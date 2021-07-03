Mahalli İdare istatistikleri bize neler söylüyor?

Ahmet ARSLAN - Denetçi, CPA, MBA

Mahalli idareler halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli işlevleri bulunan idarelerdir.

Söz konusu idarelerin idari ve mali özerklikleri bulunmakta olup, aynı yasal düzenlemelere tabi olmakla birlikte mali durum, beşeri ve fiziki kaynak yapısı bakımından birbirinden önemli farklılıklar göstermektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanıp yayımlanan 2020 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu’ndaki bazı istatistikler mahalli idarelerin genel durumu ve özellikle COVID-19 pandemisinin bu idareler üzerindeki etkisi konusunda önemli ipuçları vermektedir.

Mahalli İdare sayıları

Mahalli idareler; il özel idaresi, belediye, köy, mahalli idare birliği ve belediye bağlı idaresinden oluşmaktadır. Belediye bağlı idaresi büyükşehir belediyesine ait su ve kanalizasyon idareleri (İSKİ, ASKİ, İZSU gibi) ile otobüs işletmelerinden (İETT, EGO, ESHOT) oluşmaktadır.

Tablo 1: Türlerine göre mahalli idare sayıları İl Özel İdaresi Belediye Köy Mahalli İdare Birliği Belediye Bağlı İdaresi TOPLAM 51 1.390 18.286 699 33 20.459

Tabloda görüldüğü üzere, Türkiye’de 2020 yılı sonu itibariyle toplam 20.459 adet mahalli idare bulunmakta, bunların büyük çoğunluğunu köyler oluşturmakta, ardından belediyeler gelmektedir. İl özel idareleri sadece büyükşehir belediyesi olmayan illerde bulunmaktadır.

Cumhuriyetin kuruluşunda 421 olan belediye sayısı 2000 yılında en yüksek seviyesi olan 3.215’e ulaşmış, 2014 yılında 6360 sayılı Kanun’la 30 ilde büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırı olarak değiştirilerek bu sınırlar içindeki tüm belde belediyelerinin kapatılmasıyla 1.396’ya, 2020 yılında ise 1.390’a düşmüştür.

Belediyeler büyükşehir, il, ilçe veya belde belediyesi şeklindedir.

Tablo 2: Türlerine göre belediye sayıları Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir İlçe Belediyesi İl Belediyesi İlçe Belediyesi Belde Belediyesi Toplam 30 519 51 403 387 1.390

Tabloda görüldüğü üzere, belediye türü olarak en çok büyükşehir ilçe belediyesi bulunmakta, onu diğer ilçe belediyeleri izlemektedir.

Mahalli idarelerin gelir ve giderleri

Tablo 3: Mahalli İdarelerin Gelir ve Giderleri Yılı Bütçe Giderleri (Bin TL) Bütçe Gelirleri (Bin TL) Bütçe Dengesi (Bin TL) 2019 163.138.373 151.241.768 -11.896.605 2020 173.001.339 173.930.430 929.091

Tabloda görüldüğü üzere, mahalli idarelerin toplam bütçe giderleri yaklaşık olarak 173 milyar düzeyinde bulunmaktadır. Mahalli idare harcamalarının 135 milyar TL’si belediyelere aittir.

2019 yılında mahalli idarelerin bütçe gelirleri bütçe giderlerinin %92,7’sini karşılamasına rağmen, 2020 yılında mahalli idare bütçeleri fazla vermiştir.

Mahalli idarelerin 2020 yılında bütçe fazlası vermesinde pandeminin etkisiyle sosyal hareketliğinin azalmasının sonucu olarak belediyelerin sosyo-kültürel etkinlik giderleri, yatırım giderleri, temsil ağırlama vb. harcamalarının azalmasının da etkisi bulunmaktadır.

Mahalli idarelerin harcamalarının büyük bir kısmı mal ve hizmet alımlarından oluşmakta, onu sırasıyla sermaye harcamaları ve personel giderlerinden oluşmaktadır.

Mahalli idarelerin gelirlerinin yaklaşık olarak % 60’ı merkezi yönetimden aktarılan paylar, kalan kısmı ise kendi öz gelirlerinden oluşmaktadır.

Mahalli idarelerin 2021 yılına ilişkin toplam bütçe büyüklüğü ise 239 milyar TL olarak öngörülmüştür.

Mahalli idarelerin varlık ve yükümlülükleri

2020 yılında mahalli idarelerin nakit para, alacak, taşınır ve taşınmaz mal gibi toplam varlık büyüklüğü yaklaşık olarak 658 milyar TL, toplam borçları (yükümlülük) ise yaklaşık olarak 207 milyar düzeyinde bulunmaktadır.

