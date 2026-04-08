Makastan dengelenmeye: Türkiye ekonomisinde enflasyonun yeni rotası
Türkiye ekonomisi için Haziran 2023, sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda makroekonomik paradigmada köklü bir "rasyonele dönüş» eşiğiydi.
Bu tarihten itibaren uygulamaya konulan sıkı para politikası, seçici kredi sıkılaştırması ve mali disiplin odaklı yeni yol haritası, etkilerini en somut şekilde fiyat endeksleri arasındaki korelasyonda hissettirdi. Geçmişte üreticinin sırtında birikip tüketiciye yansıyan o devasa maliyet baskısı, bugün yerini daha öngörülebilir ve kontrol edilebilir bir denge arayışına bırakmış durumda.
Maliyet baskısından talep kontrolüne: Geçişkenlik etkisi
Haziran 2023 verilerine baktığımızda, yıllık TÜFE’nin %38,21, Yİ-ÜFE’nin ise %40,42 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. O dönemde kur korumalı mevduatın kademeli tasfiyesi ve döviz kurlarındaki serbestleşme eğilimi, üretici maliyetleri üzerinde ciddi bir “maliyet itişli” baskı oluşturmuştu. Makroekonomik açıdan en kritik gösterge olan ÜFE-TÜFE makası, üreticinin üstlendiği ancak henüz rafa yansıtmadığı potansiyel enflasyonu temsil eder. 2023’ün ikinci yarısında bu makasın kapanmaya başlaması, bir yandan birikmiş maliyetlerin tüketiciye yansıtılma hızının arttığını, diğer yandan ise iç talebin yüksek faiz ortamıyla dizginlenmeye başladığını kanıtlar nitelikteydi.
2024 yılı sonuna gelindiğinde tablo radikal bir değişim gösterdi. Yıllık TÜFE %44,38 seviyesindeyken, ÜFE %28,52 bandına gerileyerek makroekonomik literatürde “dezenflasyonist denge” olarak adlandırılan bir makas değişimi sergiledi. Üretici fiyat artış hızının, tüketici fiyatlarının belirgin şekilde altına inmesi, enflasyonun beslendiği ana maliyet damarının kuruduğunun en güçlü işaretidir. Üretim maliyetlerindeki bu yavaşlama, sadece baz etkisiyle değil, aynı zamanda Türk lirasındaki stabilizasyon ve küresel emtia piyasalarındaki sakinleşme ile desteklendi. Ancak, asıl belirleyici olan içerideki kararlı para politikası duruşuydu. Politika faizlerindeki artış, krediye erişimi zorlaştırarak tüketim iştahını azalttı ve üreticinin “artan maliyeti fiyata sınırsız yansıtma” lüksünü elinden aldı.
2025-2026: Beklentilerin çıpalanması
2025 ve 2026 dönemine ait veriler, bu sabırlı politikanın meyvelerini topladığımız bir tabloyu önümüze koyuyor. Mart 2025’te TÜFE %38,10’a gerilerken ÜFE %31,45 seviyelerinde kalarak düşüş trendini teyit etmişti. En güncel veri olan Mart 2026 itibarıyla yıllık TÜFE %30,87’ye gerilerken, ÜFE’nin %28,08 seviyelerinde seyretmesi, maliyet yönlü baskının artık bir “makroekonomik tehdit” olmaktan çıktığını gösteriyor. Aradaki farkın sadece 2,79 puan gibi dar bir aralıkta stabilize olması, piyasa aktörlerinin gelecek fiyatlamalarında rasyonel bir zemine oturduğunu kanıtlıyor.
Aşağıdaki tablo, Haziran 2023’ten bugüne uzanan bu üç yıllık keskin dönüşümü ve fiyatlar arasındaki ilişkinin evrimini özetlemektedir:
Arz ve talep dengesinde yeni dönem
Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki bu korelasyonun sürdürülebilirliği, Türkiye’nin "kronik enflasyon» sarmalından çıkışı için hayati önem taşıyor. Üretici fiyatlarının düşük seyretmesi, sanayicinin işletme sermayesi ihtiyacını azaltırken; tüketici fiyatlarındaki gerileme ise hanehalkının alım gücünü koruyarak toplumsal refahı destekliyor. Ekonomideki bu denge, sadece rakamsal bir başarı değil, aynı zamanda kurumların güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesidir. 2024 sonunda %28’lere kadar inen üretici enflasyonu, 2026’da bu seviyeyi koruyarak üretimde istikrarı kalıcı hale getirmiştir.
Sonuç: Yapısal reformlarla taçlandırma
Sonuç olarak, ÜFE ve TÜFE arasındaki bu yakınsama, Türk lirasının reel değerlenmesi ve dış ticaret dengesindeki iyileşme ile birleştiğinde gerçek anlamını kazanmaktadır. Geçmişte %100’leri aşan üretici enflasyonunun yarattığı tahribatın ardından, bugün %30’ların altındaki bir maliyet yapısı, yerli ve yabancı yatırımcı için “öngörülebilirlik” demektir.
Ancak unutulmamalıdır ki; sadece para politikası ile sağlanan bu denge, yapısal reformlarla tahkim edilmediği sürece dış şoklara karşı kırılgandır. Üreticinin ithal ara mala olan bağımlılığı sistematik olarak azaltılmadığı ve tarımsal üretimde verimlilik artışı sağlanmadığı sürece, küresel enerji fiyatları veya lojistik krizler bu hassas dengeyi yeniden bozabilir. Türkiye, Haziran 2023’te girdiği bu rasyonel yolda enflasyon canavarını dizginlemeyi başarmıştır. Şimdi sıra, bu düşük enflasyon ortamını kalıcı bir üretim devrimiyle taçlandırmakta ve verimlilik odaklı bir büyüme modeline geçişi tamamlamaktadır.
