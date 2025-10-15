Makine üretimi gerilerken, sanayi üretiminin artması!

Mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanan:

“Yüksek teknolojili ürün üretimi”ndeki artış umutlandırmıştı…

Bu köşede:

Bu alandaki üretim ar­tışının, bir-iki alt kalem­de yaşanan, “geçici üre­tim artışı” sayesinde yaşandığına vurgu yapıl­mıştı…

“Üretimin her alanında”, birkaç aylık artışa değil, sürdürülebilir artışa ve verimliliğe odaklanma­mız/bakmamız zorunda oluşu­muz tekrar hatırlatılmıştı…

Kısa dönem verileri ile rehavete kapılmamamız gerekliliği de vur­gulanmıştı…

Sonuçta…

Yüksek teknoloji üretiminde temmuzda aylık yüzde 18.8 düşüş yaşandı….

Ağustos ayı verileri de uyarımızı doğruladı…

Yüksek teknolojili ürün üreti­mi ağustos ayında, temmuz ayına göre yüzde 16.3 oranında düştü…

Ve…

Yüksek teknolojili ürün üreti­minde ağustos ayında yaşanan bu düşüş de, imalat sanayii üretimi­nin aylık bazda 1,1 yüzde puan ge­rilemesine yol açtı…

Yüksek teknolojide hazi­ran verisi yıllık yüzde 87.6’yı gösteriyordu…

Bu oran temmuz ayında üre­timde yaşanan gerileme ile yüzde 60’ın altına sarktı…

Ağustos’ta ise yıllık artış yüzde 9’un altını gördü…

Sonuçta:

Yüksek teknolojili ürünler, top­lam imalat sanayii üretimindeki yıllık yüzde 7.7’lik artışa, 0.5 puan katkı yapabildi…

VELHASIL

Yüksek teknolojili üretimi, yük­sek teknolojili makineler ürete­rek yapabiliriz…

Verilere göre imalat sanayi­miz 1 yılda yüzde 7.7 büyümüş görünüyor…

Peki… Yüksek teknolojili ürün üretimi için kullanacağımız ma­kine ve ekipman sektörümüz, üre­timiyle, imalat sanayi üretimin­deki yüzde 7.7’lik artışa ne kadar­lık katkı sağlamış?

Bırakın katkıyı, üretimi, yıllık yüzde 1.4 gerilemiş…

İhracatçı/üreticisini her fırsatta destekleyen Çin’in, ayrı­ca Türkiye’ye uyguladığı gümrük tarifesi yüzde 30’ken; Türki­ye’nin Çin’e uyguladığı tarife yüzde 3’te kalırsa…

Nasıl rekabet edip, kendini ge­liştirecek “istihdam sağlayan/ geliştiren”, “döviz açığını ka­patan” ve daha da önemlisi “yük­sek teknolojili ürün üretimini artırabilmenin tek adresi olan” makine ihracatçısı/üreticisi/ge­liştiricisi?