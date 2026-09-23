Mali müşavirler, sorunlarını bölgesel toplantılarda tartışıyor

Mali müşavir meslek mensupları (SM­MM/YMM), sorunlarını düzenledikleri bölgesel platformlarda tartışıyor. Son olarak, 12 bölge odası ve bölge dışındaki 6 oda olmak üzere 18 oda yöne­ticisi ile çok sayıda mes­lek mensubunun katıl­dığı, Muş Mali Müşavir­ler Odası’nın ev sahipliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Mali Mü­şavirler Platformu’nun 62. Bölge Toplantısı düzenlendi.

62. Bölge toplantısı Muş’ta yapıldı

18-19-20 Eylül 2026 tarihle­rinde, Muş SMMM Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştiri­len platform toplantısına, başta TÜRMOB Genel Başkanı olmak üzere İstanbul, Malatya, Adıya­man, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Elâzığ, Mardin, Şan­lıurfa, Van, Adana, İskenderun, Mersin, Tokat ve Erzincan’dan yaklaşık 18 oda başkanı ile çok sa­yıda YMM ve SMMM katıldı.

Toplantı, önemli sunum ve tar­tışmalara sahne oldu. Özellik­le 1989 yılında yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Ma­li Müşavirlik Kanunu’nun, ara­dan geçen 37 yıllık süreçte geli­şen teknoloji ve değişen mesleki ihtiyaçlar karşısında güncellen­mesi gerektiği dile getirildi.

Benim de katıldığım platform toplantısında, başta Muş SMMM Odası Başkanı Sayın Kutbettin Sönmezer ve Platform Komitesi Başkanı, Malatya SMMM Odası Başkanı Serdar Böke olmak üzere organizasyonda emeği geçenle­rin başarılı ve faydalı bir toplan­tıya imza attıkları katılımcılar ta­rafından ifade edildi. Üç ayda bir farklı bölgelerde gerçekleştirilen mesleki platform toplantısının sonuncusu, kültürel zenginlikle­riyle bilinen kadim şehirlerimiz­den Muş’ta gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki meslek mensubu sayısı

37 yıl önce, 13 Haziran 1989 tarihinde 3568 sayılı Kanun ile meslek yasasına kavuşan ruh­satlı mali müşavirlerin sayısı gü­nümüzde 137.038’e ulaşmıştır. Bu sayının 5.064’ü Serbest Mu­hasebeci (SM), 126.998’i Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SM­MM) ve 4.976’sı Yeminli Mali Müşavir (YMM) ruhsatına sa­hiptir. Türkiye genelinde avu­katlardan sonra gelen en büyük meslek örgütlerinden biri olan mali müşavirlerin sayısı arttık­ça, üstlendikleri sorumluluklar da giderek büyümektedir.

Meslek mensuplarının sorunları

Meslek mensupları kamu gö­revlisi olmamakla birlikte önem­li bir kamu hizmeti sunmakta­dır. Başta hukuk, iktisat ve işlet­me olmak üzere ilgili alanlardan mezun olanların staj ve sınav sü­reçlerinden geçerek girdikleri bu meslek, ciddi bilgi ve sorumluluk gerektirmektedir.

Mali müşavirler, bir yandan vergi mükelleflerine hizmet ve­rirken diğer yandan Gelir İdaresi Başkanlığı ve kamu adına önem­li görevler üstlenmektedir. Buna rağmen meslek mensuplarının çözüm bekleyen çok sayıda soru­nu bulunmaktadır. Başlıca sorun ve beklentiler şöyle sıralanabilir:

a) Ağır iş yükü ve sorumluluk­lara karşılık mesleki hakların ye­tersizliği,

b) Vergi mevzuatının hızlı de­ğişmesi, karmaşık ve dağınık ya­pısı, çok sayıda vergi türü ve be­yanname nedeniyle iş yükünün sürekli artması,

c) Haksız rekabet ve ücret so­rununa çözüm bulunması,

d) Belli bir kıdeme ulaşan mes­lek mensuplarına yeşil pasaport verilmesi talebi,

e) Mali tatil uygulamasının uy­gulanabilir hâle getirilmesi,

f) 3568 sayılı meslek yasasının günün koşullarına ve teknolojik gelişmelere göre güncellenmesi,

g) Üst birlik olan TÜRMOB yö­netiminde temsil adaletinin sağ­lanması beklentisi.

Sonuç olarak

Meslek mensupları, Türkiye genelinde 77 SMMM Odası ve 8 YMM Odası olmak üzere Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşa­virler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) çatısı altında örgütlenmişlerdir.

Görüldüğü üzere, 37 yılı geri­de bırakmış ve büyük bir aile hâ­line gelmiş olan mali müşavirlik mesleğinin çözüm bekleyen cid­di sorunları ve beklentileri bu­lunmaktadır. Teknolojinin hızla geliştiği, vergi mevzuatının sü­rekli değiştiği ve mükelleflerin yükümlülüklerinin arttığı günü­müzde, meslek mensuplarının da değişen koşullara uygun çalışma ortamına ve güncel bir meslek mevzuatına ihtiyaçları vardır.

SMMM ve YMM meslek men­supları kamu görevlisi değillerdir; ancak çok önemli bir kamu hiz­meti vermektedirler. Bir yandan vergi mükelleflerine sundukla­rı hizmet, diğer yandan vergi ge­lirlerinin doğru ve zamanında ta­hakkuk ve tahsil edilmesine yap­tıkları katkı dikkate alındığında, mesleğin sorunlarının çözümü yalnızca meslek mensupları açı­sından değil, kamu ve ekonomi açısından da önem taşımaktadır.