Makine ihracatında kg fiyatı: 10 yılda 5.5’ten 9 dolara çıkabildiyse…

“Yüksek teknoloji” ve “yüksek teknolojili ürünler” geliştirip, üretemeyince…

Ve…

“Düşük teknolojili”, “yüksek maliyetli” ürünleri, “düşük verimle” üretmemiz nede­niyle, dünya pazarlarında (iç pazar dahil) re­kabet avantajını kaybedince...

Ekonomide “tekrar tekrar” aynı sıkıntıları yaşadığımızı biliyoruz…

Ve…

On yıllardır, yüksek teknolojiyi geliştirme/ üretmeye yönelik politikalar uyguladığımızı/ uygulayacağımızı tekrarlıyor;

Planlamalarımızda, programlarımızda ilk sırada yer veriyoruz…

Örneğin…

Yüksek teknoloji geliştirme ve üretebilme kapasitesine sahip makine sektörümüz…

Makine sektöründeki yüksek ithalatımızı kapatıp; gıdadan tekstile, mobilyadan elekt­roniğe tüm sektörlerimize maliyet/ rekabet avantajı sağlayabilecekken…

Yani:

Sıkıntılarımızın ana nedeni olan cari açığı kapatabilecek öncelikli ilacımızken…

Ve…

10 yıl önce:

“Bu hızla gidersek, 2023 yılında makine sektöründe 50 milyar dolarlık ihracatı aşa­rız…” cümlesini kurabiliyorken…

Bugün, ithalatta yıllık 50 milyar dolara (47 milyar dolar) yaklaştık!

VELHASIL

10 yıl önce:

Makine ihracatımızda kg fiyatı ortalama 5.5 dolar civarındaymış…

Ocak ayı ihracat verilerine göre:

Makine ihracatımızda kg fiyatı ortalama 8.9 dolara ulaşmış…

Son 10 yıl toplamında:

ABD’de de, Almanya’da da enflasyon yüzde 32’ye yaklaşmış…

Kg fiyatı, ABD’de ki enflasyon oranında art­saymış, 7.5 dolar civarında olmalıymış…

Sağladığı katma değer ve getirisi biliniyor­ken/görülüyorken;

Ekonomik kalkınma ve açıkları kapatabilmek için en ihtiyaç duyduğumuz ve öncelik verme­miz gereken sektörken:

Ocak ayında makine ihracatımız, miktar ola­rak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 14 azaldı…

Çünkü:

Makine sanayiinde “maliyet enflasyonu” 2025’te ortalama yüzde 49.6’ya çıktı…

Yabancı (başta Çin…) ile rekabet edebilme alanı daraldı…

Ve kapasite kullanım oranı, Ocak ayında, 2025 yılı ortalaması olan yüzde 68’in de altına düşerek, yüzde 63’e dayandı…