Makine üretimi gerilerken, sanayi üretiminin artması!
Mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanan:
“Yüksek teknolojili ürün üretimi”ndeki artış umutlandırmıştı…
***
Bu köşede:
Bu alandaki üretim artışının, bir-iki alt kalemde yaşanan, “geçici üretim artışı” sayesinde yaşandığına vurgu yapılmıştı…
“Üretimin her alanında”, birkaç aylık artışa değil, sürdürülebilir artışa ve verimliliğe odaklanmamız/bakmamız zorunda oluşumuz tekrar hatırlatılmıştı…
Kısa dönem verileri ile rehavete kapılmamamız gerekliliği de vurgulanmıştı…
***
Sonuçta…
Yüksek teknoloji üretiminde temmuzda aylık yüzde 18.8 düşüş yaşandı….
***
Ağustos ayı verileri de uyarımızı doğruladı…
Yüksek teknolojili ürün üretimi ağustos ayında, temmuz ayına göre yüzde 16.3 oranında düştü…
Ve…
Yüksek teknolojili ürün üretiminde ağustos ayında yaşanan bu düşüş de, imalat sanayii üretiminin aylık bazda 1,1 yüzde puan gerilemesine yol açtı…
***
Yüksek teknolojide haziran verisi yıllık yüzde 87.6’yı gösteriyordu…
Bu oran temmuz ayında üretimde yaşanan gerileme ile yüzde 60’ın altına sarktı…
Ağustos’ta ise yıllık artış yüzde 9’un altını gördü…
***
Sonuçta:
Yüksek teknolojili ürünler, toplam imalat sanayii üretimindeki yıllık yüzde 7.7’lik artışa, 0.5 puan katkı yapabildi…
VELHASIL
Yüksek teknolojili üretimi, yüksek teknolojili makineler üreterek yapabiliriz…
***
Verilere göre imalat sanayimiz 1 yılda yüzde 7.7 büyümüş görünüyor…
Peki… Yüksek teknolojili ürün üretimi için kullanacağımız makine ve ekipman sektörümüz, üretimiyle, imalat sanayi üretimindeki yüzde 7.7’lik artışa ne kadarlık katkı sağlamış?
Bırakın katkıyı, üretimi, yıllık yüzde 1.4 gerilemiş…
***
İhracatçı/üreticisini her fırsatta destekleyen Çin’in, ayrıca Türkiye’ye uyguladığı gümrük tarifesi yüzde 30’ken; Türkiye’nin Çin’e uyguladığı tarife yüzde 3’te kalırsa…
Nasıl rekabet edip, kendini geliştirecek “istihdam sağlayan/ geliştiren”, “döviz açığını kapatan” ve daha da önemlisi “yüksek teknolojili ürün üretimini artırabilmenin tek adresi olan” makine ihracatçısı/üreticisi/geliştiricisi?
|Borsa
|10.316,40
|-2,27 %
|Dolar
|41,8249
|0,02 %
|Euro
|48,5931
|0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1608
|0,01 %
|Altın (GR)
|5.570,07
|0,02 %
|Altın (ONS)
|4.141,98
|0,78 %
|Brent
|62,0700
|-1,76 %