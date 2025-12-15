“Makine üretimimiz yüzde 10 azalmış” deyip, geçersek…
“Yüksek teknoloji” ve “yüksek teknolojili ürünler” geliştirip, üretemeyince…
Ve…
“Düşük verimle” ürettiğimiz “düşük teknolojili”, “yüksek maliyetli” ürünler nedeniyle dünya pazarlarında (iç pazar dahil) rekabet avantajını kaybedince...
Tekraren, aynı sıkıntıları yaşıyoruz…
***
Ve…
On yıllardır, yüksek teknolojiyi geliştirme/üretme zorunluluğumuzu, her fırsatta ifade ediyor;
Buna yönelik politikalar uyguladığımızı/ uygulayacağımızı tekrarlıyor;
Planlamalarımızda, programlarımızda ilk sırada yer veriyoruz…
***
Ama o planlamalara uymuyoruz…
Uygulamadığımızı, geçtiğimiz hafta açıklanan toplam sanayi üretimi verisi ile (önceki yıllarda olduğu gibi) bir kez daha anlıyoruz…
***
Örneğin…
Yüksek teknoloji geliştirme ve üretebilme kapasitesine sahip makine sektörümüz…
Makine sektöründeki yüksek ithalatımızı kapatıp; gıdadan tekstile, mobilyadan elektroniğe tüm sektörlerimize maliyet/ rekabet avantajı sağlayabilecekken…
Yani:
Sıkıntılarımızın ana nedeni olan cari açığı kapatabilecek öncelikli ilacımızken…
***
TÜİK verisine göre, makine ve ekipman üretimimiz:
Yıllık yüzde 9.5 oranında daraldı…
VELHASIL
10 yıl önce:
“Bu hızla gidersek, 2023 yılında makine sektöründe 50 milyar dolarlık ihracatı aşarız…” diyorduk…
O hedefe yaklaşamadık…
***
Ama:
İthalatta son 10 ayda 40 milyar doları aştık! (Yıllık 47 milyar dolar beklentisi)
***
Yüksek teknolojili ürün üretiminde yıllık bazda yüzde 27.5’lik, orta düşük teknolojili ürün üretiminde yüzde 3.4’lük ve orta yüksek teknolojili ürün üretiminde yüzde 7.8’lik artış tabi ki umut veriyor…
***
Ama;
Makine gibi geliştirebilmenin, üretimin, verimliliğin, rekabet edebilirliğin temelinde yer alan bir sektördeki üretim daralması ve yüksek teknolojili ürün üretiminde önceki aya göre yüzde 7.8’lik sert düşüş, sürdürülebilirlik açısından endişelendiriyor…
