Makine teşvikleri Avrupalının lehine

İlhan BULUT -BULUT GÜMRÜK A.Ş YÖN. KUR. BŞK.

29 Haziran 2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara Farklı Bir Bakış

Yatırım teşvik belgesi kapsamında istisnai durumlar hariç olmak üzere ithal edilen makine ve teçhizat gümrük vergisinden istisnadır. Yeni düzenleme ile 174 kalemde gümrük vergisinden istisna kaldırılmış oldu. Bu yeni düzenlemenin uygulamada karşımıza çıkacak durumlar ne olacaktır?

Yatırımcı projelerini revize edecek

1- Listeye bakıldığından kompresörden, paketleme makinalarına, torna tezgahlarından, lazerle işleme merkezlerine, testere tezgahlarından, enjeksiyon makinalarına varana kadar, teşvik belgesi kapsamında ağırlıklı olarak ithalatı yapılan birçok makine ve teçhizatı görüyoruz. Bu makinalarda gümrük vergisinin kaldırılması ve uygulamanın da kararın yayım tarihi olarak belirlenmesi hali hazırda yatırım teşvik belgesi olan yatırımcıların projelerini revize etmelerine neden olacaktır. Çünkü gümrük vergisi muafiyeti genel veya bölgesel her tür teşvik belgesinde verilen destek unsurlarından biridir. Özellikle genel teşvik belgesi alan yatırımcıya bakıldığında KDV ve Gümrük Vergisi istisnası teşvik unsurlarından yararlandığı ve KDV’nin de bir gider değil finansman maliyeti olduğu düşünüldüğünde genel bir yatırım teşvik belgesi almanın bir önemi kalmayacaktır.

2- Diğer taraftan genel olarak Avrupa Birliği’nden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen AB menşeili makinalarda Gümrük Birliği Anlaşması nedeniyle gümrük vergisi olmadığından, yatırım teşvik belgesi açısından Avrupa dışı ülkeler ile Avrupa ülkeleri arasındaki eşitlik Avrupa lehine şekil almış oldu. Bu konunun yatırımcımıza yansıması ise; Japonya, ABD, Çin, Tayvan gibi ülkelerden uygun bütçelerle temin edilen yeni veya kullanılmış makina ithalatlarına daha yüksek maliyetlerle Avrupa piyasasına yönlendirmiş olacaktır.

Belge alım süreleri uzayacak

3- Yatırım teşvik belgelisinde gümrük vergisi muafiyeti olduğundan belgeyi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hangi ürünün liste içi hangi ürünün liste dışı olduğu tanım ve GTİP bazında detaylandırılacağı için belge alım süreleri uzayacaktır.

4- Benzer durum gümrük idareleri açısından da aynıdır. Teşvik belgesinde gümrük vergisi muafiyeti ile ithalatına başlanan işlemlerde, liste dışı benzer bir ürün ile liste içi benzer bir ürün arasında GTİP ve tanımlama açısından tereddüt edilen durumlar yatırımcıya hem zaman hem de ceza olarak geri dönecektir.

5- Kullanılmış makine ithalatlarında kilosu üzerinden CIF kıymeti artırılarak ithalatına izin verilen durumlar yatırım teşvik belgesinde istisnaydı. Çünkü gümrük matrahının artırılmasının ödenmeyen gümrük vergisi ve KDV’ye bir tesiri olmayacaktı.

6- Son olarak yatırım teşvik belgesinde her geçen ay bir öncekinden daha fazla belge alınmasının en önemli sebebi, önceki yıllardan farklı olarak uygulamanın daha etkin, daha kontrollü, daha genele yayılmış ve vergi indirimi gibi en önemli konunun şarta bağlı olmadan uygulamaya alınmış olmasıdır. Ürün, GTİP Avrupa ve Avrupa dışı ülkeler konusundaki teşvik belgesinin popüleritesini bir miktar düşürecektir.