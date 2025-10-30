Maliye kâr payı elde edenler için ceza kesmeye başlıyor

Hafta başında Anado­lu Ajansı’na düşen bir haberde, Gelir İdare­si Başkanlığı’nın, 2024 yılında kira, ücret, men­kul sermaye iradı ile de­ğer artışı kazancı geliri elde eden ancak bu ge­lirlerine ilişkin beyanda bulunmayan mükellef­lere yönelik çalışmaları­nı yoğunlaştırdığı haberleştirildi.

Haberin devamında, Gelir İdare­since beyan dönemi öncesinde bu mükelleflerin tespit edilmesi ve zamanında beyanname vermeleri için yoğun bilgilendirme çalışma­sı yürütüldüğü, yapılan bu çalış­ma sonucunda 2 milyon 248 bin mükellefin, 857,6 milyar lira mat­rah ve 267,3 milyar lira vergi be­yan ettiği açıklandı.

Tüm bu çalış­malara karşın, beyana tabi kâr pa­yı kaynaklı menkul sermaye iradı elde etmesine rağmen beyanna­me vermeyen ve yaklaşık 500 milyon lira vergiyi ziyaa uğrattı­ğı tespit edilen 2 bin 335 mükel­lef vergi dairelerine bildirilerek cezalı işlem yapılmak üzere ha­rekete geçildi. Bu noktada 2024 yılında kâr payı elde ettiği halde beyan etmeyen mükelleflere hem bir hatırlatma yapmış olalım hem de 2025 yılında kâr payı elde eden mükelleflerin hangi durumda be­yanname verip vermeyeceklerini ele alalım istedik.

2024 yılında kâr payı elde edenler pişmanlıkla beyanname verebilir

Gerçek kişilerce, tam mükellef kurumlardan elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu uyarınca kâr payı sayılan gelirler:

-Her türlü hisse senetlerinin kar payları,

-İştirak hisselerinden doğan kazançlar,

-Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları (Yönetim ve denetim ku­rulları başkanı ve üyeleriyle tas­fiye memurlarına bu sıfatları do­layısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret sayılır.).

2024 yılında tam mükellef ku­rumlardan elde edilen brüt kâr paylarının yarısı vergiden istis­na olup kalan yarısının 230 bin lirayı aşması halinde beyana ta­bi başkaca bir gelirlerinin bulun­maması halinde beyan edilme­si gerekmektedir. Ayrıca kâr da­ğıtımı aşamasında tam mükellef kurum tarafından yapılan %10, (9286 sayılı Cumhurbaşkanı Ka­rarıyla 22 Aralık 2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15) vergi kesintisi, beyan edilen ge­lirden mahsup edilir. 2024 yılın­da elde edilen gelirlerin beyan dönemi geçtiğini hatırlatalım, ancak vergi dairesinden yazı gel­meden önce mükellefler pişman­lıkla beyanname verebilirler.

2025 yılında kâr payı elde edenler

2025 yılında tam mükellef ku­rumlardan elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu uyarınca kâr pa­yı sayılan brüt kâr paylarının ya­rısı vergiden istisna olup kalan yarısının 330 bin lirayı aşması halinde 2026 yılının mart ayı so­nuna kadar beyan edilmesi ge­rekmektedir. Ayrıca kâr dağıtımı aşamasında tam mükellef kurum tarafından yapılan %15 vergi ke­sintisi, beyan edilen gelirden mahsup edilir.

Beyannameler hazır beyan sisteminden veriliyor

2024 yılında kâr payı elde et­tiği halde beyanname vermeyen mükellefler söz konusu gelirleri­ne ilişkin bilgilere, Hazır Beyan Sistemi’nden ya da Dijital Ver­gi Dairesi’ndeki “mali bilgilerim” menüsünden ulaşabiliyorlar, be­yannamelerini de Hazır Beyan Sistemi üzerinden elektronik or­tamda vererek vergilerini sistem üzerinden banka ya da kredi kartı ile ödeyebiliyorlar.

2024 yılında tam mükellef ku­rumlardan elde edilmiş olan brüt kâr paylarının yarısı 230 bin li­rayı aşan mükelleflerin hazır be­yan sistemine girerek beyana ta­bi gelirlerini kontrol etmeleri ve istisna tutarını aşan beyana tabi kâr payı gelirleri olması halinde vergi dairesinden yazı gelmeden pişmanlıkla beyanname vermele­ri cezalı vergi tarhiyatının önüne geçecektir.