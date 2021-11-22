Malezyalı milyarder kardeşler, Avrupa pazarına Türkiye’den girdi

Tan Yu Yeh ve Tan Yu Wei, sadece Malezya'nın değil, Güneydoğu Asya’nın en zengin kardeşleri. İki kardeş, 2,7 milyar dolarlık servetiyle Malezya’nın en zengin 10’uncu isimleri. Forbes’a göre Tan Yu Yeh, 1,1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 2 bin 524’üncü en zengini. Ağabeyi Tan Yu Wei ise 1,6 milyar dolarla bu listede bin 750’nci sırada. İki kardeşin genç yaşta bu listeye girmesini sağlayan perakende. Asya’nın en büyük ev geliştirme perakende zincirlerinden biri olan Mr. DIY’yi 2005 yılında kuran iki kardeş, şimdilerde bu markayı kıtanın dışına taşımaya çalışıyor. İlk olarak ise hedef Avrupa. İşte iki kardeş küresel yolculuğuna karar verdiği Avrupa’da da ilk adımını ise İstanbul ile atmaya karar verdi. Malezyalı milyarder kardeşlerin kurduğu Mr. DIY, geçtiğimiz hafta Avrupa’ya giriş kapısı olarak gördüğü Türkiye’deki ilk mağazasını hizmete açtı. Mağazanın açılışını ise Türkiye’nin Malezya’daki Kuala Lumpur Büyükelçiliği, sosyal medyadan duyurdu.

9 ÜLKEDE 820 MAĞAZA

2005 yılında ilk mağazayı açan Mr. DIY, Türkiye ile birlikte 9 ülkede faaliyet gösteriyor. Hindistan, Singapur, Tayland, Filipinler, Brunei, Kamboçya gibi ülkelerin olduğu bu listede Malezya dışında en güçlü pazar ise Tayland. 819 mağazanın 304’ü Tayland’da yer alıyor. Dekorasyondan elektronik eşyalara kadar 20 bine yakın ürün çeşitliliğe sahip olan Mr. DIY, ev geliştirme pazarının da Güneydoğu Asya’daki en büyük markası.

KÜRESEL PERAKENDE ÖDÜLÜNDE HAT-TRICK YAPTI

Mr. Dollar, Mr. Toy gibi farklı markaları da bulunan grup, 2018, 2019 ve 2020'de Dünya Marka Ödülleri'nde Perakendeci-Ev Geliştirme kategorisinde birinci oldu. Markanın bir başka başarısı ise Frost & Sullivan Best Practices Award 2020'de Perakende Pazar Liderliği Ödülü'nü kazanması. Yıllık geliri 1 milyar doları aşan şirketin hisseleri 2020 yılında da Malezya Borsası’nda işlem görmeye başladı. Grubun Türkiye’deki hedefleri ise oldukça yüksek. Ortalama mağaza örnekleri 10 bin metrekare olan grup, 2022 yılı sonuna kadar 40 ila 50 arasında mağaza açmayı planlıyor. Eğer planlar gerçekleşirse, son dönemde Türk ve Avrupalı rekabetindeki bu tarz mağaza rekabetine de ilk kez bir Asyalı şirket katılacak.