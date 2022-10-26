Malatya, EXPO 2028'e hazırlanıyor

Nida Anıl

19. yy. ortalarından itibaren düzenlenen olimpiyatlar ve dünya kupaları gibi prestijli uluslararası etkinliklerin başında gelen EXPO'nun 2028 yılında Malatya'da yapılacağı açıklandı. Bu müjdeli haberi veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, her zaman canla başla çalıştıklarını dile getirdi ve her zaman yeni projelerle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Gürkan'ın yaptığı açıklamadan sonra kenti EXPO heyecanı sardı. Önümüzde uzun zaman olmasına rağmen EXPO 2028 hazırlıkları şimdiden başladı diyebiliriz. Birçok kamu kurum ve kuruluş, özel sektör temsilcileri EXPO’yu en iyi şekilde geçirmek için tüm çaba ve gayretlerini sergileyeceklerinden eminim.

Malatya coğrafik konumu itibari ile önemli bir şehir. Doğu’nun Paris’i olarak adlandırılan kentin büyüme hızı, civar illere göre hızlı olsa da cazibe merkezi olan şehirlerimize göre yavaş ilerliyor. Kentte gerçekleşecek bu ve benzeri etkinlikler, ulusal projeler, kentin imajını ve potansiyelini her zaman yükseltiyor. Bu açıdan EXPO 2028 Malatya için anlamlı ve değer katan bir program olacak.

Üreten ve gelişen kent olmalıyız

Kent olarak her ne kadar tarıma dayalı bir ekonomimiz olmuş olsa da sanayi alanında da ilimize ciddi yatırımlar geldi. Şehrin yüzü her zaman dışa dönük… Malatya 1. OSB ve Malatya 2. OSB’nin faaliyet gösterdiği şehrimizde, 1. OSB’ye ilave bir alan kuruldu. Bu ilave alanla daha da büyüyen bölge ile birlikte gelişimini hızlandıran Malatya, toplamda yaklaşık 300’e yakın irili ufaklı firma ile kabuğunu kırmak için kendini zorlayan bir şehir oldu.

Tarımda adından söz ettiren ve dünyada marka haline gelmiş kayısı ile anılsak da sanayi alanında da önemli kazanımlar sağlanmıştır. Bunun içindir ki elimizde var olan gerek tarım ürünümüzü gerek sanayimizi, gerek kentin coğrafik konumdaki değerini en iyi şekilde anlatan her türlü çalışmayı önemseyip çalışmalarımızı dikkatle yürütmeliyiz. Bu ve bunun gibi büyük projelerde herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Bu yüzden EXPO'ya en iyi şekilde hazırlanmalıyız, birlik ve beraberlik içersinde hareket ederek çalışmalarımıza hız kazandırmalıyız. EXPO 2028’in Malatya için güzel bir imkân olduğunu ve bunu doğru kullanarak kentin istenilen noktaya ulaşmasına emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum.