Önce bu konuyu çözmek lazım bence. Zen­gin tanımı zaten zor, bari makul olanı he­defleyin kendinize. Zenginlik denildiğinde ço­ğumuzun zihninde bir rakam belirir. Daha yük­sek gelir, daha büyük ev, daha iyi araba, daha fazla birikim… “Ne kadar param olmalı?” değil, “Bana ne kadarı yeter?”

Çünkü ‘daha fazla’nın doğal bir sınırı yoktur.

Makul zenginlik tam da burada başlar: Ha­yallerimizi küçültmekte değil, onları doğru ta­rif etmekte.

Hayattan sürekli olağanüstü şeyler bekledi­ğimizde, aslında sıradan ama güzel olanı de­ğersizleştirmeye başlarız. Başarıyı yalnızca en yukarı çıkmak olarak tanımlarsak iyi bir ha­yat bize başarısızlık gibi görünebilir. Zenginli­ği milyonlarla ölçersek ekonomik olarak özgür olduğumuz günü bile fark etmeyebiliriz.

Bu nedenle insanın kendisine bazı sınırlar koyması gerekir. Fakat bu sınırlar “Daha fazla­sını istememeliyim” sınırları değildir.

Asıl sınır şudur: “Bundan sonrası hayatımı gerçekten ne kadar değiştirecek?”

Bir noktadan sonra daha fazla para daha fazla hayat getirmeyebilir. Hatta onu kazan­mak için harcadığımız zaman, sağlık, ilişkiler ve özgürlük nedeniyle toplam zenginliğimizi azaltabilir.

Ama makul olmak, fırsatlardan vazgeçmek anlamına da gelmez. Tam tersine. Hayatta ba­zı fırsatlar yalnızca bir kez gelir. Doğru insanla tanışmak, doğru işe girmek, doğru yatırımı gör­mek, yeni bir ülkeye gitmek, bir şirket kurmak, yıllardır düşündüğümüz bir fikri hayata geçir­mek… O fırsat geçtikten sonra aynı şartların ye­niden oluşacağının hiçbir garantisi yoktur.

Makul zenginlik güvenli bir hayat kur­makla cesur bir hayat yaşayabilmek ara­sındaki dengedir.

Her fırsatın peşinden koşmak insanı savu­rur. Hiçbir risk almamak ise insanı olduğu yer­de bırakır. Asıl mesele, hangi fırsatın hayatımı­zın yönünü değiştirebilecek kadar önemli ol­duğunu anlayabilmektir.

Bunun için insanın hem sınırlarını hem de vazgeçmeyeceği şeyleri önceden bilmesi ge­rekir.

Ne kadar kaybetmeyi göze alabilirim? Ne uğ­runa risk almaya değer? Hangi noktada “yeter” diyebilirim? Neyi elde edemezsem gerçekten üzülürüm, neyi elde edemezsem yalnızca egom incinir?

Belki de hayal kırıklığını azaltmanın yolu beklentileri düşürmek değildir. Beklentileri doğru yere koymaktır.

Hayat bize her istediğimizi vermeyecek. Çok çalışmak her zaman büyük başarı getirmeye­cek. Doğru kararlar bazen yanlış sonuçlanacak. Bazı insanlar bizden daha şanslı olacak. Bazı­ları doğru zamanda doğru yerde bulunacak. Bi­zim önümüze çıkan bazı fırsatları fark edeme­yeceğiz; fark ettiğimiz bazı fırsatları ise cesa­ret edemediğimiz için kaçıracağız.

Bunların hepsi hayatın parçası.

Bu yüzden makul zenginlik kusursuz bir ge­lecek planı değildir. İnsanın, kontrol edebil­dikleriyle edemediklerini birbirinden ayıra­bilmesidir. Bugününü tamamen yarına feda etmeden geleceğini güçlendirmek; sahip ol­duklarına şükrederken daha iyisini istemek­ten vazgeçmemek; fırsat geldiğinde cesur, fır­sat gelmediğinde ise huzurlu olabilmektir.

Çok zengin olmak mı yoksa çok?

Belki hedefimiz “çok zengin olmak” değil, hayatımızdaki önemli kararları para yüzünden vermek zorunda kalmayacağımız kadar zengin olmak olmalıdır.

Sonrasında hâlâ daha fazlasını isteyebiliriz. Daha büyük işler kurabilir, daha fazla kazanabi­lir, yatırım yapabilir, dünyayı gezebilir, çocuk­larımıza daha fazla imkân bırakabiliriz. Ancak bunlar artık bir zorunluluk değil, seçim olur.

Ve insanın gerçek zenginliği burada başlı­yor: seçeneklerinin artmasında.

Çünkü hayatın sonunda hesabını yapacağı­mız şey yalnızca kazandıklarımız olmayacak. Kaçırdığımız fırsatlar, ertelediğimiz yolculuk­lar, birlikte olamadığımız insanlar ve “biraz daha sonra” diyerek geçirdiğimiz yıllar da o he­sabın içinde olacak.

Bu yüzden hayal kur. Büyük de kur. Ama ha­yalinin sana ait olduğundan emin ol. Onun be­delini bil. Ulaşamazsan hayatının değersizleş­meyeceğini, ulaşırsan da bütün sorunlarının çözülmeyeceğini kabul et. Fırsatları ara, gel­diğinde tanımaya çalış ve bazen hesaplanmış riskler almaktan korkma.

Ama önüne çıkan her fırsatı bir daha gelmez diye heyecanlanıp beklediğin o tek fırsatmış gibi düşünme.

Yazıyı çağırıcı bir şekilde sonlandırmak isti­yordum, yazdım sildim, sonra ana fikrin zaten içinde olduğu tek cümle çıktı, cümlenin her bir kelimesinde bir çok hedef, pişmanlık ve ders çıkarabilirsin, biraz zorla kendini; “makul zenginlik” sana seçim özgürlüğü tanıyan sahip olduklarındır.