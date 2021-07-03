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Mahalli İdare istatistikleri bize neler söylüyor?

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Ahmet ARSLAN - Denetçi, CPA, MBA

Mahalli idareler halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli işlevleri bulunan idarelerdir.

Söz konusu idarelerin idari ve mali özerklikleri bulunmakta olup, aynı yasal düzenlemelere tabi olmakla birlikte mali durum, beşeri ve fiziki kaynak yapısı bakımından birbirinden önemli farklılıklar göstermektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanıp yayımlanan 2020 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu’ndaki bazı istatistikler mahalli idarelerin genel durumu ve özellikle COVID-19 pandemisinin bu idareler üzerindeki etkisi konusunda önemli ipuçları vermektedir.

  1. Mahalli İdare sayıları

Mahalli idareler; il özel idaresi, belediye, köy, mahalli idare birliği ve belediye bağlı idaresinden oluşmaktadır. Belediye bağlı idaresi büyükşehir belediyesine ait su ve kanalizasyon idareleri (İSKİ, ASKİ, İZSU gibi) ile otobüs işletmelerinden (İETT, EGO, ESHOT) oluşmaktadır.

 

Tablo 1: Türlerine göre mahalli idare sayıları

 

İl Özel İdaresi

Belediye

Köy

Mahalli İdare Birliği

Belediye Bağlı İdaresi

TOPLAM

51

1.390

18.286

699

33

20.459

 

Tabloda görüldüğü üzere, Türkiye’de 2020 yılı sonu itibariyle toplam 20.459 adet mahalli idare bulunmakta, bunların büyük çoğunluğunu köyler oluşturmakta, ardından belediyeler gelmektedir. İl özel idareleri sadece büyükşehir belediyesi olmayan illerde bulunmaktadır.

Cumhuriyetin kuruluşunda 421 olan belediye sayısı 2000 yılında en yüksek seviyesi olan 3.215’e ulaşmış, 2014 yılında 6360 sayılı Kanun’la 30 ilde büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırı olarak değiştirilerek bu sınırlar içindeki tüm belde belediyelerinin kapatılmasıyla 1.396’ya, 2020 yılında ise 1.390’a düşmüştür.

Belediyeler büyükşehir, il, ilçe veya belde belediyesi şeklindedir.

 

Tablo 2: Türlerine göre belediye sayıları

 

Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir İlçe Belediyesi

İl Belediyesi

İlçe Belediyesi

Belde Belediyesi

Toplam

30

519

51

403

387

1.390

 

Tabloda görüldüğü üzere, belediye türü olarak en çok büyükşehir ilçe belediyesi bulunmakta, onu diğer ilçe belediyeleri izlemektedir. 

  1. Mahalli idarelerin gelir ve giderleri

Tablo 3: Mahalli İdarelerin Gelir ve Giderleri

Yılı

Bütçe Giderleri (Bin TL)

Bütçe Gelirleri (Bin TL)

Bütçe Dengesi (Bin TL)

2019

163.138.373

151.241.768

-11.896.605

2020

173.001.339

173.930.430

929.091

 

Tabloda görüldüğü üzere, mahalli idarelerin toplam bütçe giderleri yaklaşık olarak 173 milyar düzeyinde bulunmaktadır. Mahalli idare harcamalarının 135 milyar TL’si belediyelere aittir.

2019 yılında mahalli idarelerin bütçe gelirleri bütçe giderlerinin %92,7’sini karşılamasına rağmen, 2020 yılında mahalli idare bütçeleri fazla vermiştir.

Mahalli idarelerin 2020 yılında bütçe fazlası vermesinde pandeminin etkisiyle sosyal hareketliğinin azalmasının sonucu olarak belediyelerin sosyo-kültürel etkinlik giderleri, yatırım giderleri, temsil ağırlama vb. harcamalarının azalmasının da etkisi bulunmaktadır.

Mahalli idarelerin harcamalarının büyük bir kısmı mal ve hizmet alımlarından oluşmakta, onu sırasıyla sermaye harcamaları ve personel giderlerinden oluşmaktadır.

Mahalli idarelerin gelirlerinin yaklaşık olarak % 60’ı merkezi yönetimden aktarılan paylar, kalan kısmı ise kendi öz gelirlerinden oluşmaktadır.

Mahalli idarelerin 2021 yılına ilişkin toplam bütçe büyüklüğü ise 239 milyar TL olarak öngörülmüştür. 

  1. Mahalli idarelerin varlık ve yükümlülükleri

2020 yılında mahalli idarelerin nakit para, alacak, taşınır ve taşınmaz mal gibi toplam varlık büyüklüğü yaklaşık olarak 658 milyar TL, toplam borçları (yükümlülük) ise yaklaşık olarak 207 milyar düzeyinde bulunmaktadır.

