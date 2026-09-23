Mali müşavirler, sorunlarını bölgesel toplantılarda tartışıyor
Mali müşavir meslek mensupları (SMMM/YMM), sorunlarını düzenledikleri bölgesel platformlarda tartışıyor. Son olarak, 12 bölge odası ve bölge dışındaki 6 oda olmak üzere 18 oda yöneticisi ile çok sayıda meslek mensubunun katıldığı, Muş Mali Müşavirler Odası’nın ev sahipliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Mali Müşavirler Platformu’nun 62. Bölge Toplantısı düzenlendi.
62. Bölge toplantısı Muş’ta yapıldı
18-19-20 Eylül 2026 tarihlerinde, Muş SMMM Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen platform toplantısına, başta TÜRMOB Genel Başkanı olmak üzere İstanbul, Malatya, Adıyaman, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Elâzığ, Mardin, Şanlıurfa, Van, Adana, İskenderun, Mersin, Tokat ve Erzincan’dan yaklaşık 18 oda başkanı ile çok sayıda YMM ve SMMM katıldı.
Toplantı, önemli sunum ve tartışmalara sahne oldu. Özellikle 1989 yılında yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun, aradan geçen 37 yıllık süreçte gelişen teknoloji ve değişen mesleki ihtiyaçlar karşısında güncellenmesi gerektiği dile getirildi.
Benim de katıldığım platform toplantısında, başta Muş SMMM Odası Başkanı Sayın Kutbettin Sönmezer ve Platform Komitesi Başkanı, Malatya SMMM Odası Başkanı Serdar Böke olmak üzere organizasyonda emeği geçenlerin başarılı ve faydalı bir toplantıya imza attıkları katılımcılar tarafından ifade edildi. Üç ayda bir farklı bölgelerde gerçekleştirilen mesleki platform toplantısının sonuncusu, kültürel zenginlikleriyle bilinen kadim şehirlerimizden Muş’ta gerçekleştirildi.
Türkiye genelindeki meslek mensubu sayısı
37 yıl önce, 13 Haziran 1989 tarihinde 3568 sayılı Kanun ile meslek yasasına kavuşan ruhsatlı mali müşavirlerin sayısı günümüzde 137.038’e ulaşmıştır. Bu sayının 5.064’ü Serbest Muhasebeci (SM), 126.998’i Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve 4.976’sı Yeminli Mali Müşavir (YMM) ruhsatına sahiptir. Türkiye genelinde avukatlardan sonra gelen en büyük meslek örgütlerinden biri olan mali müşavirlerin sayısı arttıkça, üstlendikleri sorumluluklar da giderek büyümektedir.
Meslek mensuplarının sorunları
Meslek mensupları kamu görevlisi olmamakla birlikte önemli bir kamu hizmeti sunmaktadır. Başta hukuk, iktisat ve işletme olmak üzere ilgili alanlardan mezun olanların staj ve sınav süreçlerinden geçerek girdikleri bu meslek, ciddi bilgi ve sorumluluk gerektirmektedir.
Mali müşavirler, bir yandan vergi mükelleflerine hizmet verirken diğer yandan Gelir İdaresi Başkanlığı ve kamu adına önemli görevler üstlenmektedir. Buna rağmen meslek mensuplarının çözüm bekleyen çok sayıda sorunu bulunmaktadır. Başlıca sorun ve beklentiler şöyle sıralanabilir:
a) Ağır iş yükü ve sorumluluklara karşılık mesleki hakların yetersizliği,
b) Vergi mevzuatının hızlı değişmesi, karmaşık ve dağınık yapısı, çok sayıda vergi türü ve beyanname nedeniyle iş yükünün sürekli artması,
c) Haksız rekabet ve ücret sorununa çözüm bulunması,
d) Belli bir kıdeme ulaşan meslek mensuplarına yeşil pasaport verilmesi talebi,
e) Mali tatil uygulamasının uygulanabilir hâle getirilmesi,
f) 3568 sayılı meslek yasasının günün koşullarına ve teknolojik gelişmelere göre güncellenmesi,
g) Üst birlik olan TÜRMOB yönetiminde temsil adaletinin sağlanması beklentisi.
Sonuç olarak
Meslek mensupları, Türkiye genelinde 77 SMMM Odası ve 8 YMM Odası olmak üzere Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) çatısı altında örgütlenmişlerdir.
Görüldüğü üzere, 37 yılı geride bırakmış ve büyük bir aile hâline gelmiş olan mali müşavirlik mesleğinin çözüm bekleyen ciddi sorunları ve beklentileri bulunmaktadır. Teknolojinin hızla geliştiği, vergi mevzuatının sürekli değiştiği ve mükelleflerin yükümlülüklerinin arttığı günümüzde, meslek mensuplarının da değişen koşullara uygun çalışma ortamına ve güncel bir meslek mevzuatına ihtiyaçları vardır.
SMMM ve YMM meslek mensupları kamu görevlisi değillerdir; ancak çok önemli bir kamu hizmeti vermektedirler. Bir yandan vergi mükelleflerine sundukları hizmet, diğer yandan vergi gelirlerinin doğru ve zamanında tahakkuk ve tahsil edilmesine yaptıkları katkı dikkate alındığında, mesleğin sorunlarının çözümü yalnızca meslek mensupları açısından değil, kamu ve ekonomi açısından da önem taşımaktadır.
|Borsa
|13.198,84
|-1,04 %
|Dolar
|48,8282
|0,09 %
|Euro
|55,9467
|0,17 %
|Euro/Dolar
|1,1449
|0,00 %
|Altın (GR)
|6.769,26
|0,00 %
|Altın (ONS)
|4.362,07
|0,08 %
|Brent
|95,2580
|-1,51 %