelere dönüştü. İnsan zihni, nesneyi olduğu gibi kopyalamak yerine onun özünü temsil eden simgeler üretmeyi öğrendi. Bu adım, aynı zamanda görsel dilin ve ileride yazının doğuşunu tetikleyecek en büyük zihinsel sıçramaydı.
Kurumsallaşma ve mimaride görsellik
Yapıların ortaya çıktığı merkezlerde, resim artık sadece mağara duvarındaki bir ifade aracı olmaktan çıktı. Kerpiç yapı duvarlarına işlenen figürler; gücü, hiyerarşiyi, dini ritüelleri ve idari otoriteyi simgeleyen kamusal bir dile dönüştü. Görsel ifade, toplumsal düzeni sağlayan ve kurumsal hafızayı oluşturan bir araca evrildi.
Zanaat ile estetiğin kesişimi
Madenciliğin, seramiğin ve dokumanın gelişmesiyle birlikte insan, ürettiği günlük kullanım eşyalarına sadece işlevsel değil, biçimsel bir zarafet de katmaya başladı. Bir çömleğin üzerindeki geometrik desen veya bir madeni eşyanın formu, artık sadece "kullanışlı" olmakla kalmıyor, bakan kişide görsel bir memnuniyet de yaratıyordu.
Bireysel irade ve "Sanatın" doğuşu
Antik Çağ’a ve ardından Rönesans’a doğru ilerledikçe, kolektif ritüelin yerini "sanatçının kimliği" almaya başladı. Sanat nesnesi; inanç sistemlerinin, siyasi erkin veya kişisel vizyonun estetik bir dille ifade edildiği bağımsız bir nesneye dönüştü. Çizim artık bir av büyüsü değil; bir düşüncenin, felsefenin veya duygunun form kazanmış haliydi.
Dünden bugüne kalan miras
Bugün çağdaş bir sanat galerisine adım attığımızda ya da bir tuvalin karşısında durduğumuzda gördüğümüz eser, aslında (adını bundan böyle daha da gururla anacağım) Malatya’daki o mağara duvarında başlayan hikayenin devamından başka bir şey değildir. İnsan, binlerce yıl önce taş duvarlara çizimler yapmaya başladığında da aynı temel dürtüye sahipti: "Ben buradaydım, buradayım ve çevremi böyle algılıyorum."
Teknoloji, araçlar, malzemeler ve kuramlar değişti; tuvalin yerini ekranlar, kömür kalemlerin yerini dijital fırçalar aldı. Ancak değişmeyen tek bir şey var: Görsellik aracılığıyla kendimizi ifade etme, dünyamızı anlamlandırma ve arkamızda kalıcı bir iz bırakma arayışımız.
Malatya veya dünyanın herhangi bir yöresinde bulunan o ilk çizimler, sanatın kökeninde yatan arayışın teknik bir beceriden ziyade, insanın çevresiyle kurduğu o en yalın ve samimi bağ olduğunu bize hatırlatmaya devam ediyor.
Peki, biz de on bin yıl önce yaşamış bir insanın ilk çizimleriyle günümüz çağdaş sanatındaki soyut ifadeler arasında bir bağ kurmayı denesek mi acaba? Bence denemeye değer.
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