Malatya, lezzet durağı olma yolunda; Pekinellerin ilk albümlerinin 40. yıldönümü; Anadolu Efes, 34 yıldır kültür sanata kesintisiz destek veriyor; Halis Dokgöz’ün son dönem karikatürleri sergileniyor; Bodrum’da antik dönemden izler peşinde haberleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

Lezzet durağı olma yolunda…

“Malatya Malatya bulunmaz eşin/Gönülleri coşturur ayla güneşin” diyor ünlü türkü. Gerçekten de gündüzleri güneşi, geceleri dolunayı ve bir sabah, kayısı çiçeklerinin üzerine lapa lapa yağan karı yaşadık coşku dolu üç gün boyunca…

Malatya’nın turizm ve gastronomi alanlarında resmî kurumları, belediyeleri ve STK’ları ile hak ettiği ilgiye ulaşabilmek için gerçekten iyi yolda olduğunu gözlemledim… Şehrin bütün katmanları bu alanlara önem veriyor, elbirliği ile çalışıyor.

Peki, Malatya bir lezzet destinasyonu olabilir mi? Kesinlikle evet… Aralarında 80 civarında etsiz, bulgurdan veya yarma denilen buğdaydan yapılan köfte (küfte) çeşidi (fasulye yaprağında ekşili köfte, elmalı köfte, ıspanaklı ekşili köfte, yassı köfte, kiraz yaprağında ekşili köfte, kabaklı yoğurtlu köfte, sıkma köfte, mercimekli çiğ köfte gibi), altı çeşit kayısısı, 80 tür armudu, yedi çeşit elması, önceden ısıtılmış taş fırınlarda yöre koyunlarının etlerinden yapılan ona yakın fırın yemeği (tava yemekleri) bulunan lezzetleriyle harika bir lezzet destinasyonu… Mutfağın başrolünde ise bulgur var. Yöre bulguru suyu az ovalarda üretilen "yedi taneli" buğdaydan yapıldığı için tadına doyum olmuyor…

Malatya’nın doğasında, mutfağında hem et severler hem de vegan, vejetaryen beslenmeyi seçenler için lezzetin envai çeşidi söz konusu. Yani gastronomi durağı olmak için her şey mevcut…

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Yeşilyurt gastronomiye yatırım yapıyor

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Tarihin izlerini taşıyan Battalgazi

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65 milyon yaşındaki Levent Vadisi

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Halis Dokgöz’ün son dönem karikatürleri sergileniyor

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Bodrum’da antik dönemden izler peşinde

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Adana’da 20 yıllık 5 yıldızlı otel deneyimi

Adana HiltonSA 20. yaşını Hilton Türkiye Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Bölge Müdürü Armin Zerunyan’ın da katılımıyla kutladı.