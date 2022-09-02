Maldivler’e yatırım için 67 kez uçtu, uçakta acı biber yasağını tetikledi

GÜROK Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, “Joali Maldives” ve “Joali Being” adlı tesislerin yatırımı sırasında yoğun yolculuk yaptığı günlerde adalardaki acı biberler dikkatini çekti:

- Eşim acı biber sever. Birkaç kilo alıp İstanbul’a götüreyim.

Maldivler seyahatlerinden birinden dönerken düşündüğünü yaptı, birkaç kilo acı biber aldı. Acı biberlerin bulunduğu paketi uçak içine aldığı çantasına koydu. Güvenlikten geçerken görevliler çantayı açtırdı, içindeki acı biber paketine itiraz etti:

- Kabine acı biber paketini alamazsınız.

Esin Güral Argat şaşırdı:

- Acı biber paketini kabine almanın ne zararı var? Nasıl bir sorun yaratabilir ki?

Güvenlik görevlileri kararlıydı:

- Acı biber paketi kabin içine alınamaz.

Aradan bir süre geçti, Esin Güral Argat yine Maldivler’in yolunu tuttu, işlerini toparladıktan sonra İstanbul’a dönüş için havalimanına gitti.

Uçağa biniş kartını alırken bankodaki uyarı tablosu dikkatini çekti. Kabin içine alınmaması gereken ürünler sıralanmış, yanlarına birer çarpı işareti konulmuştu. Listeye bir madde eklenmişti:

Acı biber (X)

Gürok Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, geçenlerde Handan Sema Ceylan’la birlikte buluştuğumuzda Maldivler’de karşılaştığı ilginç olayları anlatırken acı biber konusunu da anımsadı:

- Maldivler’de kabin içine alınmayacak ürünler arasına acı biberin girmesine vesile olduk.

Ali Bey Hotels & Resorts tesisleriyle yurt içi turizmde 30 yılı aşan deneyimlerinin olduğunu belirtti:

- Yurt dışında turizm yatırımı için Mısır, İspanya ve Yunanistan’a baktık. O arayış sırasında karşımıza Maldivler seçeneği çıktı.

Yatırım yaptıkları adaları uçaktan bakarak seçtiklerini anlattı:

- Şu anda otellerimiz bulunan iki adada karar kıldık. Kararımızı yetkili makamlara bildirdik. Ertesi gün imza için sözleştik. Gece gözüme uyku girmedi, sabah 06.30’a kadar uyuyamadım.

Sabahın köründe iki adanın alımı konusunda rehberlik-danışmanlık hizmeti aldıkları şirketi aradığını aktardı:

- “Biz o iki adayı satın alma niyetiyle parayı ödeyeceğiz. O iki adayı aldığımız nasıl belli olacak? Nasıl anlaşılacak? Kontrata bunu yazmak gerekmez mi?” dedim. Maldivler hükümeti, satın aldığımız adaların koordinatlarını kontrata yazdı.

Maldivler’deki iki otelin inşaatı sırasında gündeme getirdikleri bir başka konuya işaret etti:

- Bölgede inşaat sırasında kazıkları çakan şirketle yapılan sözleşmeye su altında yer alan mercanlara zarar verilmesi durumunda cezai işlem uygulanması maddesi ekledik. Ayrıca, yeni mercan ekimleri için “su biyoloğu” istihdam ettik.

Maldivler’de doğal yaşamı korumaya dönük bir başka adım attıklarını bildirdi:

- Kaplumbağa hastanesi, rehabilitasyon merkezi kuruyoruz. Maldivler’de kaplumbağaların bakımı için Maldivler’de iki merkez var. Biri bizimki olacak.

Sohbet sırasında şu hesabı paylaştı:

- 250-300 milyon dolara mal olan iki otelimizin inşaatı ve açılış hazırlıkları vesilesiyle Maldivler’e 67 kez gitmişim.

Joali Maldives 73, Joali Being 68 oda ile hizmet veriyor.

Kütahya’daki sofra camları ve cam ambalaj üretimiyle dünyada üst sıralara çıkan Gürok Grubu, Maldivler’deki otel yatırımından memnun görünüyor.

Gorbaçov için İstanbul-Moskova kebap hattı kurulmuştu

YIL 1995… Çukurova Holding’e bağlı Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Burhan Karaçam, bankanın ev sahipliğindeki bir konferansta konuşmacı olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) eski Devlet Başkanı, “glasnost” sürecinin mimarı Mihail Gorbaçov’u İstanbul’a davet etti.

Karaçam, o dönemde konuşmasıyla oldukça etki yaratan konuğu, SSCB’nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile eşi Raisa Gorbaçov onuruna Yapı Kredi Bankası’nın Yeniköy’deki Korusunda bir kebap partisi düzenledi. Kebap servisi için Koruya özel kebapçı mangalı kuruldu, sonradan açtığı Köşebaşı ile ünlenen Cumali Usta kolları sıvadı.

Bir cumartesi günü öğlenden sonra gerçekleşen buluşmada Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet ve bankanın üst düzey yöneticilerinin yanısıra gazeteciler Meral Tamer, Osman Ulagay, Oya Berberoğlu, Enis Berberoğlu, eşim Emine Munyar ve ben de yer aldık.

Aradan 3 yıl geçti, 1998 yılında Köşebaşı’nın ortağı Ali Akkaş, yine özel bir kebap buluşmasında mangalın başında anlatmaya başladı:

- Burhan Karaçam, 2-3 ayda bir bize fındık lahmacun ve kebap hazırlatır. Kebapları şoklarız. Karaçam, Yapı Kredi’nin Moskova’daki bankasının yönetim kurulu toplantısına giderken özel uçakla kebap ve fındık lahmacunları Gorbaçov’a götürür.

Gorbaçov ve eşinin kebaplarını çok beğendiğini belirten Akkaş, sürdürdü:

- Burhan Bey, kebapların ısıtılması için Gorbaçov Ailesi’ne bir de mikrodalga fırın hediye etti.

Akkaş, İstanbul-Moskova arasında kurulan “kebap hattı”yla ilgili şu örneği de verdi:

- Burhan Karaçam, bir seferinde Moskova’ya 500 fındık lahmacun, 200 porsiyon Adana Kebap götürdü.

Ali Akkaş’ın anlattıkları o günlerde gazetelere haber olarak da yansıdı:

Gorbaçov’a Türkiye’den Adana Kebap gidiyor…

Gorbaçov’un vefat haberini okuduğumda Yapı Kredi’nin Yeniköy’deki Korusunda 1995 yılında gerçekleşen kebap buluşmasını anımsadım…

O günlere ilişkin detaylara bakmak için arşivi taradım, Ali Akkaş’ın anlattıklarına dayanan Eylül 1998 tarihli haberi okudum: