Maliye Bakanı ve TCMB Başkanı'nın açıklamaları...

Cumhurbaşkanı’nın dün “Merkez Bankası’nın yanında olacağız, acı da olsa reçeteleri uygulayacağız” açıklaması, iş dünyası ve piyasalarda olumlu karşılandı. Dolar 8 liranın altına geriledi, borsada son günlerin en hızlı yükselişi yaşandı.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ve yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın ilk açıklamalarına piyasalar “olumlu’’ tepki verdi. Cumhurbaşkanının açıklaması da olumlu karşılandı. Ağbal, “temel amaçlarının fiyat istikrarı olduğunu” belirtirken Elvan da “Önceliğimiz enflasyonla mücadele” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı da dün “Merkez Bankası’nın yanında olacağız, acı da olsa reçeteleri uygulayacağız” derken, iş dünyası ve piyasalarda bu açıklamalar olumlu karşılandı. Dolar dün öğle saatlerinde 8 liranın altına düşerek 7.90’ın altını gördü.

Naci Ağbal, göreve geldikten sonraki ilk açıklamasında şöyle dedi:

“TC Merkez Bankası’nın temel amacı fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarını sağlamak amacı doğrultusunda tüm politika araçları birlikte kullanılacaktır. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda hareket edilecektir. Para politikalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve öngörülebilirlik ilkesi çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım’da yapılacak toplantıya kadar, mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip yakından takip edilerek gerekli politik adımlar atılacaktır.”

Bu açıklama piyasada 19’unda yeni bir faiz artışı olabileceği izlenimine neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın piyasalarda olumlu karşılanan ilk açıklamasında “Önceliğimiz enflasyonla mücadele olacaktır. Türkiye kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisine sahip. Önemli olan kuralların güçlenmesi ve etkili biçimde işlemesidir. Mali disiplini koruyarak, gerçekçi bir risk yöntemi ile finansman kalitesini artıracağız” sözleri de iyimserlik rüzgarı estirdi. Cumhurbaşkanının dünkü açıklamasından sonra dolarda düşüş ve borsada artışa tanık olduk. Şimdi gözler Merkez Bankası’nın 19 Kasım’daki PPK toplantısında. Eğer bu toplantıda piyasaların beklentisine paralel olarak faizde 300-500 baz puanlık bir artış olursa, doların TL karşısında daha da sert düşmesi bekleniyor.

Böyle bir gelişme olursa iş dünyasının önünü daha iyi göreceği ve piyasada güvenin artacağını düşünmek yanlış olmayacak.

GÜNÜN NOTU:

COVID’e karşı aşı geliştiren BioNTech’in kurucuları Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Almanya’da “Rüya Ekibi” olarak anılıyor.