Maliye 17 farklı sektörde denetim timleri kurdu

Vergi Denetiminde, ekonomik istihba­rat ağı kurularak, davranışsal yakla­şım politikalarının, dijital denetim faali­yetlerinin uygulandığı ve klasik denetim anlayışının değiştiğini görmekteyiz. Vergi Denetim Kurulu 2025 yılı faaliyet sonuç­larına göre; vergi incelemesi, ön tespit ve izaha davet, saha denetimi, gözetim uygu­lamaları ve teftiş yoluyla 285 bin mükellef denetime tabi tutuldu.

Yapılan denetim ça­lışmalarında veri analitiği, dijital denetim uygulamaları ve risk analiz sistemleriyle denetim sonrası dönemde kalıcı uyumun güçlendirmesi amaçlanmaktadır. Risk Analiz Sistemleri ile gerçek veya tüzel ki­şilerden topladığı sürekli ve dönemsel bil­gilerle yapılan istatistikler doğrultusunda mükelleflerin faaliyetleri; gruplar ve sek­törler itibarıyla analiz edilerek risk alan­ları tespit edilmektedir.

Vergi Denetim Kurulunun 2025 Yılı Faaliyet sonuçlarını incelediğimizde, kurumsal kapasitenin ar­tırılması, etkin ve verimli çalışmalar yürü­tülmesi ve birden fazla konuda eş zaman­lı çalışılması amacıyla 17 farklı alanda ve sektörde ihtisas denetim birimleri oluştu­rulduğu görülmektedir.

Vergi Denetim Kurulu ihtisas birimleri

Vergi Denetim Kurulu tarafından, risk unsurlarını belirlemek, belirlenen veri­ler doğrultusunda analizler yaparak riskli mükellefleri tespit etmek, bu mükellefle­ri incelemeye sevk etmek ve inceleme so­nuçlarını takip etmek amacıyla 2025 yılı itibariyle aşağıdaki ihtisas birimleri oluş­turulmuştur.

1. İmalat sektörü

2. Tarım sektörü

3. İnşaat ve gayrimenkul sektörü

4. E-ticaret, sosyal medya, bilişim ve ile­tişim sektörleri

5. Bankacılık ve finans sektörü

6. Ulaştırma, turizm, konaklama ve eğ­lence sektörleri

7. Vergi güvenliği, holdingler ve uluslara­rası vergilendirme

8. Ticaret sektörü

9. Çimento, cam, maden ve taş ocakçılı­ğı sektörü

10. İade-risk analiz

11. Vergi harcamaları, senaryolar ve ana­liz teknikleri ile proje değerlendirme ve di­ğer işlemler

12. Mesleki, bilimsel, teknik ve diğer hiz­metler

13. Bankacılık ve finans sektörü incele­meleri ekibi

14. Transfer fiyatlandırması ve çok ulus­lu şirketler vergi incelemeleri ekibi

15. Yüksek gelir grubu inceleme ekibi

16. Sektörel inceleme ekibi

17. Sahte belge düzenleme ekibi

Vergi denetiminde nokta atışı

Vergi Denetim Kurulu tarafından ger­çekleştirilen ihtisaslaşma ve uzmanlaşma ile birlikte, her sektörün kendine has dina­mikleri ve teknik bilgileri dikkate alınarak risk analizleri yapılmaktadır. Böylelikle denetime alınacak sektöreler ve mükellef­ler rastgele bir seçimden ziyade, risk odak­lı çalışmalar ve veriye dayalı bir mekaniz­maya dönüştürülerek etkin ve verimli so­nuçlar alınmaktadır.

Vergi Denetim Kurulu; denetimi son­radan müdahale eden bir kontrol aracı ol­maktan çıkarıp, kamu gelirlerinin sürdü­rülebilirliğini destekleyen, kayıt dışı eko­nomiyle mücadelede önleyici etki üreten ve mükellef davranışlarını yönlendiren stratejik bir kamu fonksiyonu olarak de­netim politikalarında köklü değişikliğe git­mektedir.

Yapay zekâ vergi müfettişi geliyor

Vergi Denetim Kurulunun Ajansal yapay zekâ projesi olan “Yapay Zekâ Vergi Müfet­tişi” nin temellerini oluşturacak otomas­yona tabi vergi analizleri, rapor otomasyon analizleri ve vergisel risk analizleri kurgu­lanmış ve sonuçlar izlenmeye başlanmış bulunmaktadır. Böylelikle çok sayıda veri­yi yorumlayan, analiz eden, mükellef dav­ranışlarını yönlendiren ve hızlı bir şekilde hareket ederek önleyici etki üreten yapay zekâ müfettişlerinin denetim yapacağı bir döneme doğru gidiyoruz.