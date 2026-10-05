Makul zenginlik
Önce bu konuyu çözmek lazım bence. Zengin tanımı zaten zor, bari makul olanı hedefleyin kendinize. Zenginlik denildiğinde çoğumuzun zihninde bir rakam belirir. Daha yüksek gelir, daha büyük ev, daha iyi araba, daha fazla birikim… “Ne kadar param olmalı?” değil, “Bana ne kadarı yeter?”
Çünkü ‘daha fazla’nın doğal bir sınırı yoktur.
Makul zenginlik tam da burada başlar: Hayallerimizi küçültmekte değil, onları doğru tarif etmekte.
Hayattan sürekli olağanüstü şeyler beklediğimizde, aslında sıradan ama güzel olanı değersizleştirmeye başlarız. Başarıyı yalnızca en yukarı çıkmak olarak tanımlarsak iyi bir hayat bize başarısızlık gibi görünebilir. Zenginliği milyonlarla ölçersek ekonomik olarak özgür olduğumuz günü bile fark etmeyebiliriz.
Bu nedenle insanın kendisine bazı sınırlar koyması gerekir. Fakat bu sınırlar “Daha fazlasını istememeliyim” sınırları değildir.
Asıl sınır şudur: “Bundan sonrası hayatımı gerçekten ne kadar değiştirecek?”
Bir noktadan sonra daha fazla para daha fazla hayat getirmeyebilir. Hatta onu kazanmak için harcadığımız zaman, sağlık, ilişkiler ve özgürlük nedeniyle toplam zenginliğimizi azaltabilir.
Ama makul olmak, fırsatlardan vazgeçmek anlamına da gelmez. Tam tersine. Hayatta bazı fırsatlar yalnızca bir kez gelir. Doğru insanla tanışmak, doğru işe girmek, doğru yatırımı görmek, yeni bir ülkeye gitmek, bir şirket kurmak, yıllardır düşündüğümüz bir fikri hayata geçirmek… O fırsat geçtikten sonra aynı şartların yeniden oluşacağının hiçbir garantisi yoktur.
Makul zenginlik güvenli bir hayat kurmakla cesur bir hayat yaşayabilmek arasındaki dengedir.
Her fırsatın peşinden koşmak insanı savurur. Hiçbir risk almamak ise insanı olduğu yerde bırakır. Asıl mesele, hangi fırsatın hayatımızın yönünü değiştirebilecek kadar önemli olduğunu anlayabilmektir.
Bunun için insanın hem sınırlarını hem de vazgeçmeyeceği şeyleri önceden bilmesi gerekir.
Ne kadar kaybetmeyi göze alabilirim? Ne uğruna risk almaya değer? Hangi noktada “yeter” diyebilirim? Neyi elde edemezsem gerçekten üzülürüm, neyi elde edemezsem yalnızca egom incinir?
Belki de hayal kırıklığını azaltmanın yolu beklentileri düşürmek değildir. Beklentileri doğru yere koymaktır.
Hayat bize her istediğimizi vermeyecek. Çok çalışmak her zaman büyük başarı getirmeyecek. Doğru kararlar bazen yanlış sonuçlanacak. Bazı insanlar bizden daha şanslı olacak. Bazıları doğru zamanda doğru yerde bulunacak. Bizim önümüze çıkan bazı fırsatları fark edemeyeceğiz; fark ettiğimiz bazı fırsatları ise cesaret edemediğimiz için kaçıracağız.
Bunların hepsi hayatın parçası.
Bu yüzden makul zenginlik kusursuz bir gelecek planı değildir. İnsanın, kontrol edebildikleriyle edemediklerini birbirinden ayırabilmesidir. Bugününü tamamen yarına feda etmeden geleceğini güçlendirmek; sahip olduklarına şükrederken daha iyisini istemekten vazgeçmemek; fırsat geldiğinde cesur, fırsat gelmediğinde ise huzurlu olabilmektir.
Çok zengin olmak mı yoksa çok?
Belki hedefimiz “çok zengin olmak” değil, hayatımızdaki önemli kararları para yüzünden vermek zorunda kalmayacağımız kadar zengin olmak olmalıdır.
Sonrasında hâlâ daha fazlasını isteyebiliriz. Daha büyük işler kurabilir, daha fazla kazanabilir, yatırım yapabilir, dünyayı gezebilir, çocuklarımıza daha fazla imkân bırakabiliriz. Ancak bunlar artık bir zorunluluk değil, seçim olur.
Ve insanın gerçek zenginliği burada başlıyor: seçeneklerinin artmasında.
Çünkü hayatın sonunda hesabını yapacağımız şey yalnızca kazandıklarımız olmayacak. Kaçırdığımız fırsatlar, ertelediğimiz yolculuklar, birlikte olamadığımız insanlar ve “biraz daha sonra” diyerek geçirdiğimiz yıllar da o hesabın içinde olacak.
Bu yüzden hayal kur. Büyük de kur. Ama hayalinin sana ait olduğundan emin ol. Onun bedelini bil. Ulaşamazsan hayatının değersizleşmeyeceğini, ulaşırsan da bütün sorunlarının çözülmeyeceğini kabul et. Fırsatları ara, geldiğinde tanımaya çalış ve bazen hesaplanmış riskler almaktan korkma.
Ama önüne çıkan her fırsatı bir daha gelmez diye heyecanlanıp beklediğin o tek fırsatmış gibi düşünme.
Yazıyı çağırıcı bir şekilde sonlandırmak istiyordum, yazdım sildim, sonra ana fikrin zaten içinde olduğu tek cümle çıktı, cümlenin her bir kelimesinde bir çok hedef, pişmanlık ve ders çıkarabilirsin, biraz zorla kendini; “makul zenginlik” sana seçim özgürlüğü tanıyan sahip olduklarındır.
|Borsa
|12.270,18
|0,17 %
|Dolar
|49,1285
|0,09 %
|Euro
|55,2778
|0,16 %
|Euro/Dolar
|1,1255
|-0,05 %
|Altın (GR)
|6.579,01
|0,13 %
|Altın (ONS)
|4.140,70
|-0,88 %
|Brent
|101,87
|0,38 %