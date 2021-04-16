“Mal/hizmet almak için TL’ye ihtiyacım var…”

“Yatırımcı…

Bir mal veya hizmet fiyatının yüzde 19’un üzerinde artacağını;

Ve her özelliğiyle birebir olan (teknik özellikleri, işlevselliği, marka değeri, kalite...) diğer mal veya hizmet fiyatının yüzde 19’a yakın artacağını biliyorsa…

Hangi mal veya hizmete yatırım yapar?”

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Bu basit sorunun yanıtından hareketle…

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Enflasyon beklentisi yüzde 19’a yakınken…

Ve...

Döviz fiyatının, enflasyon oranında artması normalken...

Yanı sıra…

Vergilerde artış planlanıyorken…

Turizmde sıkıntı netleşmişken…

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Yanı sıra…

“Üretim/yatırım iklimini” engelleyen “yapısal sorunlar” nedeniyle, zaten verimsizlik/haksız rekabet/yüksek borçlulukla “üretimini devam ettirmeye çalışanlar” çoğunluktayken…

Üretim zinciri “pandemi sürecinde” ek darbe almışken…

Kur oynaklığı nedeniyle fiyat vermekte zorlanıyorken…

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Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 19’da sabit tutmasını beklemek:

Dövizin TL’ye göre daha fazla kazandırabileceği fikrinin devam etmesini sağlar…

Bu da sırasıyla dövizin, enflasyonun, faizin artacağı anlamına gelir…

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Faiz artırarak, döviz girişi sağlayıp/ fiyatını düşürmeye çalışmak mı? O da geleceği ipotek vermektir…

VELHASIL…

TL’yi “normal koşullarda” değerlendirmek, enflasyonu ve dolayısıyla faizi “ipotek vermeden düşürmek” için...

Yabancıya da...

Yerliye de...

“İhtiyacım olan mal veya hizmeti alabilmem için TL’ye ihtiyacım var” dedirtmemiz gerekiyor...

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Bunun için “tek şart”:

Dünya ihtiyacına/talebine göre geliştirip/ üretmek...

Ve/veya geliştirip/ürettiğin ürüne talep yaratmak/ihtiyaç haline getirmek...

Bunun için eğitimden hukuka (yatırım/ üretim/çalışma iklimini olumsuz etkileyen tüm parametrelerde) ciddi bir dönüşümden geçmek…