Mahalli idarelerin varlıklarının büyük bir kısmı arazi, arsa, taşıt, makine, demirbaş gibi maddi duran varlıklardan, yükümlülüklerinin büyük bir kısmı banka kredilerinden oluşmaktadır. Mahalli idarelerin yaklaşık olarak 32 milyar TL düzeyinde dış borcu bulunmaktadır. 

Mahalli idarelerin mülkiyetine sahip bulundukları toplam taşıt sayısı 92.110, kiralık olarak kullandıkları toplam taşıt sayısı ise 33.282’dir. 

  1. Mahalli idarelerin seçilmiş görevlileri

 

Tablo 4: Mahalli İdarelerin Seçilmiş Görevlilerine İlişkin Bilgiler

Türü

Erkek

Oran (%)

Kadın

Oran (%)

Toplam

Büyükşehir Belediye Başkanı

27

90

3

10

30

Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı

494

95

25

5

519

Belediye Meclis Üyesi

18.461

89

2284

11

20.745

İl Belediye Başkanı

50

98

1

2

51

İlçe ve Belde Belediye Başkanı

777

98

12

2

789

İl Genel Meclis Üyesi

1.223

96

48

4

1.271

Köy Muhtarı

18.081

99

115

1

18.196

Mahalle Muhtarı

31.049

98

970

2

32.019

Köy İhtiyar Meclis Üyesi

79.689

99

1007

1

80.696

Mahalle İhtiyar Heyeti Üyesi  

134.362

98

3.418

2

137.780

TOPLAM

284.213

97

7.883

13

292.096

 

Tabloda görüldüğü üzere, mahalli idarelerin seçimle işbaşına gelen görevlilerinin toplam sayısı 292.096 bunların büyük çoğunluğunu mahalle ihtiyar heyeti üyeleri oluşturmaktadır.   

Cinsiyet dağılımı açısından bakıldığından mahalli idarelerin seçilmiş organlarının sadece %3’ünün kadınlardan oluştuğu görülmektedir. Kadınların oransal olarak en fazla temsil edildiği mahalli idare organı belediye meclisi, en az temsil edildiği mahalli idare organı ise köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliğidir. Ciddi anlamda bir cinsiyet eşitsizliğini gösteren bu tablo sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan irdelenmeye ihtiyaç göstermektedir. 

  1. Mahalli idarelerin personel yapısı

Tablo 5: Mahalli idarelerin personel sayıları

Mahalli İdare Türü

Memur

Sözleşmeli Personel

İşçi

Toplam

Sürekli

Geçici

Belediyeler

90.612

19.147

49.650

5.663

165.072

Belediye Bağlı İdareleri

12.404

2.047

11.863

258

26.572

İl Özel İdaresi

5.169

691

5.386

139

11.385

Mahalli İdare Birlikleri

367

350

496

327

154

Toplam

108.552

22.235

67.395

6.387

204.569

Tabloda görüldüğü üzere, mahalli idarelerin personelinin büyük bir kısmı memurlardan oluşmaktadır. Tabloda görülmemekle birlikte;

- Son yıllarda mahalli idarelerde memur ve işçi sayısında azalma, sözleşme personel sayısında artış görülmektedir. Bu durum bu personele ilişkin maliyet avantajı ve esnek istihdam modelinin tercih edilmesinden kaynaklanmaktadır.

- Mahalli idare şirketlerinde çalışan toplam personel sayısı 503.163 kişi olup, bunun 441.807’i belediye şirketlerinde istihdam edilmektedir.

  1. Denetim

Mahalli idarelerde iç denetim, dış denetim (Sayıştay) ve İçişleri Bakanlığı’nca yapılan denetim olmak üzere 3 türlü denetim gerçekleştirilmektedir.

Mahalli idarelere toplam 733 iç denetçi kadrosu ihdas edilmesine karşın bunun 245’i yani % 33’ü doldurulmuştur. Boş iç denetçi kadrolarına atama yapılmamasının başlıca nedenleri arasında mevzuatta istenen iç denetçi kriterlerinin karşılanamaması olduğu gibi atamaya yetkili üst yöneticilerin iç denetçilere karşı olan soğuk bakışı da bulunmaktadır.

2020 yılında mahalli idarelerde iç denetçilerce toplam 411 adet denetim ve inceleme raporu düzenlenmiş, İçişleri Bakanlığı’nca ise toplam 779 mahalli idare denetlenmiştir.

Sayıştay tarafından ise toplam 213 mahalli idare 2020 Yılı Denetim Programı kapsamına alınmıştır.  

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