Mahalli idarelerin varlıklarının büyük bir kısmı arazi, arsa, taşıt, makine, demirbaş gibi maddi duran varlıklardan, yükümlülüklerinin büyük bir kısmı banka kredilerinden oluşmaktadır. Mahalli idarelerin yaklaşık olarak 32 milyar TL düzeyinde dış borcu bulunmaktadır.

Mahalli idarelerin mülkiyetine sahip bulundukları toplam taşıt sayısı 92.110, kiralık olarak kullandıkları toplam taşıt sayısı ise 33.282’dir.

Mahalli idarelerin seçilmiş görevlileri

Tablo 4: Mahalli İdarelerin Seçilmiş Görevlilerine İlişkin Bilgiler Türü Erkek Oran (%) Kadın Oran (%) Toplam Büyükşehir Belediye Başkanı 27 90 3 10 30 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı 494 95 25 5 519 Belediye Meclis Üyesi 18.461 89 2284 11 20.745 İl Belediye Başkanı 50 98 1 2 51 İlçe ve Belde Belediye Başkanı 777 98 12 2 789 İl Genel Meclis Üyesi 1.223 96 48 4 1.271 Köy Muhtarı 18.081 99 115 1 18.196 Mahalle Muhtarı 31.049 98 970 2 32.019 Köy İhtiyar Meclis Üyesi 79.689 99 1007 1 80.696 Mahalle İhtiyar Heyeti Üyesi 134.362 98 3.418 2 137.780 TOPLAM 284.213 97 7.883 13 292.096

Tabloda görüldüğü üzere, mahalli idarelerin seçimle işbaşına gelen görevlilerinin toplam sayısı 292.096 bunların büyük çoğunluğunu mahalle ihtiyar heyeti üyeleri oluşturmaktadır.

Cinsiyet dağılımı açısından bakıldığından mahalli idarelerin seçilmiş organlarının sadece %3’ünün kadınlardan oluştuğu görülmektedir. Kadınların oransal olarak en fazla temsil edildiği mahalli idare organı belediye meclisi, en az temsil edildiği mahalli idare organı ise köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliğidir. Ciddi anlamda bir cinsiyet eşitsizliğini gösteren bu tablo sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan irdelenmeye ihtiyaç göstermektedir.

Mahalli idarelerin personel yapısı

Tablo 5: Mahalli idarelerin personel sayıları Mahalli İdare Türü Memur Sözleşmeli Personel İşçi Toplam Sürekli Geçici Belediyeler 90.612 19.147 49.650 5.663 165.072 Belediye Bağlı İdareleri 12.404 2.047 11.863 258 26.572 İl Özel İdaresi 5.169 691 5.386 139 11.385 Mahalli İdare Birlikleri 367 350 496 327 154 Toplam 108.552 22.235 67.395 6.387 204.569

Tabloda görüldüğü üzere, mahalli idarelerin personelinin büyük bir kısmı memurlardan oluşmaktadır. Tabloda görülmemekle birlikte;

- Son yıllarda mahalli idarelerde memur ve işçi sayısında azalma, sözleşme personel sayısında artış görülmektedir. Bu durum bu personele ilişkin maliyet avantajı ve esnek istihdam modelinin tercih edilmesinden kaynaklanmaktadır.

- Mahalli idare şirketlerinde çalışan toplam personel sayısı 503.163 kişi olup, bunun 441.807’i belediye şirketlerinde istihdam edilmektedir.

Denetim

Mahalli idarelerde iç denetim, dış denetim (Sayıştay) ve İçişleri Bakanlığı’nca yapılan denetim olmak üzere 3 türlü denetim gerçekleştirilmektedir.

Mahalli idarelere toplam 733 iç denetçi kadrosu ihdas edilmesine karşın bunun 245’i yani % 33’ü doldurulmuştur. Boş iç denetçi kadrolarına atama yapılmamasının başlıca nedenleri arasında mevzuatta istenen iç denetçi kriterlerinin karşılanamaması olduğu gibi atamaya yetkili üst yöneticilerin iç denetçilere karşı olan soğuk bakışı da bulunmaktadır.

2020 yılında mahalli idarelerde iç denetçilerce toplam 411 adet denetim ve inceleme raporu düzenlenmiş, İçişleri Bakanlığı’nca ise toplam 779 mahalli idare denetlenmiştir.

Sayıştay tarafından ise toplam 213 mahalli idare 2020 Yılı Denetim Programı kapsamına alınmıştır.