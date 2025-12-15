“Makine üretimimiz yüzde 10 azalmış” deyip, geçersek…

“Yüksek teknoloji” ve “yüksek tekno­lojili ürünler” geliştirip, üreteme­yince…

Ve…

“Düşük verimle” ürettiğimiz “düşük tek­nolojili”, “yüksek maliyetli” ürünler nede­niyle dünya pazarlarında (iç pazar dahil) rekabet avantajını kaybedince...

Tekraren, aynı sıkıntıları yaşıyoruz…

***

Ve…

On yıllardır, yüksek teknolojiyi geliştir­me/üretme zorunluluğumuzu, her fırsatta ifade ediyor;

Buna yönelik politikalar uyguladığımızı/ uygulayacağımızı tekrarlıyor;

Planlamalarımızda, programlarımızda ilk sırada yer veriyoruz…

***

Ama o planlamalara uymuyoruz…

Uygulamadığımızı, geçtiğimiz hafta açıklanan toplam sanayi üretimi verisi ile (önceki yıllarda olduğu gibi) bir kez daha anlıyoruz…

***

Örneğin…

Yüksek teknoloji geliştirme ve üretebil­me kapasitesine sahip makine sektörü­müz…

Makine sektöründeki yüksek ithalatı­mızı kapatıp; gıdadan tekstile, mobilyadan elektroniğe tüm sektörlerimize maliyet/ rekabet avantajı sağlayabilecekken…

Yani:

Sıkıntılarımızın ana nedeni olan cari açığı kapatabilecek öncelikli ilacımızken…

***

TÜİK verisine göre, makine ve ekipman üretimimiz:

Yıllık yüzde 9.5 oranında daraldı…

VELHASIL

10 yıl önce:

“Bu hızla gidersek, 2023 yılında makine sektöründe 50 milyar dolar­lık ihracatı aşarız…” diyorduk…

O hedefe yaklaşamadık…

***

Ama:

İthalatta son 10 ayda 40 milyar do­ları aştık! (Yıllık 47 milyar dolar bek­lentisi)

***

Yüksek teknolojili ürün üretimin­de yıllık bazda yüzde 27.5’lik, orta dü­şük teknolojili ürün üretiminde yüz­de 3.4’lük ve orta yüksek teknoloji­li ürün üretiminde yüzde 7.8’lik artış tabi ki umut veriyor…

***

Ama;

Makine gibi geliştirebilmenin, üre­timin, verimliliğin, rekabet edebilir­liğin temelinde yer alan bir sektörde­ki üretim daralması ve yüksek tekno­lojili ürün üretiminde önceki aya göre yüzde 7.8’lik sert düşüş, sürdürülebi­lirlik açısından endişelendiriyor…