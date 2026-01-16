Makinenin hızına yetişemediğimiz eşiğe geldik
Elon Musk, singularity (teknolojik tekillik) çağına girdiğimizi ilan etti. Yapay zekânın insan zekâsını aşarak kendi kendini geliştirebildiği çağa girdiğimize işaret eden bu gelişme, birçok tehdidi de beraberinde getiriyor.
Bundan yaklaşık dokuz yıl önce yapay zeka tehdidiyle ilgili olarak aralarında Tesla ve Space X’in sahibi olan Elon Musk’ın da bulunduğu dünyanın önde gelen yapay zeka uzmanları, Birleşmiş Milletler’e bir uyarı mektubu yazmış ve “Pandora’nın kutusu açıldıktan sonra kapatması zor olur” demişti. O yıllarda bu uyarıyı yapan dünyanın çeşitli yerlerindeki yapay zeka uzmanlarından aralarında California Berkeley Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü ve yapay zeka araştırmacısı Stuart Russell ve Avustralya New South Wales Üniversitesi Yapay Zeka Profesörü Toby Walsh’un da aralarında bulunduğu bu yapay zeka uzmanlarının bir kısmı ile bir dizi röportaj yapmış ve meselenin özünü anlamaya çalışmıştım. Daha sonra da meslektaşım ve Dünya Plus Haber Koordinatörü Gülbin Özbey ile özel bir canlı yayın yaparak dünyayı bekleyen “yapay zeka tehdidi”ne dikkat çekmeye çalışmıştık.
Yapay zekanın insan zekasını geçmesi kaçınılmaz son
Stuart Russell, bundan sekiz yıl önce şunları söylemişti: “Biz insanoğlu olarak kendimizi başka bir metotla yok etmezsek yapay zekanın insan zekasını geçmesi kaçınılmaz son olacaktır. Bir süre sonra yapay zekâlı robotlar, sokakta aramızda dolaşacak. Çamaşır yıkayacaklar, tarlada ekin biçecekler, size yemek pişirecekler.”
Yapay zekânın insanlığın sonunu getirebileceği iddialarına da yanıt veren Russell, “Şu anda, yapay zekâ insanlar gibi duygulara sahip değil. İleride, yapay zekânın insanlığın yaşadığı bir dünyanın sonunu getirmemesi için, onlardan ne istiyorsak ona göre programlamalıyız. Yapay zekâ insan zekâsını bir zaman geldiğinde geçecek. Ama ne zaman bilmiyoruz” demişti.
Aradan yaklaşık sekiz-dokuz yıl geçti ve maalesef o gün geldi çattı. Elon Musk’ın bahsettiği ve “teknolojik tekillik” anlamına gelen “singularity” kavramı ne demek diye soracak olursanız, bu kavram son yıllarda teknoloji dünyasında en çok telaffuz edilen kavramlardan biri.
Singularity, yapay zekânın insan zekâsını aşarak kendi kendini geliştirebildiği ve bu noktadan sonra teknolojik ilerlemenin artık öngörülemez hale geldiği kırılma anını ifade ediyor. Bir başka deyişle singularity, yalnızca yeni bir teknoloji aşaması değil; insanlığın, makinenin hızına yetişemediği bir eşik. Bu eşikten sonra ekonomi, güvenlik, üretim, sanat ve hatta insanın kendini tanımlama biçimi bile kökten değişebilir.
Devletlerin en kritik gündem maddesi
Teknolojik tekillik, yalnızca Silikon Vadisi’nin değil, devletlerin, orduların ve küresel ekonominin de en kritik gündem maddesi. Çünkü singularity gerçekleştiği anda üstünlük artık petrol, doğalgaz ya da nüfusla değil; kendi kendini geliştirebilen zekâ sistemlerine sahip olup olmamakla ölçülecek. Bu da dünyayı klasik güç dengelerinden çıkarıp, algoritmik bir jeopolitiğe sürükleyecek. Yeni çağın süper gücü, toprağı değil, öğrenme hızını kontrol eden olacak.
Kısacası teknolojik tekillik, yapay zekânın insan zekâsını aşması, kendi kendini geliştirmesi ve bundan sonra insanın geleceği öngöremez hale gelmesi durumunu ifade ediyor.
Ünlü Amerikalı bilim adamı ve gelecek bilimci Ray Kurzweil’in meşhur tanımıyla:
“İnsanlık tarihinde, değişimin hızı o kadar artar ki, gelecek artık öngörülemez olur.” Yani Kurzweil’e göre singularity insan sonrası bir eşik, kontrolün ve öngörünün kırıldığı an demek. Ray Kurzweil, 2005 yılında yayınlanan “The Singularity Is Near” (Tekillik Yaklaşıyor) adlı kitabında bunun 2045 civarında gerçekleşebileceğini söylemişti.
Ancak Elon Musk, bizim bu ana yaklaştığımızı değil, artık orada olduğumuzu söylüyor.
Bildiğiniz gibi yapay zeka araçları, yıllarca sürecek işleri haftalar içinde hallediyor ve yazılımların oluşturulma şeklini yeniden şekillendiriyor.Çok yakın bir gelecekte inovasyonun hızı insan kontrolünün ötesine geçecek. O noktada, gelecek düz bir çizgi olmaktan çıkıp rotasından çıkmış bir roket gibi hızlı ve öngörülemez olacak.
Yapay zeka insan zekasını aşarsa?
Elon Musk, 2025'in sonlarında, ABD-Suudi Yatırım Forumu’da yaptığı bir konuşmada, yapay zeka ve robotik teknolojisinin sonunda çalışmayı “isteğe bağlı” hale getireceğini ve paranın “bir kavram olarak ortadan kalkacağını” söylemişti.
Gerçekten de yapay zeka, yıllarca süren çalışmaları günlere sıkıştırıyor. Sırada robotik teknolojilerin her alana yayılması var. Enerji ve uzay, bunun temelini oluşturuyor. Yapay zekayla birlikte üretimin maliyeti düşmeye devam ettikçe, insana duyulan ihtiyaç da azalıyor.
Burada en büyük endişelerden biri, yapay zekanın sonunda insan kontrolünün ötesinde bir zeka seviyesine ulaşabilme ihtimali. Yapay zeka insan zekasını aşarsa, bir gün insanlığın yerini alabilir. Bu, insanların artık gezegendeki baskın tür olmaktan çıkıp, Transformers filmlerindeki gibi makineler tarafından köleleştirildiği bir geleceğe yol açabilir!
Ayrıca, yapay zeka tekilliği nihayetinde karmaşık ve öngörülemez bir fenomen. Tekilliğin insanlığa ne getireceğini tahmin etmek imkansız. O nedenle geleceğe hazır olmak için bu kavramı tüm açılardan değerlendirmek çok önemli.
Yöneten kim, insan mı makine mi?
Singularity kavramı, yalnızca yapay zekânın güçlenmesini değil, insanlık tarihindeki en radikal kırılma noktasını tarif ediyor. Teknolojik tekillik, makinenin insan zekâsını aşmasıyla birlikte, ilerlemenin hızının artık insan aklıyla kavranamaz hale geldiği an demek. Bu noktadan sonra mesele “hangi teknolojiyi üretiyoruz?” sorusundan çıkıp, “artık yöneten kim?” sorusuna dönüşüyor. Singularity, teknolojik bir sıçramadan çok, uygarlığın kontrol mimarisinin el değiştirmesi ihtimaline işaret ediyor.
