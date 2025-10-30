Maliye kâr payı elde edenler için ceza kesmeye başlıyor
Hafta başında Anadolu Ajansı’na düşen bir haberde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, 2024 yılında kira, ücret, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı geliri elde eden ancak bu gelirlerine ilişkin beyanda bulunmayan mükelleflere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdığı haberleştirildi.
Haberin devamında, Gelir İdaresince beyan dönemi öncesinde bu mükelleflerin tespit edilmesi ve zamanında beyanname vermeleri için yoğun bilgilendirme çalışması yürütüldüğü, yapılan bu çalışma sonucunda 2 milyon 248 bin mükellefin, 857,6 milyar lira matrah ve 267,3 milyar lira vergi beyan ettiği açıklandı.
Tüm bu çalışmalara karşın, beyana tabi kâr payı kaynaklı menkul sermaye iradı elde etmesine rağmen beyanname vermeyen ve yaklaşık 500 milyon lira vergiyi ziyaa uğrattığı tespit edilen 2 bin 335 mükellef vergi dairelerine bildirilerek cezalı işlem yapılmak üzere harekete geçildi. Bu noktada 2024 yılında kâr payı elde ettiği halde beyan etmeyen mükelleflere hem bir hatırlatma yapmış olalım hem de 2025 yılında kâr payı elde eden mükelleflerin hangi durumda beyanname verip vermeyeceklerini ele alalım istedik.
2024 yılında kâr payı elde edenler pişmanlıkla beyanname verebilir
Gerçek kişilerce, tam mükellef kurumlardan elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu uyarınca kâr payı sayılan gelirler:
-Her türlü hisse senetlerinin kar payları,
-İştirak hisselerinden doğan kazançlar,
-Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları (Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret sayılır.).
2024 yılında tam mükellef kurumlardan elde edilen brüt kâr paylarının yarısı vergiden istisna olup kalan yarısının 230 bin lirayı aşması halinde beyana tabi başkaca bir gelirlerinin bulunmaması halinde beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca kâr dağıtımı aşamasında tam mükellef kurum tarafından yapılan %10, (9286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 22 Aralık 2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15) vergi kesintisi, beyan edilen gelirden mahsup edilir. 2024 yılında elde edilen gelirlerin beyan dönemi geçtiğini hatırlatalım, ancak vergi dairesinden yazı gelmeden önce mükellefler pişmanlıkla beyanname verebilirler.
2025 yılında kâr payı elde edenler
2025 yılında tam mükellef kurumlardan elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu uyarınca kâr payı sayılan brüt kâr paylarının yarısı vergiden istisna olup kalan yarısının 330 bin lirayı aşması halinde 2026 yılının mart ayı sonuna kadar beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca kâr dağıtımı aşamasında tam mükellef kurum tarafından yapılan %15 vergi kesintisi, beyan edilen gelirden mahsup edilir.
Beyannameler hazır beyan sisteminden veriliyor
2024 yılında kâr payı elde ettiği halde beyanname vermeyen mükellefler söz konusu gelirlerine ilişkin bilgilere, Hazır Beyan Sistemi’nden ya da Dijital Vergi Dairesi’ndeki “mali bilgilerim” menüsünden ulaşabiliyorlar, beyannamelerini de Hazır Beyan Sistemi üzerinden elektronik ortamda vererek vergilerini sistem üzerinden banka ya da kredi kartı ile ödeyebiliyorlar.
2024 yılında tam mükellef kurumlardan elde edilmiş olan brüt kâr paylarının yarısı 230 bin lirayı aşan mükelleflerin hazır beyan sistemine girerek beyana tabi gelirlerini kontrol etmeleri ve istisna tutarını aşan beyana tabi kâr payı gelirleri olması halinde vergi dairesinden yazı gelmeden pişmanlıkla beyanname vermeleri cezalı vergi tarhiyatının önüne geçecektir.
