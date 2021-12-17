Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘selefinden’ 4 kez randevu istedik, lütfedip görüşmedi  

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati’nin, büyük bölümü sanayi ve ticaretin temsilcisi iş insanlarıyla, 7 saati aşan toplantısının yankıları devam ediyor. Toplantı devam ederken ve sonrasında konuştuğum bazı iş insanları ve sektör başkanları, toplantının seyrine ve konuşulanlara dair detayları anlatırken istemeden de olsa Bakan Nebati’den önce o koltukta oturan Sayın Lütfi Elvan ile kıyaslamalarda bulundu. Önemli bir sektörün başkanı, “Önceki bakandan tam 4 kez randevu istemiştik, lütfedip bizimle görüşmedi. Bizi dinlemek bile istemedi. Bakan Nebati öyle biri değil” derken, bir başkası Elvan’ın bankacılara, Nebati’nin ise reel ekonomiye daha yakın olduğuna dair kesin yargı içeren cümleler kullandı. Bazen sohbet öyle derinleşti ki “Birileri Bakan Nebati’nin, aynı koltukta oturan bir önceki Bakan Sayın Berat Albayrak’ın adamı olduğunu söylüyor ama kesinlikle öyle de değil. Nebati, bakan yardımcılığı yaptığı her dönemde sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlıydı. Erdoğan dışında kimsenin adamı olmadı. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakan yerine Bakan Yardımcısı Nebati ile istişare ederdi” diyen de oldu. En ilginç yorum ise “Elvan ortodoks iktisada iman etmiş bir bakandı, reisin yeni ekonomi politikasına uyum sağlamakta zorlanıyordu. Bakan Nebati, reel ekonomiye çok inanan bir isim. Bizim için çok iyi oldu” şeklindeydi.

Faiz artırımını unutun imkân var destek geliyor

7 saatlik toplantıyla ilgili bana anlatılanlara göre Bakan Nebati yukarıdaki çerçeveye uygun çok net cümleler de kullanmış. Mesela, faizle ilgili sorulara ‘faiz artırımını unutun, faiz indirmemek Merkez Bankası’nın bileceği iş ama artırım olmaz. Bizden istediğiniz destekler ve alacaklar için imkânlarımız var. Bu konuda çok hızlı aksiyon alacağız” demiş. Mesela, bazı sektörlerin meşhur KDV alacaklarının ödenmesi için çalışma başlattıklarını, müteahhitlerin uzun süredir beklediği fiyat farkı kararnamesinin çıkacağını ama tasfiyeye karşı olduklarını söylemiş. Bakan ayrıca kurdaki zıplamaların temel sebebi olan ‘dövize bir türlü kesilmeyen talep’ konusunda da “Dışardan bir talep ya da saldırı yok. Talep tamamen içeriden geliyor” demiş. Bu iki söylem de duyanın niyetine göre farklı anlamalara yol açabilir gibi bana göre. O yüzden de ‘bu nerden çıktı’ diye sorunca bir başkan, toplantıyla ilgili daha fazla detay aktardı. Bakan Nebati’nin 2 saate yakın süren sunumundan bahsetti ve “Çok detaylı, ayağı yere basan bir icraat sunumu oldu” dedi. Sonra da önceki bakanlarla hiç olmayan bir diyalog ortamının doğduğunu vurguladı. Bakan Nebati, sunumundan sonra bütün iş insanlarının açıkça konuşması, sorması için herkesi rahatlattığını vurguladı. Söylediğine göre Bakan, eleştiri, öneri, talep almak için gerekli güveni sağlamış ve karşılıklı diyaloglar olmuş. Bir örnek istedim ve mesela sanayiciler sanayide kullanılan doğal gaza yapılan ağır zammı açıkça eleştirmişler. ‘Söylersem, eleştirirsem ne olur kaygısı’ yokmuş.

İş insanları ikna oldu mu?

Bu kadar olumlu geçtiyse herkes ya da çoğunluk, Bakan Nebati’nin 7 saatlik toplantısından mutlu mu ayrıldı? Bu sorun cevabını da bir başka başkan şöyle verdi: “Aslında, yeni politika herkesin hoşuna gitti ama zamanlama konusunda tereddütlü olanlar çoktu. Dünya genelinde bu kadar yüksek enflasyon varken ve ‘enflasyonu ithal ederken’ ayrıca dolar da yeniden küresel olarak güçlenirken ‘enflasyondan daha düşük faiz uygulaması için doğru bir zamanlama olmadı’ diyenlerin sayısı toplantı bittiğinde de çoğunluktaydı.” Sonuç olarak, reel ekonominin temsilcileri, Bakan Nebati ile ‘niyet okumalı iletişim’ yerine açık iletişimden hoşlanmış. Ankara’da, dolaylı ama çabuk Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmesi gereken önemli sorunlar için her an ulaşabilecekleri bir bakanları olmuş gibi görünüyor.